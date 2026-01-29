अजिंक्य रहाणे संतापला, पाकिस्तानला सुनावले! म्हणाला, T20 World Cup वर बहिष्काराची भाषा कसली करताय, तेवढा दम...

Pakistan Trolled After Boycott Drama : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणे ( Ajinkya Rahane) याने पाकिस्तान क्रिकेट संघाकडे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत बहिष्कार टाकण्याइतका दम नाही, असा दावा केला आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे ( PCB ) प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घेण्याची धमकी दिली आहे. त्यावर अजिंक्यने तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. बांगलादेश क्रिकेट संघाच्या जागी आयसीसीने स्कॉटलंडचा समावेश केल्याने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला मिर्ची झोंबली होती. सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करत बांगलादेशने वर्ल्ड कप स्पर्धेचे भारतातील सामने खेळण्यास नकार दिला होता..त्यानंतर पीसीबीने आक्रमक पवित्रा घेताना बांगलादेशच्या सामन्यांचे आयोजन पाकिस्तानात करण्याची तयारी दर्शवली होती. आयसीसीने सर्व मागण्या फेटाळून लावल्यानंतर पाकिस्तान बहिष्काराची भाषा करत आहेत. पण, आयसीसीने पीसीबीला याचे परिणाम भोगायला तयार राहा असा सज्जड दम भरला आहे. त्यानंतरही पीसीबीचे मोहसिन नक्वी रोज नवीन नाटक करताना दिसत आहेत. सोमवारी त्यांनी पाकिस्तानी पंतप्रधानांची भेट घेऊन ही परिस्थिती सांगितली. त्यानंतर येत्या सोमवारी निर्णय जाहीर केला जाईल, असे ते म्हणाले..T20 World Cup: संजू सॅमसन OUT, इशान किशन IN! वर्ल्ड कपमध्ये उतरणारी भारताची तगडी Playing XI.पाकिस्तानची ही नाटकं पाहून भारताचा माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणे म्हणाला,'मला वाटत नाही ते तसे करतील. त्यांच्या तेवढा दम नाही.' पीसीबीने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. त्यानंतरही नक्वी यांनी स्पर्धेतील सहभाग निश्चित नसल्याचे सांगितले. त्यात ताज्या वृत्तानुसार पाकिस्तान संघाने कोलंबोसाठी सोमवारचे विमान तिकिट बुक केले आहे. ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंसोबत ते वर्ल्ड कपसाठी कोलंबो येथे दाखल होतील..वर्ल्ड कपसाठी पाकिस्तानचा संघ - सलमान अली आगा (कर्णधार), अबरार अहमद, बाबर आझम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (यष्टीरक्षक), सईम अयूब, शाहीन शाह आफ्रिदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक..पाकिस्तान क्रिकेट संघ PCB च्या विरोधात गेला! पंतप्रधानांचा निर्णय येण्याआधीच खेळाडूंनी आपापसात ठरवलं; T20 World Cup मध्ये....Pakistan’s T20 World Cup 2026 schedule७ फेब्रुवारी - पाकिस्तान वि. नेदरलँड्स, कोलंबो१० फेब्रुवारी - पाकिस्तान वि. अमेरिका, कोलंबो१५ फेब्रुवारी- पाकिस्तान वि. भारत, कोलंबो१८ फेब्रुवारी - पाकिस्तान वि. नामिबिया, कोलंबो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.