Rohit Sharma खरंच पद्म पुरस्कार सोहळ्याला अनुपस्थित राहिला? त्याचा नेमका कधी होणार गौरव, जाणून घ्या

Rohit Sharma Padma Awards News: सोमवारी (२५ मे) राष्ट्रपती भवनात पद्म पुरस्कार प्रदान सोहळ्याचा पहिला टप्पा पार पडला. यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पहिल्या टप्प्यातील पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यामध्ये भारताची महिला वर्ल्ड कप विजेती कर्णधार हरमनप्रीत कौरचाही समावेश होता. तिलाही यावर्षीचा पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला होता. ती हा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात उपस्थित होती. दरम्यान, यावर्षी क्रीडा विभागातून पद्म पुरस्कार जाहीर झालेल्या खेळाडूंमध्ये हरमनप्रीतसह भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचा दिग्गज रोहित शर्माचाही समावेश आहे. पण एकिकडे हरमनप्रीतला पुरस्कार मिळालेला असताना रोहितला का मिळाला नाही, असे प्रश्न उपस्थित झाले. तो या सोहळ्यासाठी अनुपस्थित होता का, असाही प्रश्न अनेकांनी केला. त्याचाबाबत विविध कयासही लावण्यात आले. मात्र, रोहित या पुरस्कार सोहळ्यासाठी हजर नव्हता याला कारण केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया आणि वेळापत्रक आहे..खरंतर पद्म पुरस्कार सर्व एकाचवेळी देण्यात आलेले नाहीत. खेळाडूंसह इतर पुरस्कार विजेत्यांची उपस्थिती आणि त्यांचे व्यस्त वेळापत्रक लक्षात घेऊन गृह मंत्रालय आणि सरकारने त्यांना वेगवेगळ्या तारखा दिल्या आहेत. रोहितचा समावेश दुसऱ्या टप्प्यातील सोहळ्यात आहे. रोहित नुकताच आयपीएल २०२६ स्पर्धेत व्यस्त होता. या हंगामात तो दुखापतीमुळे ९ सामनेच खेळू शकला, ज्यात त्याने २८३ धावा केल्या..२०२६ वर्षी एकूण ५ पद्म विभूषण, १३ पद्मभूषण आणि ११३ पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. यातील पहिल्या टप्प्यात २ पद्म विभूषण, ६ पद्मभूषण आणि ५८ पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. आता बाकी पुरस्कार दुसऱ्याटप्प्यात दिले जातील. त्यात रोहितचे नाव असेल. दरम्यान दुसऱ्या टप्प्यातील पुरस्कार कधी दिले जाणार आहे, याची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही..रोहित आता १४ जूनपासून अफगाणिस्तानविरुद्ध सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळताना दिसेल. त्याचा भारताच्या वनडे संघात समावेश करण्यात आलेला आहे. पण त्याआधी त्याला त्याचा फिटनेसही सिद्ध करावा लागणार आहे, कारण त्याला आयपीएल २०२६ दरम्यान हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती.हरमनप्रीत कौरने टी२० वर्ल्ड कपला जाण्यापूर्वी घेतला पुरस्कारमहिला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा इंग्लंड आणि वेल्स येथे होणार आहे. ही स्पर्धा १२ जून पासून सुरू होणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतीय महिला संघ इंग्लंडला गेला आहे. पण हरमनप्रीत कौर पुरस्कार सोहळ्यासाठी थांबली होती. आता पद्मश्री पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर ती इंग्लंडला रवाना होणार आहे.