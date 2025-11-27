दिनेश कार्तिक प्रचंड संतापला, गौतम गंभीरचे काढले वाभाडे; म्हणाला, आपल्याकडे चांगले खेळाडू नाहीत का?

भारतीय संघाचा माजी यष्टिरक्षक-फलंदाज दिनेश कार्तिक ( Dinesh Karthik ) याने भारताच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेने गुवाहाटी कसोटी ४०८ धावांनी जिंकून मालिका २-० अशी खिशात घातली. यापूर्वी मागील वर्षी न्यूझीलंडने यजमान भारताविरुद्ध ३-० असा विजय मिळवला होता. परदेशी संघ आधी भारतात कसोटी खेळण्यासाठी घाबरत होता, आता तसं दिसत नाही, असे कार्तिक म्हणाला. .त्याने पुढे म्हटले की, भारतात कसोटी क्रिकेट खेळण्यासाठी येण्यास संघ घाबरत होते, आता ते गालातल्या गालात हसत असतील. मागील १२ महिन्यात घरच्या मैदानावर खेळलेल्या तीन कसोटी मालिकेपैकी दोनमध्ये भारताने व्हाईटवॉश स्वीकारला... भारतीय संघासाठी कसोटी क्रिकेटमधील हा आव्हानात्मक काळ आहे आणि आता काही कठोर निर्णय घेतले जाऊ शकतात. पण, आपण कुठे कमी पडतोय..India's Test Downfall: तुला हवं ते सर्व दिलं अन् तू टीम इंडियाचं वाटोळं केलंस! गौतम गंभीरच्या हट्टापाई कसोटीत आपली पिछेहाट....सोशल मीडियावर कार्तिकने एक व्हिडीओ पोस्ट केला आणि त्यात तो म्हणाला, आपल्या संघात चांगले खेळाडू नाहीत का? फिरकीला कसे खेळायचे हे आपण विसरलोय का? परदेशी जलदगती गोलंदाज व फिरकीपटू भारताला ऑल आऊट करत आहेत. आम्हाला अतिरिक्त ऑल राऊडंर खेळवायचे होते. नितीश ऱेड्डी जो मध्यमगती गोलंदाज अष्टपैलू आहे, त्याने संपूर्ण देशांतर्गत क्रिकेट कॅलेंडरमध्ये कसोटीत १४ षटकं फेकली आहेत. या मालिकेत भारताच्या फक्त दोन फलंदाजांनी शतकी धावा केल्या, दक्षिण आफ्रिकेच्या सात फलंदाजांनी ते करून दाखवलं..आपण नक्कीच त्यांच्यापेक्षा चांगले आहोत, याची मला खात्री आहे. मग अचानक असे काय झालं की कसोटीत दादा असणाऱ्या संघाची अशी वाटचाल सुरू झाली आहे? कसोटी संघातील आपला तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज कोण आहे? वॉशिंग्टन सुंदर कोलकाता कसोटीत तिसऱ्या क्रमांकावर खेळला, गुवाहाटीत साई सुदर्शन या क्रमांकावर आला. हे बदल करणे आणि खेळाडूंना आत बाहेर करणे, हे भारतीय संघाला मदत करतेय की संकटात टाकतेय, याचा विचार करा. तुम्ही काय उत्तर द्याल..., असा सवालही त्याने केला. .अस वाटतंय की या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पोहोचण्याचे भारताचे खूप कमी चान्स आहेत. श्रीलंका आणि न्यूझीलंड येथे प्रत्येकी दोन कसोटी सामने, तर ऑस्ट्रेलियाच्या भारत दौऱ्यावर पाच कसोटी सामने आता आपल्याला खेळायचे आहेत. पण, पुढची मालिका ९ महिन्यानंतर आहे आणि तोपर्यंत आपण हे सर्व विसरणार आहात का?, हे त्याने विचारले..तुम्ही सर्व, गौतम गंभीरला जबाबदार का धरत आहात? सुनील गावस्करांकडून बचाव; आर अश्विन म्हणाला, कोच हातात बॅट घेऊन... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.