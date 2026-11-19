India Coach Makes Big Statement On Dropping Siraj And Ravindra Jadeja: मोहम्मद सिराज प्लेइंग इलेव्हनमध्ये का नाही? हा प्रश्न आज दिवसभर चर्चेत राहणार आहे. भारत-न्यूझीलंड पहिल्या कसोटीला आजपासून सुरूवात झाली आणि सिराज व रवींद्र जडेजा, हे दोन सीनियर खेळाडू भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नसल्याचे सर्वांना आश्चर्य वाटले. रवी शास्त्री, सुनील गावस्कर, वासिम जाफर, वीरेंद्र सेहवाग आदी अनेकांनी सिराजला न खेळवण्याच्या निर्णयावर टीका केली. सिराज संघात का हवा होता, हे दिवसाचा खेळ संपल्यानंतर स्पष्ट झालेच... यजमान न्यूझीलंडने ५ बाद ७० वरून ५ बाद २४३ धावा, करून दमदार पुनरागमन केले. असे असले तरी भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी सिराजला वगळण्याचा निर्णय चुकीचा नव्हता, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले..जसप्रीत बुमराहने ३ आणि आकाश दीप व अंशुल कंबोज यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेताना न्यूझीलंडला ७० धावांत ५ धक्के दिले होते. पण, ग्लेन फिलिप्स व हेन्री निकोल्स यांनी भारतीय गोलंदाजांना रडवले आणि पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा धावसंख्या ५ बाद २४३ धावांपर्यंत पोहोचवली. निकोल्सने ११३ आणि फिलिप्सने ९४ धावा केल्या आहेत. निकोल्सचा सोपा झेल देवदत्त पडिक्कलने टाकला. प्रसिद्ध कृष्णा व वॉशिंग्टन सुंदर यांना विकेट मिळाली नाही. पडिक्कलने झेल टाकला नसता तर कृष्णाच्या नावावर एक विकेट असती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st Test Live: गौतम गंभीर-शुभमन गिलचे डावपेच भारतीय संघावर उलटले; ७० धावांवर ५ विकेट्स मिळवूनही रडले... पहिल्या दिवशी नेमके काय चुकले?.कोटक म्हणाले, मोहम्मद सिराज पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे, परंतु संघ निवडीवेळी हाच सर्वोत्तम ११ जणांचा संघ वाटला आणि त्यामुळे सिराजला वगळण्याचा निर्णय चुकीचा वाटत नाही. हाच आमच्या दृष्टीने सर्वोत्तम गोलंदाजी मारा होता आणि जो आम्ही पहिल्या कसोटीची खेळपट्टी पाहिल्यावर मैदानावर उतरवला. प्रसिद्ध हा आक्रमक गोलंदाज असल्याने काही धावा महागड्या पडू शकतात हे माहित होते, मात्र ती जाणीवपूर्वक घेतलेली निवड होती. तो विकेटही मिळवून देतो..वॉशिंग्टन सुंदर का?खेळपट्टी-हवामानाची स्थिती आणि प्रतिस्पर्धी संघात चार डावखुरे फलंदाज असल्याने रवींद्र जडेजाऐवजी पहिल्या कसोटीत वॉशिंग्टन सुंदरला पसंती दिली गेली, असे कोटक यांनी स्पष्ट केले. प्रतिस्पर्धी संघ ज्या पद्धतीने खेळला, त्याचे श्रेय त्यांना द्यावे लागेल; तसेच हातात आलेला झेल पकडायला हवा होता, पण असे प्रकार खेळात घडतात, असेही कोटक म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.