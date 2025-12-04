Cricket

गोव्यातील लेजेंड्स प्रो टी20 लीगमध्ये खेळण्यासाठी दिनेश कार्तिक, शॉन मार्शसह 'हे' दिग्गज सज्ज

Legends Pro T20 League: लेजेंड्स प्रो टी20 लीग गोव्यात जानेवारी - फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार असून या स्पर्धेत दिनेश कार्तिक, शॉन मार्शसह अनेक दिग्गज सहभागी होणार आहेत.
Dinesh Karthik - Shaun Marsh

Dinesh Karthik - Shaun Marsh

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

लेजेंड्स प्रो टी20 लीगने सहभागी होणाऱ्या आणखी स्टार खेळाडूंची घोषणा करत चाहत्यांची उत्सुकता अधिक वाढवली आहे. नवीन समावेशांमध्ये दिनेश कार्तिक, शॉन मार्श, अमित मिश्रा, विनय कुमार आणि माँटी पनेसर यांचा समावेश आहे. हे सर्व दिग्गज खेळाडू गोव्यातील पहिल्या स्पर्धेत मैदान गाजवण्यास सज्ज आहेत. त्यांचा अनुभवी खेळ, कामगिरी आणि चाहतावर्ग लीगला अधिक रोमांचक बनवेल.

<div class="paragraphs"><p>Dinesh Karthik - Shaun Marsh</p></div>
RCBच्या युवा फलंदाजाने T20 त झळकावले वादळी शतक, कुटल्या १६ चेंडूंत ७६ धावा; द. आफ्रिकेविरुद्ध मिळणार का संधी?
Loading content, please wait...
Goa
t20 league
dinesh karthik
Cricket Legend
Amit Mishra retirement

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com