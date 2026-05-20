MS Dhoni Special : महेंद्रसिंग धोनीने क्रिकेटला गृहीत धरले का? सुनंदन लेले यांचा 'कॅप्टन कूल'वर भावनिक लेख!

सुनंदन लेले (ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार) २००३ सालची गोष्ट... उत्तर विभाग विरुद्ध पश्चिम विभाग सामन्यात महेंद्रसिंग धोनी नावाचा एक अत्यंत रांगडा खेळाडू फलंदाजी करत होता. त्याने मारलेला एक षटकार जुन्या वानखेडे स्टेडियमच्या छतावरून थेट गरवारे पेव्हॅलियनकडे गेला! असा षटकार मी आयुष्यात पहिल्यांदाच पाहत होतो. सामन्यानंतर मी त्याला भेटलो आणि म्हणालो, "यार, असा षटकार मी कधीच पाहिला नव्हता." त्यावर तो अत्यंत नम्रपणे म्हणाला, "बस सर, कोशीश कर रहा हूँ...".तेव्हा मी त्याला घाईघाईत म्हणालो होतो, "पुढच्या वेळेस निळ्या जर्सीत (भारतीय संघात) भेटू!" तो म्हणाला मला समजलं नाही.. आणि २००४ च्या बांगलादेशच्या दौऱ्यानंतर कसोटी मालिका संपल्यानंतर धोनीची भारतीय संघात निवड झाली. तेव्हा तो येऊन मला भेटला होता. त्यानंतर धोनीचा संपूर्ण प्रवास मी जवळून पाहिला. २००५ त्याने १८० धावांची खेळी कोणीच विसरू शकत नाही. त्याच्यानंतर भारतीय संघात धोनीचा विचार सतत होत राहिला. २००७ मध्ये वन डे वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघ अत्यंत खराब पद्धतीने हरला होता आणि ते भारतीय कधीच विसरू शकत नाही..जेव्हा देवाने संकेत दिले होते...त्यानंतर २००७ मध्ये धोनी भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार झाला आणि त्यानंतर काय घडलं हे सर्वांना माहित्येय... २०११ सालचा वन डे वर्ल्ड कपचा विजय... २०१३ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी, हे सर्व आपल्याला माहित्येय. हे झालं भारतीय संघाकडून, पण त्याने आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्ससाठी काय केलं, हे आपण जाणतो. CSK ने शेवटचे जेतेपद पटकावले तो क्षण आठवा, रवींद्र जडेजाची मॅच विनिंग खेळी अन् धोनीने त्याला आनंदाने उचलून घेतलेले... तेव्हा जणू काही, देवाने त्याला सांगितलं होतं, की मला जे शक्य आहे, ते मी आता तुला दिले आहे.आता माझ्याकडून तुला देण्यासारखं काही नाही...."माही, तू एकदम बारीक पण फिट दिसतोयस!"मागच्या वर्षी पहिला सामना खेळत असताना त्याला दुखापत झाली, त्यानंतर संपूर्ण पर्वात त्याला या दुखापतीसह खेळावं लागलं. यावर्षी तो जेव्हा मला भेटला तेव्हा, त्याला मी म्हणालो, माही तू एकदम बारिक दिसतोय, पण फिट दिसतोय... तेव्हा तो म्हणाला, सर मी सध्या फक्त पॅडल खेळतोय, काही काही करत नाही. कारण पिकलबॉल हा पॅडल खेळाचा प्रकार आला आहे, तो धोनी जास्त खेळतो. पुढे तो म्हणालेला, मी जास्त क्रिकेट खेळलो नाही, पण आता जेव्हा मैदानावर उतरेल तेव्हा मजा येईल. त्या उत्साहाने तो CSK च्या ताफ्यात दाखल झाला..पण, त्याला दुखापत झाली आणि ती मागील वर्षीच्या दुखापतीपेक्षा जास्त गंभीर होती. यातून तो सावरू शकला नाही. फिजिओ, थेरेपिस्ट या सर्वांनी खूप प्रयत्न केले... पण, ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, धोनीचं वय बोलू लागलेलं होतं. जेव्हा देवाने जणू धोनीला सांगितलेलं की आता माझ्याकडे तुला देण्यासारखं काही नाही. वाट पाहा.. हे देवाचे बोलणे धोनीने ऐकलं की नाही, याची मला शंका येते..धोनीने क्रिकेटला 'गृहीत' धरले का?ही माझ्या मनात शंका येतेय..मी वर्षभर क्रिकेट खेळणार नाही, स्वतःला फिट ठेवणार आणि आयपीएलसाठी एक महिना सराव करणार.. हे क्रिकेटला पटलेलं नाही. अशी एक माझ्या मनातील भावना आहे. कारण, धोनीला त्याच्या लाडक्या CSK संघाकडून शेवटचा सामना खेळता आलेला नाही. तो या आयपीएलच्या पर्वात कित्येक सामन्यांत मैदानावर आला नाही. त्याने ऋतुराज गायकवाडच्या कामात लुडबुड केली नाही. काल तो चेपॉकवर आला... त्याला पाहून स्टेडियमवर जल्लोष झाला. पण, धोनीच्या डोळ्यात अश्रू तरळले होते, पण त्याने ते आवरले. नंतर रुममध्ये जाऊन कदाचित त्याने अश्रूला वाट मोकळी करून दिली असेल. क्रिकेट देवाने त्याला जणू काही सांगितले, मित्रा तुझी वेळ झाली होती. मी तुला तसे संकेत दिले होते. तू ते ऐकलं नाही. म्हणून तुला शेवटचा सामना खेळता आला नाही. म्हणून माझ्या मनात एक शंका, भीती, शल्य आलं की धोनीने क्रिकेटला गृहीत धरलं होतं का?.आता 'थाला' पुन्हा दिसणार नाही?खेळाडू महान आहे, भारतीय क्रिकेटला त्याने भरभरून दिलं. चेन्नई सुपर किंग्ससाठी तो सर्वेसर्वा आहे आणि चेन्नईची लोकं त्याला Thala म्हणतात... हे बिरूद रजनीकांत आणि धोनीला मिळालेलं आहे...पण, आता असं वाटतंय की धोनी पुन्हा चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळण्याची शक्यता नाहीए. लोकं म्हणतात काही होऊ शकतो, तो जिद्दी खेळाडू आहे. पण, जिद्द एका बाजूला, वय एका बाजूला. त्यामुळे महेंद्रसिंग धोनी आता पुन्हा CSK कडून खेळेल असे मला वाटत नाही..