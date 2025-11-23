Smriti Mandhana Father: स्मृती मानधनाच्या वडिलांची प्रकृती आता कशी आहे? डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाचे अपडेट्स

स्मृती मानधाना आणि पलाश मुच्छल यांचे लग्न स्मृतच्या वडिलांची प्रकृती बिघडल्यामुळे पुढे ढकलण्यात आले आहे. स्मृतीच्या वडिलांना हृदयविकाराच्या लक्षणांमुळे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत..भारतीय महिला संघाची स्टार क्रिकेटपटू स्मृती मानधाना हिचे रविवारी सांगलीमध्ये म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल याच्यासोबत लग्न होते. मात्र लग्नापूर्वीच स्मृती आणि पलाश यांच्या कुटुंबाला धक्का बसला. स्मृतीच्या वडिलांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले आहे. त्यामुळे स्मृती आणि पलाश यांचे लग्न लांबणीवर टाकण्यात आले आहे..गेल्या काही दिवसांपासून स्मृती आणि पलाश यांच्या लग्नाची तयारी सांगलीमध्ये सुरू होती. दोन दिवसांपूर्वी हळद आणि काल संगीत सोहळाही झाला. या सोहळ्यात तिचे वडील श्रीनिवास हे देखील सहभागी झाले होते. त्यामुळे रविवारी होणाऱ्या लग्नाची सर्वजण उत्साहात तयारी करत होते. त्यांच्या लग्नासाठी अनेक सेलिब्रेटी हजर राहणार होते. भारतीय महिला संघातील स्मृतीच्या अनेक संघसहकारी यापूर्वीच सांगलीत दाखल झाल्या होत्या. त्यांनी विविध सोहळ्यात सहभागही घेतला होता. मात्र रविवारी तिच्या वडिलांना सकाळपासून अस्वस्थ वाटत होते. नंतर त्यांची प्रकृती आणखी बिघडल्याने त्यांना तातडीने खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले..सध्या तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. संध्याकाळी ४.३० वाजता लग्नाचा मुहुर्त होता. परंतु, त्यापूर्वीच वडिलांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागल्याने स्मृतीने लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. तिचे कुटुंबिय सध्या हॉस्पिटलमध्ये असून विवाहस्थाळाबाहेरील डेकोरेशन काढून टाकण्यात आले आहे..डॉक्टरांनी दिली माहितीहॉस्पिटलमधून डॉक्टरांनी माहिती दिली आहे की स्मृती मानधनाच्या वडिलांची प्रकृती सध्या स्थिर असून त्यांना तज्ज्ञांच्या निगराणीखाली ठेवण्यात आले आहे. त्यांना हृदयविकाराच्या झटक्याची लक्षणे आहेत. त्यांची उद्या (२४ नोव्हेंबर) अँजिओप्लास्टीसाठी तपासणी करण्यात येणार आहे..भारतीय खेळाडू स्मृती मानधनासोबतदरम्यान, या कठीण काळात भारतीय महिला संघातील जेमिमाह रोड्रिग्स, श्रेयंका पाटीलसह अन्य खेळाडू सध्या स्मृती मानधनासोबतच आहेत. अन्य पाहुण्यांना जरी विवाहस्थळाहून परत पाठवण्यात आलेलं असलं तरी स्मृतीच्या मैत्रीणी सध्या तिच्यासोबत थांबल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.