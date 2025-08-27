Pardee Narwal: निवृत्ती घेतलेल्या डुबकी किंगच्या कर्तृत्वाला सलाम; Pro Kabaddi 12 च्या उद्घाटनापूर्वी विशेष सन्मान

प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या सीझनच्या उद्घाटनापूर्वी परदीप नरवालचा विशेष सन्मान करण्यात येणार आहे. 'डुबकी किंग' म्हणून ओळखला जाणारा परदीप, ज्याने पाटणा पायरट्ससाठी तीन जेतेपदे मिळवली, त्याच्या अतुलनीय कौशल्याने कबड्डीला नव्या उंचीवर नेले. त्याच्या योगदानाची दखल घेत, त्याला गौरवण्यात येणार आहे..प्रो कबड्डी लीग (PKL) मधील दिग्गजांपैकी एक परदीप नरवालचा शुक्रवारी, 29 ऑगस्ट रोजी सीझन 12 च्या उद्घाटन सामन्यापूर्वी विशेष सन्मान सोहळ्यात गौरवण्यात येणार आहे. प्रो कबड्डीच्या १२ व्या सीजनच्या लिलालात परदीपला कोणी खरेदीदार मिळाला नव्हता. त्यानंतर त्याने जूनमध्ये निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला होता. परदीपने कबड्डीमध्ये मोठे योगदान दिले आहे. त्यामुळे त्याच्या योगदानाची आणि खेळावर झालेल्या कायमस्वरूपी प्रभावाची दखल घेत त्याचा गौरव करण्याचा निर्णय घेण्यास आला आहे..Pardeep Narwal: दिवसभरात तिसऱ्या दिग्गजाचा अलविदा; भारताच्या 'डुबकी किंग'चीही निवृत्तीची घोषणा, जाणून घ्या कारण.‘डुबकी किंग’ म्हणून ओळखला जाणाऱ्या परदीप नरवालने PKL प्रवासाची सुरुवात सीझन 2 मध्ये बेंगळुरू बुल्ससोबत केली होती. त्यानंतर पाटणा पायरट्ससोबत खेळताना त्याने घराघरात त्याचे नाव पोहचवले. पाटणासाठी त्याने सलग तीन जेतेपदे मिळवले. त्याने त्याच्या अतुलनीय कौशल्य व नव्या डावपेचांनी रेडिंगला नव्या पातळीवर नेले. तो नंतर यूपी योद्धाजसाठीही खेळला आणि सीझन 11 मध्ये तो पुन्हा बेंगळुरू बुल्ससोबत खेळला. हा त्याच्या कारकिर्दीतील अखेरचा हंगाम ठरला..आपल्या कारकिर्दीत परदीपने अनेक विक्रम रचले आहेत जे मोडणे जवळपास अशक्य आहे. PKL इतिहासातील सर्वाधिक 1801 रेड पॉइंट्स त्याने मिळवले आहेत. सीझन 5 मध्ये त्याने 369 रेड पॉइंट्स मिळवत केलेला विक्रम आणि प्लेऑफमध्ये केलेली अविस्मरणीय 8 पॉइंट रेड हा अजूनही लीगच्या इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय क्षण आहे. ते 1000 रेड पॉइंट्सचा टप्पा ओलांडणारा तो पहिला खेळाडू ठरला होता आणि अनेक सीझनमध्ये दाखवलेल्या सातत्यामुळे तो आधुनिक कबड्डीचा चेहरा बनला..माजी सहकारी खेळाडूंनीही केल्या भावना व्यक्तमनजीत चिल्लर (2015 मध्ये बेंगळुरू बुल्ससोबत खेळले) म्हणाला “परदीप नरवाल फक्त सहकारी नाही; तो या खेळातील सर्वात महान खेळाडूंपैकी एक आहेत. मी त्याच्यासोबत खेळलो आहे आणि त्यानी बनवलेले विक्रम प्रत्यक्ष पाहिले आहेत. मैत्र म्हणून तो अतिशय उत्तम आहेत. ‘डुबकी किंग’ म्हणून त्याचा वारसा कायम जिवंत राहील.”विशाल माने म्हणाला: “सीझन 5 मध्ये पाटणा पायरट्ससोबत मी त्याच्यासोबत खेळलो, ते क्षण अविस्मरणीय आहेत. एकदा त्यानी 7 पॉइंट्सची रेड केली होती, आम्हाला वाटले 5 झालेत, पण तो हसत हसत 7 घेऊन आला! त्याचे विक्रम प्रत्यक्ष पाहणे ही एक वेगळीच अनुभूती होती.” .Pro Kabaddi 12 Schedule: प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामाचे वेळापत्रक जाहीर! 'या' चार शहरांमध्ये रंगणार लढती.रिषांक देवडीगा म्हणाला: “PKL चा सर्वात महान खेळाडू परदीप नरवाल आता निवृत्त झाला आहे आणि आम्हाला त्याची कोर्टवर नक्कीच उणीव भासेल. त्याची डुबकी अनोखी होती आणि कोणत्याही बचावासाठी धोकादायक होती. त्याला भविष्यासाठी शुभेच्छा – जशी पहिली इनिंग यशस्वी झाली, तशीच दुसरी इनिंगही यशस्वी होवो.”अजय ठाकूर (आता पुन्हा PKL मध्ये पुणेरी पलटनचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून परतणार) म्हणाला “परदीप, प्रो कबड्डी लीगला अशी गौरवशाली वारसा दिल्याबद्दल धन्यवाद. तुझी 8 पॉइंट रेड, डुबकी किंग ही ओळख आणि तीन वेळा चॅम्पियन होणे हे विक्रम कायमसाठी प्रेरणा देणारे आहेत. विक्रम कोणी मोडेलही कदाचित, पण तुझी परंपरा कोणीही कधीच मिटवू शकणार नाही.”विशाखापट्टणममधील विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब येथे 29 ऑगस्ट रोजी हा सन्मान सोहळा होणार असून त्यात चाहत्यांची, खेळाडूंची आणि कबड्डी जगतातील मान्यवरांची उपस्थिती असेल. PKL सीझन 12 ची सुरुवात 29 ऑगस्टला तेलुगू टायटन्स विरुद्ध तामिळ थलाइवाज, त्यानंतर बेंगळुरू बुल्स विरुद्ध पुणेरी पलटन अशा दोन सामन्यांनी होईल..FAQs१. परदीप नरवालचा सन्मान कधी होणार?➤ 29 ऑगस्ट रोजी PKL सीझन 12 च्या उद्घाटनापूर्वी.२. परदीप नरवालला का गौरवण्यात येत आहे?➤ त्याच्या विक्रमी योगदानाची आणि कबड्डीवरच्या कायमस्वरूपी प्रभावाची दखल घेण्यासाठी.३. परदीप नरवाल कोणत्या संघांसाठी खेळला?➤ बेंगळुरू बुल्स, पाटणा पायरट्स आणि यूपी योद्धा.४. परदीप नरवालचा सर्वात मोठा विक्रम कोणता?➤ PKL इतिहासातील सर्वाधिक 1801 रेड पॉइंट्स.५. परदीपची सर्वात प्रसिद्ध रेड कोणती मानली जाते?➤ सीझन 5 मध्ये केलेली अविस्मरणीय 8 पॉइंट रेड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.