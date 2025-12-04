गोव्यातील लेजेंड्स प्रो टी20 लीगमध्ये खेळण्यासाठी दिनेश कार्तिक, शॉन मार्शसह 'हे' दिग्गज सज्ज

लेजेंड्स प्रो टी20 लीगने सहभागी होणाऱ्या आणखी स्टार खेळाडूंची घोषणा करत चाहत्यांची उत्सुकता अधिक वाढवली आहे. नवीन समावेशांमध्ये दिनेश कार्तिक, शॉन मार्श, अमित मिश्रा, विनय कुमार आणि माँटी पनेसर यांचा समावेश आहे. हे सर्व दिग्गज खेळाडू गोव्यातील पहिल्या स्पर्धेत मैदान गाजवण्यास सज्ज आहेत. त्यांचा अनुभवी खेळ, कामगिरी आणि चाहतावर्ग लीगला अधिक रोमांचक बनवेल..RCBच्या युवा फलंदाजाने T20 त झळकावले वादळी शतक, कुटल्या १६ चेंडूंत ७६ धावा; द. आफ्रिकेविरुद्ध मिळणार का संधी?.दिनेश कार्तिक भारताच्या सर्वाधिक विश्वासार्ह फिनिशर्सपैकी एक राहिला आहे. 2018 निदाहास ट्रॉफी फायनलमधील त्याची अविस्मरणीय 29* धावांची खेळी आजही टी20 सामन्यांमधील सर्वोत्तम कामगिरींपैकी एक मानली जाते. 2024 मध्ये त्यानी आपल्या उल्लेखनीय टी20 करिअरचा शेवट केला.कार्तिक म्हणाला, “भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व करताना मिळालेल्या आठवणी माझ्यासाठी खूप खास आहेत. पुन्हा एकदा या स्वरूपात मैदानावर परतणे अतिशय खास आहे. लेजेंड्स प्रो टी20 लीग अशा खेळाडूंना एकत्र आणत आहे, ज्यांनी अनेक वर्षे एकत्र खेळले, स्पर्धा केली आणि सुंदर आठवणी तयार केल्या. उत्साही गर्दीसमोर, तेही गोव्यासारख्या रंगतदार ठिकाणी खेळायला मी खूप उत्सुक आहे. आम्ही जितका आनंद घेणार आहोत, तितकाच आनंद चाहत्यांनाही मिळेल अशी अपेक्षा आहे.”.शॉन मार्शनी भारतातील प्रतिष्ठित आयपीएल या टी20 लीगमध्ये पहिला ऑरेंज कॅप विजेता होण्याचा मान मिळवला होता. त्याच्या सहजसुंदर टाइमिंग आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे तो ऑस्ट्रेलियाचा महत्त्वाचा व्हाईट-बॉल खेळाडू ठरला होता.मार्श म्हणाला, “खूप वर्षांनंतर भारतात परतण्याची मला खूप उत्सुकता आहे. येथील चाहत्यांची ऊर्जा आणि जिव्हाळा मी नेहमीच अनुभवला आहे आणि त्या वातावरणाची मी खूप उणीव भासत होती. लेजेंड्स प्रो टी20 लीग मला या देशातील लोकांशी आणि खेळाशी पुन्हा जोडण्याची संधी देत आहे. पुन्हा मैदानावर उतरण्याची मी आतुरतेने वाट पाहत आहे.”.अमित मिश्रा, भारतातील सर्वात कौशल्यपूर्ण लेग-स्पिनरांपैकी एक आहे. तो आयपीएलमध्ये तीन वेगवेगळ्या संघांसाठी हॅट-ट्रिक घेणाा एकमेव गोलंदाज आहेत. निर्णायक क्षणी विकेट घेण्याची त्याची क्षमता आणि भरपूर अनुभव त्यांना खास बनवतो. मिश्रा म्हणाला, “25 वर्षे प्रोफेशनल क्रिकेट खेळल्यानंतर, माझ्या खेळातील ही दुसरी इनिंग असल्यासारखे वाटते आणि मी यासाठी खूप उत्साहित आहे. लेजेंड्स प्रो टी20 लीगचा भाग बनणे आणि जगातील काही महान खेळाडूंबरोबर स्पर्धा करणे रोमांचक आहे. आणि तेही माझ्या आवडत्या ठिकाणांपैकी एक असलेल्या गोव्यात – या आव्हानासाठी याहून चांगली जागा असूच शकत नाही.”.अचूक लाइन-लेंग्थ आणि निर्णायक स्पेल्ससाठी ओळखला जाणारा विनय कुमार म्हणाला, “लेजेंड्स प्रो टी20 लीगचा भाग होणे हे खरेच आनंददायी आहे. प्रत्येक खेळाडूला फिट राहून खेळायची इच्छा असते आणि अशा लीगा अप्रतिम असतात. त्या आम्हाला खेळाशी जोडून ठेवतात, ड्रेसिंग रूमच्या वातावरणाशी जवळ ठेवतात आणि स्पर्धात्मकता जपण्याची प्रेरणा देतात.”इंग्लंडचे प्रसिद्ध डावखुरा फिरकीपटू माँटी पनेसरही लीगमध्ये सहभागी होत आहे. पनेसर म्हणाला, “भारतामध्ये क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव नेहमीच अप्रतिम राहिला आहे, 2006 मधील माझ्या पदार्पणापासूनच. या देशाबद्दलचे माझे प्रेम प्रचंड आहे आणि भारतातील चाहत्यांची आवड कुठेही पाहायला मिळत नाही. त्यांच्या ऊर्जेमुळे खेळ अधिक सुंदर बनतो. लेजेंड्स प्रो टी20 लीगमध्ये या आयकॉनिक खेळाडूंबरोबर पुन्हा मैदानावर उतरण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे.”.गोव्यात रंगणार पहिली लिजेंड्स प्रो टी20 लीग; धवन, हरभजन, वॉटसन, स्टेनसह दिग्गज होणार सहभागी.लेजेंड्स प्रो टी20 लीगचा पहिला हंगाम 26 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत गोव्यातील नवीन 1919 स्पोर्ट्झ क्रिकेट स्टेडियममध्ये खेळवली जाणार आहे. सहा फ्रेंचायझी संघ आणि 90 दिग्गज खेळाडूं या स्पर्धेत खेळणार आहेत.शिखर धवन, हरभजन सिंह, डेल स्टेन आणि शेन वॉटसन यांसारखे दिग्गज मैदानावर उतरणार आहेत. पुढील खेळाडूंच्या घोषणा आणि टीम तपशील लवकरच जाहीर केले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.