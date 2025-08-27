Cricket

Pardee Narwal: निवृत्ती घेतलेल्या डुबकी किंगच्या कर्तृत्वाला सलाम; Pro Kabaddi 12 च्या उद्घाटनापूर्वी विशेष सन्मान

Pardeep Narwal to Receive Tribute Ahead of PKL Season 12: परदीप नरवालचा प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या सीझनच्या उद्घाटनावेळी विशेष गौरव करण्यात येणार आहे. 'डुबकी किंग' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या परदीपने पाटणा पायरट्ससाठी तीन जेतेपदे मिळवली होती.
Pardeep Narwal
  • प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या सीझनच्या उद्घाटनापूर्वी परदीप नरवालचा विशेष सन्मान करण्यात येणार आहे.

  • 'डुबकी किंग' म्हणून ओळखला जाणारा परदीप, ज्याने पाटणा पायरट्ससाठी तीन जेतेपदे मिळवली, त्याच्या अतुलनीय कौशल्याने कबड्डीला नव्या उंचीवर नेले.

  • त्याच्या योगदानाची दखल घेत, त्याला गौरवण्यात येणार आहे.

Pardeep Narwal
Pro Kabaddi League auction
Kabaddi player
pro kabaddi

