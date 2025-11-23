Cricket

Smriti Mandhana Father: स्मृती मानधनाच्या वडिलांची प्रकृती आता कशी आहे? डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाचे अपडेट्स

स्मृती मानधाना आणि पलाश मुच्छल यांच्या लग्नापूर्वीच स्मृचीच्या वडिलांच्या प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आहे. त्यांच्या प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी माहिती दिली आहे.
  • स्मृती मानधाना आणि पलाश मुच्छल यांचे लग्न स्मृतच्या वडिलांची प्रकृती बिघडल्यामुळे पुढे ढकलण्यात आले आहे.

  • स्मृतीच्या वडिलांना हृदयविकाराच्या लक्षणांमुळे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.

  • त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत.

