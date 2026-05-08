IPL 2026 Controvarsy: आधी बोट दाखवलं, नंतर कॉलर पकडली! निकोलस पूरन अन् कृणाल पांड्या यांचा Video Viral

IPL 2026 controversy after LSG vs RCB match: लखनौ सुपर जायंट्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये गुरुवारी गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला पराभवाचा धक्का दिला. मिचेल मार्शच्या शतकी खेळीनंतर प्रिंस यादवने गोलंदाजीत कमाल दाखवली आणि LSG ने ९ धावांनी मॅच जिंकून स्पर्धेतील आव्हान कायम राखले. प्रथम फलंदाजी करताना लखनौने ३ बाद २०९ धावा केल्या, DLS मुळे RCB समोर २१३ धावांचे लक्ष्य ठेवले गेले आणि त्यांना २०३ धावांपर्यंत पोहोचता आले. या सामन्यात बंगळुरूचा गोलंदाज कृणाल पांड्या अन् लखनौचा निकोलस पूरन यांच्यात वाद झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. पण, आता आणखी एक व्हिडीओ समोर आला आहे..पावसामुळे वारंवार व्यत्यय आलेल्या सामन्यात मिचेल मार्शने चौकार-षटकारांची आतषबाजी केली. त्याने ५६ चेंडूंत ९ चौकार व ९ षटकारांसह १११ धावांची खेळी केली. निकोलस पूरन ( ३८) व रिषभ पंत ( नाबाद ३२) यांच्या योगदानामुळे LSG ने ३ बाद २०९ धावांपर्यंत मजल मारली.प्रत्युत्तरात मोहम्मद शमीने पहिल्याच षटकात RCB ला धक्का दिला. प्रिंस यादवने दुसऱ्या षटकात विराट कोहलीचा त्रिफळा उडवून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. देवदत्त पडिक्कल ( ३४) व रजत पाटीदार ( ६१) यांनी संघर्ष दाखवला, परंतु प्रिंसने जोडी तोडली..LSG vs RCB Live: विराट कोहलीला काही कळण्यापूर्वीच चेंडूने उडवला त्रिफळा; ९ वर्षानंतर ओढावली नामुष्की, प्रिंस यादवने केली हवा Video .टीम डेव्हिडने १७ चेंडूंत ४० धावा करून सामना चुरशीचा बनवला. त्यात कृणाल पांड्या व रोमारिओ शेफर्ड जोडीने धुमाकूळ घातला. सामना शेवटच्या षटकापर्यंत रोमहर्षक राहिला. शेफर्डने २-३ चेंडू डॉट खेळले नसते तर हा सामना RCB ने खेचून आणला होता. कृणाल १६ चेंडूंत २८, तर शेफर्ड १५ चेंडूंत २३ धावांवर नाबाद राहिले. बंगळुरूला ६ बाद २०३ धावा करता आल्या. या सामन्यानंतर कृणाल व निकोलस यांच्यात पुन्हा वाद झालेला पाहायला मिळाला..निकोलस फलंदाजीला आला तेव्हा कृणालने बाऊन्स टाकून त्याचे स्वागत केले होते. त्या षटकातही या दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची पाहायला मिळाली होती. सामन्यानंतर निकोलसने आधी बोट दाखवले आणि नंतर कृणालची कॉलर पकडून त्याला ढकलले. हे चित्र पाहून जस्टीन लँगर त्वरित दोघांकडे धावत आले, परंतु दोघं गंमत करत असल्याचे जाणवताच त्यांनाही हसू आवरले नाही. निकोलस व कृणाल हे LSG चे माजी सहकारी आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.