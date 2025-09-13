Duleep Trophy Final: विदर्भाच्या यशचं द्विशतक फक्त ६ धावांनी हुकलं, पण रजत पाटिकरच्या संघाने सामन्यावर मिळवली मजबूत पकड

दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यावर मध्य विभागाने मजबूत पकड मिळवली आहे.विदर्भाच्या यश राठोडने मध्य विभागाकडून खेळताना १९४ धावांच्या खेळी करत संघाला ५०० धावांचा टप्पा पार करून दिला.सामन्यात अद्याप दोन दिवसांचा खेळ बाकी आहे..बंगळुरूमध्ये दुलीप ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेचा अंतिम सामना सुरू आहे. या सामन्यात मध्य विभाग आणि दक्षिण विभाग आमने-सामने आहेत. या सामन्याचा तिसरा दिवस विदर्भाच्या यश राठोडने मध्य विभागाकडून खेळताना गाजवला आहे. त्यामुळे रजत पाटिदार कर्णधार असलेल्या मध्य विभागाला भलीमोठी आघाडी घेता आली आहे..Duleep Trophy Final: रजत पाटीदारचे खणखणीत शतक! भारताच्या कसोटी संघासाठी ठोकला दावा; श्रेयसच्या मार्गात ठरणार अडथळा.या सामन्यात तिसऱ्या दिवसाची सुरुवात मध्य विभागाने पहिल्या डावातील १०५ व्या षटकापासून आणि ५ बाद ३८४ धावांपासून केली. यावेळी यश राठोड १३७ धावांवर नाबाद होता, तर सारांश जैन ४७ धावांवर नाबाद होता. या दोघांनी तिसऱ्या दिवशीही चांगली सुरुवात दिली. सारांशने अर्धशतकही पूर्ण केले. तर यशने दीडशतक पूर्ण केले. त्यामुळे मध्य विभागाने ४४० धावांचा टप्पा सहज पू्र्ण केला होता..मात्र त्यांची १७६ धावांची भागीदारी अंकीत शर्माने तोडली. त्याने सारांशला त्रिफळाचीत केले. सारांशने १९३ चेंडूत ७ चौकारांसह ६९ धावा केल्या. त्यानंतर यशला दीपक चाहरने चांगली साथ दिली होती, त्यांच्यातही अर्धशतकी भागीदारी झाली. पण अखेर १४१ व्या षटकात यशला गुरपनीतने त्रिफळाचीत करत मध्य विभागाला मोठा धक्का दिला. पण तोपर्यंत मध्य विभागाने ५०० धावांचा टप्पा पार केला होता. यशचं द्विशतक मात्र अवघ्या ६ धावांनी हुकले. तो २८६ चेंडूत १७ चौकार आणि २ षटकारांसह १९४ धावांवर बाद झाला..तो बाद झाल्यानंतर पुढच्या ५ षटरात मध्य विभागाचा डाव संपुष्टात आला. दीपक चाहरने ३७ धावांची खेळी केली. तत्पुर्वी मध्य विभागाकडून कर्णधार रजत पाटिदारनेही शतक केले. तो दुसऱ्या दिवशीच १०१ धावा करून बाद झाला होता. तसेच दानिश मालेवारने ५३ धावा केल्या होत्या. मध्य विभागाचा डाव १४५.१ षटकात ५११ धावांवर संपला. त्यामुळे मध्य विभागाला तब्बल ३६२ धावांची आघाडी या डावात मिळाली. या डावात दक्षिण विभागाकडून गोलंदाजी करताना गुरजपनीत आणि अंकिश शर्मा यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या. नीधीश एम डी आणि कौशिक व्ही यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..DULEEP TROPHY FINAL: रजत पाटीदारने कसला भारी कॅच घेतला; संजू सॅमसनच्या भीडूने कमाल केली, संपूर्ण संघ १४९ धावांवर गुंडाळला.त्यानंतर दक्षिण विभागाकडून दुसऱ्या डावात सलामीवीर तन्मय अगरवाल आणि एमआर काळे यांनी सुरुवात चांगली केली होती. मात्र चांगल्या सुरुवातीचा त्यांना फायदा घेता आला नाही. तन्मय २६ धावांवर बाद झाला, तर काळे ३८ धावांवर माघारी परतला. तन्मयला कुलदीप सेनने, तर काळेला सारांश जैनने बाद केले. पण या विकेटनंतर स्मरण आर आणि रिकी भूई यांनी डाव सावरला आहे. त्यांनी तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत त्यांची विकेट जाऊ दिलेली नाही. स्मरणने ३७ धावांची नाबाद खेळी केली, तर रिकी भूईने २६ धावांची नाबाद खेळी केली आहे. त्यामुळे दक्षिण विभाग तिसऱ्या दिवसअखेर दुसऱ्या डावात ३३ षटकात २ बाद १२९ धावांवर आहेत. पण अद्याप ते २३३ धावांनी पिछाडीवर आहेत. या सामन्यात अद्याप दोन दिवसांचा खेळ बाकी आहे..FAQsप्रश्न १: दुलीप ट्रॉफी २०२५ अंतिम सामना कुठे खेळला जात आहे?उत्तर: हा सामना बंगळुरू येथे खेळला जात आहे.(Where is the Duleep Trophy 2025 Final being played?)प्रश्न २: मध्य विभागाकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?उत्तर: यश राठोडने १९४ धावा करून सर्वाधिक धावा केल्या.(Who scored the most runs for Central Zone?)प्रश्न ३: यश राठोडने किती चेंडूत खेळी केली?उत्तर: त्याने २८६ चेंडूत १७ चौकार आणि २ षटकारांसह १९४ धावा केल्या.(How many balls did Yash Rathod face for his 194 runs?)प्रश्न ४: दक्षिण विभागाच्या गोलंदाजांमध्ये सर्वाधिक विकेट्स कोणी घेतल्या?उत्तर: गुरजपनीत आणि अंकिश शर्मा यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या.(Which South Zone bowlers took the most wickets?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.