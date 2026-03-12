T20 WC : टीम इंडियाने अहमदाबाद येथे खरंच 'हॉटेल' बदललं होतं का? कर्णधार Suryakumar Yadav म्हणाला, कोणीतरी आम्हाला सांगितलं...

Did Team India change hotel before T20 World Cup semi final? ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची फायनल अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झाली. २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलच्या कटू आठवणीने भारतीयांचे टेंशन वाढवले होते. त्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यातही भारताला येथेच हार पत्करावी लागली होती. त्यामुळे नेटिझन्सनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची फायनल अहमदाबादमध्ये नको असा सूर आवळला होता. पण, भारतीय संघाने तो कटू इतिहास बदलला आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला. भारतीय संघाने वर्ल्ड कप फायनलपूर्वी अहमदाबादमधील हॉटेल बदलल्याची चर्चा रंगली होती. ती खरी होती की खोटी, याचा खुलासा सूर्यकुमार यादवने केला आहे..सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघाने फायनलमध्ये न्यूझीलंडवर ९६ धावांनी दणदणीत विजय मिळवून इतिहास रचला. सलग दोन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत हा पहिलाच देश ठरला. भारताच्या नावावर आता सर्वाधिक ३ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपदं झाली असून घरच्या मैदानावर हा वर्ल्ड कप जिंकणाराही हा पहिलाच संघ ठरला. भारताच्या २५५ धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संपूर्ण संघ १५९ धावांत तंबूत परतला..BCCI ला सचिन तेंडुलकर नकोसा झालेला? निवृत्तीबाबत विचारणा केलेली; मास्टर ब्लास्टरला बसलेला धक्का, १३ वर्षानंतर सत्य समोर... .स्वतःला मारलं...या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वोत्तम क्षणाबद्दल बोलताना सूर्या म्हणाला, एकच असा क्षण सांगणे अवघड आहे. पण, जेव्हा आम्ही पोडियमवर चालत होतो आणि मी आयसीसी अध्यक्षांच्या दिशेने ट्रॉफी घेण्यासाठी जात होतो, तेव्हा हे स्वप्न तर नाही ना, हे जाणून घेण्यासाठी मी स्वतःला एक चापट मारली. आम्ही एक संघ म्हणून पाहिलेलं हे स्वप्न सत्यात उतरलं होतं..अक्षर पटेलची मागितली माफी...अक्षर पटेलला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर बसवल्याने तो रागावलेला असे सूर्या म्हणाला. तो खूप रागावला होता आणि त्याचे ते रागावणे योग्य होते. त्याच्याकडे अनुभव आहे आणि तो फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये संघाचे नेतृत्व करतोय. त्याचा राग रास्त होता. मी त्याची माफी मागितली, मी चूक केली, परंतु तो निर्णय संघासाठी होता..अहमदाबादचं हॉटेल बदललं?२०२३ ची वन डे वर्ल्ड कप फायनल नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत हरला होता. त्यामुळे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपपूर्वी भारतीय संघाने अहमदाबाद येथील हॉटेल व ड्रेसिंग रुम बदलल्याची बातमी समोर आली होती. त्यावर सूर्या म्हणाला, वानखेडे स्टेडियमवर उपांत्य फेरीचा सामना संपवल्यानंतर आम्ही विमानातून अहमदाबादच्या दिशेने निघालो होतो. तेव्हा एकाने आम्हाला हॉटेल बदलण्याचा सल्ला दिला. अनेक संघ असे करतात. आम्हाला आता कोणतीच गोष्ट अशी सोडायची नव्हती, की ज्याने नंतर खंत व्यक्त करावी लागेल. आम्ही आमच्या लक्ष्याच्या जवळ पोहोचलो होतो. असं करून जर आम्ही जिंकणार असो, तर करायला काय हरकत होती..हे, भाऊ शोभतात! बांगलादेशचे दोन्ही फलंदाज एका दिशेला, पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी काय केलं पाहा Video Viral .अहमदाबाद येथे भारत जिंकत नाही, असे लोकं म्हणतात. २०२३ च्या फायनलनंतर हे सुरू झालं, परंतु आता पाहा. आम्ही तिथे, त्याच स्टेडियमवर वर्ल्ड कप जिंकला आहे. आता त्या स्टेडियमबाबत कोणतीही समस्या नसावी, असेही सूर्या म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.