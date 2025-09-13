Cricket

Duleep Trophy Final: विदर्भाच्या यशचं द्विशतक फक्त ६ धावांनी हुकलं, पण रजत पाटिकरच्या संघाने सामन्यावर मिळवली मजबूत पकड

Yash Rathod Misses Double Ton: यश राठोडच्या धमाकेदार खेळीमुळे मध्य विभागाने दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यावर मजबूत पकड मिळवली आहे.
Pranali Kodre
Summary

  • दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यावर मध्य विभागाने मजबूत पकड मिळवली आहे.

  • विदर्भाच्या यश राठोडने मध्य विभागाकडून खेळताना १९४ धावांच्या खेळी करत संघाला ५०० धावांचा टप्पा पार करून दिला.

  • सामन्यात अद्याप दोन दिवसांचा खेळ बाकी आहे.

