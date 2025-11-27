Cricket

दिनेश कार्तिक प्रचंड संतापला, गौतम गंभीरचे काढले वाभाडे; म्हणाला, आपल्याकडे चांगले खेळाडू नाहीत का?

Dinesh Karthik on India’s Test defeat and selectors : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २–० च्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर भारतीय क्रिकेटमधील तणाव तीव्र झाला आहे. यावेळी विकेटकीपर-बॅटर दिनेश कार्तिकने गौतम गंभीर आणि निवड समितीवर जोरदार टीकास्त्र सोडले.
Dinesh Karthik reacts to India’s Test humiliation — criticises Gautam Gambhir

Dinesh Karthik reacts to India’s Test humiliation — criticises Gautam Gambhir

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

भारतीय संघाचा माजी यष्टिरक्षक-फलंदाज दिनेश कार्तिक ( Dinesh Karthik ) याने भारताच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेने गुवाहाटी कसोटी ४०८ धावांनी जिंकून मालिका २-० अशी खिशात घातली. यापूर्वी मागील वर्षी न्यूझीलंडने यजमान भारताविरुद्ध ३-० असा विजय मिळवला होता. परदेशी संघ आधी भारतात कसोटी खेळण्यासाठी घाबरत होता, आता तसं दिसत नाही, असे कार्तिक म्हणाला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Gautam Gambhir
test cricket
dinesh karthik
cricket news today
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com