IPL 2027 आधी कोणत्या ४ कर्णधारांची होणार हकालपट्टी? माजी भारतीय क्रिकेट स्पष्ट म्हणाला, 'पहिला हार्दिक पांड्या आणि मग...',

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील (IPL 2026) साखळी फेरीचे सर्व ७० सामने अखेर संपले. यानंतर आता प्लेऑफमध्ये पोहचणारे ४ संघही निश्चित झाले आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, गुजरात टायटन्स सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स या चार संघांनी प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवले आहे. बंगळुरू आणि गुजरात आता प्लेऑफमध्ये क्वालिफायर १ सामना खेळतील, तर हैदराबाद आणि राजस्थान एलिमिनेटर सामना खेळतील. मात्र काही संघांची कामगिरी या हंगामात समाधानकारक झाली असली, तरी काही संघांना त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करता आल्या नाहीत. विशेष म्हणजे मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स या माजी विजेत्यांकडून सर्वाधिक निराशा चाहत्यांची झाली, करण या दोन्ही संघांकडून नेहमीच मोठी अपेक्षा चाहत्यांना असते. मात्र यंदा चेन्नई सुपर किंग्स ८ व्या, तर मुंबई इंडियन्स ९ व्या क्रमांकावर राहिले. याशिवाय लखनौ सुपर जायंट्सचीही कामगिरी अत्यंत सुमार राहिली. याचदरम्यान काही कर्णधारांबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. नुकतेच भारताचा माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्रा (Aakash Chopra) याने अशा ४ संघांची नावं संगितली आहेत, जे पुढच्या वर्षीपर्यंत त्यांचे कर्णधार बदलू शकतात. .IPL 2026, MI vs RR: रोहित शर्मानंतर फक्त 'सूर्या'! मुंबई इंडियन्ससाठी 'असा' विक्रम फक्त दोघांच्याच नावावर.आकाश चोप्राने मुंबई इंडियन्सचा सध्याचा कर्णधार हार्दिक पांड्यापासून (Hardik Pandya) सुरुवात केली. तो २०२४ पासून या संघाचे नेतृत्व करत आहे. त्यातील २०२४ आणि २०२६ मध्ये मुंबई प्लेऑफला पोहोचले नाहीत. त्यातही यावर्षी १४ पैकी फक्त ४ सामने मुंबईने जिंकले. आकाश चोप्रा म्हणाला, 'पहिल हार्दिक पांड्या. मला माहित नाही की मुंबई इंडियन्स त्याला संघात कायम करणार की नाही, पण ते त्याला कर्णधार म्हणून कायम ठेवतील असं वाटत नाही. कारण आता तीन वर्ष झाले असून ते पाँइंट्स टेबलमध्ये खाली राहत आहेत. तुम्ही मधल्या स्थानांवरही राहिले नाही.''मला वाटतं की मुंबई आपले डाव बदलतील. ते कदाचित दुसऱ्या कोणाचा तरी कर्णधार म्हणून विचार करतील. मला माहित नाही, कोण कर्णधार असेल, पण मला वाटतं, ते त्यासाठी पर्याय पाहतील. पण कदाचित हार्दिक पांड्या पुढच्यावर्षी मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार नसेल. त्याच्यासाठी हा हंगाम अत्यंत सुमार राहिला. त्याने काही धावा केल्या, पण त्या सामना जिंकवण्यास पुरेशा नव्हत्या.'.याशिवाय आकाश चोप्राने लखनौ सुपर जायंट्सचा कर्णधार रिषभ पंत (Rishabh Pant) आणि कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार अजिंक्य राहणेचे (Ajinkya Rahane) नाव घेतले. हे दोघेही गेल्या दोन वर्षांपासून नेतृत्व करत आहेत. लखनौला तर १४ सामन्यांत फक्त ४ सामने जिंकता आले. ते सर्वात शेवटच्या १० व्या क्रमांकावर राहिले. कोलकातासाठी सुरुवात कठीण झाली, पण नंतर त्यांनी पुनरागमन करत आव्हान राखले होते. पण शेवटपर्यंत त्यांना ६ सामनेच जिंकता आले..आकाश चोप्रा म्हणाला, 'मला वाटतं दुसरा कर्णधार रिषभ पंत असेल, लखनौ सुपर जायंट्ससाठी फारसा चांगला हंगाम राहिला नाही. खरंतर हा संघ गेल्या तीन वर्षांपासून प्लेऑफसाठी पात्र ठरलेला नाही. रिषभ दोन वर्षापासून कर्णधार आहे आणि मला वाटतं इथेच त्याचे नेतृत्व संपेल. 'तो महागडा खेळाडू आहे. कदाचित लखनौ त्याला संघातून सोडणार नाहीत, मला ट्रेड किंवा रिलीजबद्दल माहित नाही. पण मला वाटतं की तो कर्णधार म्हणून राहणार नाही. तो जितका चांगला खेळाडू ठरू शकतो, त्यामध्ये कदाचित नेतृत्वाची जबाबदारी येत आहे.'.पुढे आकाश चोप्रा म्हणाला, 'मला वाटतं तिसरा अजिंक्य रहाणे असेल. कोलकाताने त्याच्यामध्ये २ वर्षे गुंतवले. त्याने धावा केल्या नाही, असं नाही, पण तरी त्याचा स्ट्राईक रेटवर नक्कीच प्रश्न उपस्थित होतील. त्याने नेतृत्व वाईट केले, असं नाही, पण तरी तेही संघात बदल करतील. त्यांनाही नवीन कर्णधार शोधावा लागेल. मला माहित नाही ते कसे आणि कोणला शोधतील, पण मला वाटतं की कोलकातासोबतचे त्याचे कर्णधार म्हणून दिवस आता संपले आहेत.'शेवटी आकाश चोप्राने चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडचे (Ruturaj Gaikwad) नाव घेतले. तो २०२४ पासून संघाचे नेतृत्व करतोय. त्याच्या नेतृत्वात २०२४ मध्ये चेन्नई ५ व्या क्रमांकावर राहिले होते, तर २०२५ मध्ये दुखापतीमुळे तो ५ सामनेच खेळला होता. २०२६ मध्ये मात्र त्याच्याकडून धावाही फारशी झाल्या नाहीत. तसेच संघही ८ व्या क्रमांकावर राहिला..IPL 2026: मुंबई इंडियन्सविरुद्ध राजस्थानने 'ती' चाल खेळली अन् पंजाब-कोलकाताचा गेम केला; कर्णधार रियान परागचा खुलासा.आकाश चोप्रा म्हणाला, 'चौथा आणि कदाचित थोडा आश्चर्यचकीत करणारा कर्णधार मला वाटतं चेन्नईचा असेल. चेन्नई संघात बदल करणारा संघ म्हणून ओळखला जात नाही. पण संजू सॅमसन संघात आहे. त्याने यापूर्वी भरपूर नेतृत्व केले आहे. त्याने राजस्थानला अंतिम सामन्यापर्यंतही नेले होते.''तो एक चांगला कर्णधार आहे. त्याने यावर्षी धावाही केल्या आहेत. त्याने जेव्हाही धावा केल्या आहेत, तेव्हा संघ जिंकला आहे. त्यामुळे कदाचित त्याच्याकडे जाण्याची वेळ आहे, कारण या हंगामात ऋतुराजच्या बॅटमधून धावा आलेल्या नाहीत, त्याच्याही मध्ये नेतृत्वामुळे दबाव येतोय, असं वाटत आहे. मला वाटतं की त्यांच्यासाठी हे अनपेक्षित असलं, तरी ते देखील कदाचित दिशा बदलण्याचा विचार करू शकतात आणि ती दिशा संजू सॅमसन असेल.'.दरम्यान आता २६ मे ते ३१ मे दरम्यान प्लेऑफचे सामने खेळले जाणार आहेत. त्यानंतर १९ वा हंगाम संपेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.