T20 WC, IND vs PAK: जावई असला म्हणून काय झालं? भारताविरुद्धच्या पराभवानंतर आफ्रिदी चिडला, थेट तिघांच्या हकालपट्टीची मागणी

Shahid Afridi Demands Pakistan Sack Senior Trio: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारताविरुद्धच्या पराभवानंतर पाकिस्तानच्या माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने संघातील तीन खेळाडूंना बाहेर करण्याची मागणी केली आहे. यात त्याचा जावई शाहिन आफ्रिदीचाही समावेश आहे.
Pranali Kodre
Shahid Afridi Demands Pakistan Sack Senior Trio: पाकिस्तान संघाला रविवारी (१५ फेब्रुवारी) भारतीय संघाविरुद्ध टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील पहिल्याच फेरीत लाजिरवाण्या पराभवाचा सामोरे जावे लागले. या पराभवामुळे पाकिस्तानसमोरील सुपर ८ मध्ये जाण्यचा मार्ग खडतर झाला आहे.

आता त्यांना १८ फेब्रुवारी रोजी नामिबियाविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात विजय मिळवावाच लागणार आहे अन्यथा पाकिस्तानचे स्पर्धेतील आव्हान संपेल. अशात आता पाकिस्तानी संघावर जोरदार टीका होत आहे.

यातच आता चक्क पाकिस्तानचे माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी (Shahid Afridi) आणि मोहम्मद युसूफ (Mohammad Yousaf) यांनी खडेबोल सुनावले असून तीन अनुभवी खेळाडूंनाच संघातून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे या तीन खेळाडूंमध्ये शाहिद आफ्रिदीचा जावई शाहिन शाह आफ्रिदीचाही (Shaheen Shah Afridi) समावेश आहे.

