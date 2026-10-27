IND vs NZ 3rd T20I : वैभव सूर्यवंशीला तिसऱ्या सामन्यातून वगळा, इशान किशन दुखापतग्रस्त असला तरी... टीम इंडियाला महत्त्वाचा सल्ला

Drop Vaibhav Sooryavanshi For 3rd T20I Against New Zealand: भारत-न्यूझीलंड तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात वैभव सूर्यवंशीचे खेळणे निश्चित मानले जात आहे. इशान किशन दुखापतीतून अजूनही सारवलेला नाही आणि त्यामुळे तो आजच्या सामन्याला मुकणार आहे. पण, असे असले तरी भारताचे माजी फलंदाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ याने वैभव सूर्यवंशीच्या जागी वरुण चक्रवर्तीला अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये स्थान देण्याचा विचार करावा, असे आवाहन संघ व्यवस्थापनाला केले आहे. .इशान किशन दुखापतीमुळे संघाबाहेर गेल्याने सूर्यवंशीला दुसऱ्या सामन्यात संघात स्थान देण्यात आले. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना त्याने आठ चेंडूंमध्ये केवळ चार धावा केल्या. त्यानंतर अष्टपैलू खेळाडू नमन धीर, तिलक वर्मा आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी भारताला शेवटच्या षटकात १८१ धावांचा पाठलाग करण्यास मदत केली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd T20I : भारत-न्यूझीलंड तिसरा सामना किती वाजता सुरू होणार? फ्री मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या डिटेल्स.बद्रीनाथ याच्या मते, तिसऱ्या सामन्यात एक अतिरिक्त गोलंदाज संघात असायला हवा आणि त्याचा भारताला फायदा होऊ शकतो. खालच्या फळीतील फलंदाज फलंदाजीने पुरेसे योगदान देत आहेत, ज्यामुळे संघाला आपले गोलंदाजी आक्रमण अधिक मजबूत करण्याची संधी मिळेल, असे त्याला वाटते. तो म्हणाला,“सूर्यवंशीला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवण्याऐवजी, भारत वरुण चक्रवर्तीला संघात स्थान देऊ शकतो. खालच्या फळीतील खेळाडू सध्या चांगली कामगिरी करत आहेत. त्यामुळे, वरुणसारख्या गोलंदाजाला संधी का देऊ नये? पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडच्या २२० आणि १८० धावा २०० आणि १६० पर्यंत रोखता आल्या असत्या.”.वरुण चक्रवर्ती गेल्या महिन्यात अफगाणिस्तानविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेदरम्यान पोटाच्या स्नायूला दुखापत झाल्यापासून भारतासाठी खेळलेला नाही. यादरम्यान भारताने अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेल आणि धीर यांना एकमेव फिरकी गोलंदाज म्हणून मैदानात उतरवले आहे. वैभवसाठी संजू सॅमसनला सलामीची जागा सोडायला सांगण्याच्या कल्पनेलाही बद्रीनाथने विरोध केला..भारताने आजच्या सामन्यात वैभवला संघातून वगळले, तर ते कुमार कुशाग्रचाही विचार करू शकतात. हा यष्टीरक्षक-फलंदाज ट्वेंटी-२० मध्ये अजूनही अननुभवी असला तरी, त्याने देशांतर्गत लिस्ट-ए आणि प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट फॉर्म दाखवला आहे आणि मधल्या फळीत फलंदाजीच्या अनुभवामुळे त्याला तिसऱ्या क्रमांकासाठी किंचित अधिक योग्य मानले जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.