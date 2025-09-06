India's All-Time T20I XI : रोहित, विराट, सूर्या संघात; कर्णधार मात्र वेगळाच, आशिया चषकापूर्वी पाहा भारताचा ऑल टाईम ट्वेंटी-२० संघ

दिनेश कार्तिकने भारताचा ऑल-टाईम ट्वेंटी-२० आय संघ जाहीर केला आहे.या संघाचे नेतृत्व माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीकडे सोपवण्यात आले आहे.कार्तिकने सलामीसाठी रोहित शर्मा आणि अभिषेक शर्मा यांची निवड केली आहे..Dinesh Karthik names MS Dhoni as captain of his India All-Time T20I XI : भारतीय संघाचा माजी यष्टिरक्षक-फलंदाज दिनेश कार्तिक याने भारताचा ऑल टाईम ट्वेंटी-२० संघ निवडला आहे. २००७च्या वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा सदस्य असलेल्या कार्तिकने या फॉरमॅटमधील भारताचे सर्वोत्तम ११ खेळाडू निवडले आहेत. त्याने अशा दोन खेळाडूंची निवड केली, की ज्यांनी आतापर्यंत एकही आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामना खेळलेला नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याने रोहित शर्माला या संघाचा कर्णधार केलेले नाही, तर महेंद्रसिंग धोनी हा त्याच्या संघाचा कर्णधार आहे. MS Dhoni च्या नेतृत्वाखाली भारताने २००७ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला होता..Cricbuzz शी बोलताना कार्तिकने हा संघ निवडला आणि अभिषेक शर्मा व रोहित शर्मा यांची सलामीसाठी निवड केली आहे. अभिषेकने १७ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ५३५ धावा केल्या आहेत आणि डावखुऱ्या फलंदाजाने २ शतकं झळकावले आहेत. रोहित या फॉरमॅटमधून निवृत्त झाला आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला..मोठी घोषणा! Shreyas Iyer च्या गळ्यात कर्णधारपदाची माळ; १९७ धावा करणाऱ्या यष्टिरक्षकालाही मिळाली संधी.विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तोही ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्त झाला आहे. सूर्यकुमार यादव चौथ्या क्रमांकावर खेळणार आहे. तो सध्या भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार आहे. युवराज सिंग व अक्षर पटेल हे दोन फिरकीपटू - अष्टपैलू खेळाडू कार्तिकच्या संघात आहेत. हार्दिक पांड्या हा एकमेव जलदगती अष्टपैलू खेळाडू संघात आहे..या संघाचा कर्णधार धोनी सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येणार आहे. जसप्रीत बुमराह व भुवनेश्वर कुमार हे जलदगती गोलंदाज संघात आहेत. वरुण चक्रवर्थी हा स्पेशालिस्ट फिरकीपटू आहे. त्याने १८ सामन्यांत ३३ विकेट्स घेतल्या आहेत. .Team India: ऋतुराज गायकवाडवर पुन्हा 'अन्याय'! १८४ धावांची खेळी करूनही भारताच्या संघात मिळाले नाही स्थान.दिनेश कार्तिकचा संघ - महेंद्रसिंग धोनी ( कर्णधार), रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंग, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेला, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.