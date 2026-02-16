T20 WC, IND vs PAK: जावई असला म्हणून काय झालं? भारताविरुद्धच्या पराभवानंतर आफ्रिदी चिडला, थेट तिघांच्या हकालपट्टीची मागणी

Shahid Afridi Demands Pakistan Sack Senior Trio: पाकिस्तान संघाला रविवारी (१५ फेब्रुवारी) भारतीय संघाविरुद्ध टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील पहिल्याच फेरीत लाजिरवाण्या पराभवाचा सामोरे जावे लागले. या पराभवामुळे पाकिस्तानसमोरील सुपर ८ मध्ये जाण्यचा मार्ग खडतर झाला आहे. आता त्यांना १८ फेब्रुवारी रोजी नामिबियाविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात विजय मिळवावाच लागणार आहे अन्यथा पाकिस्तानचे स्पर्धेतील आव्हान संपेल. अशात आता पाकिस्तानी संघावर जोरदार टीका होत आहे. यातच आता चक्क पाकिस्तानचे माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी (Shahid Afridi) आणि मोहम्मद युसूफ (Mohammad Yousaf) यांनी खडेबोल सुनावले असून तीन अनुभवी खेळाडूंनाच संघातून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे या तीन खेळाडूंमध्ये शाहिद आफ्रिदीचा जावई शाहिन शाह आफ्रिदीचाही (Shaheen Shah Afridi) समावेश आहे. .T20 WC, IND vs PAK: मग कसा होता रविवार? इरफान पठाणचा पाकिस्तानला ट्रोल करत भन्नाट डान्स; पाहा Video.शाहिद आफ्रिदीने भारताविरूद्धच्या पराभवानंतर म्हटले आहे की संघातील शाहिन आफ्रिदी, बाबर आझम (Babar Azam) आणि शादाब खान (Shadab Khan) या तीन अनुभवी खेळाडूंना काढून त्यांच्याजागी नव्या खेळाडूंना संधी द्या. या तिघांनाही अद्याप टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत अपेक्षित प्रभाव पाडता आलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर जोरदार टीका होत आहे. शाहिनने स्पर्धेत खेळलेल्या तीन सामन्यात ३ विकेट घेतल्या आहेत. तसेच बाबर आझमने तीन सामन्यांत केवळ ६६ धावा केल्या आहेत. अष्टपैलू शादाबलाही फलंदाजी करताना ५२ धावा आणि गोलंदाजी करताना २ विकेट्सच घेता आल्या आहेत..यादरम्यान, शाहिद आफ्रिदी एका पाकिस्तानी न्यूज शोमध्ये बोलताना म्हणाला, 'जर मला निर्णय घ्यायचा असेल, तर मी शाहिनला, बाबरला आणि शादाबलाही बाहेर बसवेल. मी नवीन खेळाडूंना खेळवेल, युवा खेळाडूंना संधी देईल. आपल्या नामिबियाच्या सामन्यात मी त्यांना पाठिंबा देईल आणि आत्मविश्वास देऊन त्यांना खेळायला लावेल.'.याशिवाय मोहम्मद युसूफने ट्वीट केले की 'शाहिन, बाबर आणि शाबाद यांची वेळ आता संपली आहे. पाकिस्तानच्या टी२० संघात आता नव्या खेळाडूंची गरज आहे. तुलनेने कमजोर संघाविरूद्धचे विजयाला काही महत्त्व नाही.'.पाकिस्तानने या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्या दोन सामन्यात नेदरलँड्स आणि अमेरिकेला पराभूत केले होते. त्यानंतर भारताविरुद्ध विजय मिळवला. भारताविरुद्ध बाबर आझम ५ धावांवरच बाद झाला, तर शादाबला १४ धावाच करता आल्या. याशिवाय त्याला विकेटही घेता आली नाही. शाहिनने एक विकेट घेतली, तर फलंदाजी करताना नाबाद २३ धावा केल्या होत्या..IND vs PAK सामन्यानंतर वातावरण तापलं; सूर्या अन् हार्दिक कुलदीप यादववर भडकले, नेमकं काय घडले; पाहा Viral Video.या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ७ बाद १७५ धावा करून पाकिस्तानसमोर १७६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संघ १८ षटकातच ११४ धावांवर सर्वबाद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.