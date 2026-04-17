देवाच्या कृपेने विनोद कांबळी आता ठीक; “कोण खोटी माहिती पसरवत आहे?” पत्नीचा खुलासा म्हणाली...

Vinod Kambli Health Update: भारताचा माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी (Vinod Kambli )यांची प्रकृती आधीपेक्षा चांगली असली तरी त्यांची स्मरणशक्ती अजूनही कमकुवत आहे. आधीच्या गोष्टी त्यांना थोड्या-थोड्या आठवत आहेत. त्यांची प्रकृती खालावलेली नसली तरी ते अजून पूर्णपणे धोक्याबाहेर नाहीत. विनोद कांबळी यांनी मद्यपान सोडले आहे, परंतु अजून त्यांना धूम्रपानावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवता आलेले नाही. ते कधी कधी विसरतात की त्यांना धूम्रपान करायचे नाही. या सगळ्यामुळे त्यांना ब्रेन स्ट्रोकचा धोका निर्माण होऊ शकतो. अशातच आता विनोद कांबळी यांच्या पत्नी अँड्रिया हेविटने (Andrea Hewitt) त्यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली आहे..भारताचा माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी सध्या गंभीर आजाराला झुंज देत असल्याच्या बातम्यांचे खंडन त्यांच्या पत्नी अँड्रिया हेविट यांनी केले आहे. त्यांनी सांगितले की, विनोद कांबळी यांची प्रकृती आता ठीक आहे. अलीकडील माहितीनुसार, वर्षभरापूर्वी रुग्णालयात दाखल झालेल्या कांबळी यांना मेंदूतील रक्ताच्या गाठीचा त्रास झाला होता. याचा परिणाम त्यांच्या स्मरणशक्तीवर झाला आहे. त्यांच्या पत्नीने स्पष्ट सांगितले, "देवाच्या कृपेने विनोद आता ठीक आहेत. त्यांच्या प्रकृतीबद्दल कोण खोटी माहिती पसरवत आहे, मला माहिती नाही.".विनोद कांबळी यांचे मित्र मार्कस कुटो (Marcus Couto) यांनीही त्यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, विनोद यांनी जरी मद्यपान सोडले असले तरी ते अजूनही अधूनमधून धूम्रपान करतात, ज्यामुळे त्यांना ब्रेन स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो. जवळपास १८ महिन्यांपूर्वी ठाण्यातील रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले होते..पुढे बोलताना मार्कस कुटो म्हणाले की, त्यांची स्मरणशक्ती पूर्णपणे सुधारलेली नाही. त्यांना काही गोष्टी आठवतात, पण पुन्हा विसरतात. हे सर्व त्यांच्या मेंदूतील गाठीमुळे होत आहे. अलीकडेच त्यांनी एका जाहिरातीसाठी चित्रीकरण केले असून त्यांची प्रकृती आता पूर्वीपेक्षा चांगली दिसत आहे. त्यांच्या सुधारलेल्या प्रकृतीमुळे कुटुंबीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सध्या ते चालण्यासाठी काठीचा आधार घेत आहेत. डिसेंबर २०२४ मध्ये तीव्र मूत्रमार्गाच्या संसर्गामुळे त्यांना मुंबईतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते..एकेकाळी भारतीय क्रिकेटमधील उज्ज्वल भविष्य मानल्या जाणाऱ्या विनोद कांबळी यांची कारकीर्द अपेक्षेप्रमाणे पुढे जाऊ शकली नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दमदार सुरुवात केल्यानंतर त्यांनी पुनरागमनाचे अनेक प्रयत्न केले, मात्र वयाच्या २८ व्या वर्षी त्यांच्या कारकिर्दीला अचानक ब्रेक लागला. त्यांना दोन वेळा हृदयविकाराचे झटके आले होते आणि २०१३ मध्ये त्यांच्यावर शस्त्रक्रियाही करण्यात आली होती.