Duleep Trophy 2025: विदर्भाचा दानिश द्विशतकाच्या उंबरठ्यावर, तर RCB कर्णधार रजत पाटिदारचं २४ बाऊंड्रींसह आक्रमक शतक

दुलीप ट्रॉफी २०२५ च्या पहिल्या दिवशी मध्य विभागाने ईशान्य विभागाविरुद्ध ४०० धावांचा टप्पा पार केला. दानिश मालेवरने १९८ धावा करताना रजत पाटीदारने १२५ धावा केल्या. दोघांनी मिळून १९९ धावांची भागीदारी केली..दुलीप ट्रॉफी २०२५ स्पर्धा सुरू झाली असून पहिलाच दिवस मध्य विभागाच्या फलंदाजांनी गाजवला आहे. विशेषत: दानिश मालेवर आणि रजत पाटीदार यांनी. २८ ऑगस्टपासून ही स्पर्धा सुरू झाली असून ही स्पर्धा बाद फेरीच्या प्रकारात खेळवली जाते. त्यामुळे पहिलीच फेरी उपांत्यपूर्व फेरी आहे. .Duleep Trophy 2025 : दुलीप करंडक आपल्या मूळ पदावर; नवोदित क्रिकेटपटूंना क्षमता व कौशल्य दाखविण्याची उत्तम संधी.या फेरीत मध्य विभागाचा सामना ईशान्य विभागाशी होत आहे. हा सामना बंगळुरूतील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या मैदानात सुरू आहे. या सामन्यात पहिल्याच दिवशी मध्य विभागाने पहिल्या डावात ४०० धावांचा टप्पा पार केला आहे.या सामन्यात ईशान्य विभागाचा कर्णधार आर जोनाथनने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी गोलंदाजीची सुरुवातही चांगली केली होती. मध्य विभागाचा सलामीवर आयुष पांडेला ३ धावांवरच तिसऱ्या षटकात आकाश कुमारने बाद केलं होतं. .पण त्यानंतर आर्यन जुयाल आणि दानिश मालेवर यांनी दमदार फलंदाजी करताना १३९ धावांची भागीदारी केली. दोघांनी अर्धशतके केली. पण जुयाल १०० चेंडूत ६० धावांवर असताना रिटायर्ड हर्ट झाला. त्यामुळे मध्य विभागाचा कर्णधार रजत पाटिदार फलंदाजीला आला. एक बाजू दानिशने सांभाळलेली असताना दुसऱ्या बाजूने रजत पाटिदारने गोलंदाजांवर आक्रमण केले. दानिशने आधी शतक पूर्ण केले. त्यानंतर रजतनेही केवळ ८० चेंडूतच त्याचे शतक पूर्ण केले. .या दोघांनी सहज दीडशे धावांची भागीदारी पूर्ण केली होती. पण अखेर जोतीन फैरोईजामन पाटिदारला बाद करण्यात यश मिळवले. पाटिदारने ९६ चेंडूत २१ चौकार आणि ३ षटकारांसह १२५ धावांची वादळी खेळी केली. त्याच्यात आणि दानिशमध्ये १९९ धावांची भागीदारी झाली. तो बाद झाल्यानंतरही विदर्भाच्या दानिश मालेवारने त्याची लय कायम ठेवली होती. त्याला यश राठोडने साथ दिली. त्यांच्यातही दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत नाबाद ८५ धावांची भागीदारी केली..मयंक अगरवालच्या भारत अ संघाने जिंकली Duleep Trophy; रोमांचक सामन्यात सुदर्शनच्या शतकानंतरही ऋतुराजच्या संघाचा पराभव.यावेळी पहिल्या दिवस अखेर मालेवार २१९ चेंडूत ३५ चौकार आणि १ षटकारासह १९८ धावांवर नाबाद राहिला. त्यामुळे आता त्याला दुसऱ्या दिवशी द्वीशतक करण्याची संधी आहे. यश राठोड ३७ चेंडूत ३२ धावांवर नाबाद आहे. त्यामुळे मध्य विभागाने पहिल्या दिवस अखेर पहिल्या डावात ७७ षटकात २ बाद ४३२ धावा केल्या आहेत..FAQs१. दुलीप ट्रॉफी २०२५ मधील मध्य विभाग आणि ईशान्य विभाग सामना कुठे खेळवला जात आहे?(Where is Duleep Trophy 2025 being played?)➤ दुलीप ट्रॉफी २०२५ मधील मध्य विभाग आणि ईशान्य विभाग सामना बंगळुरूमधील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या मैदानावर खेळवला जात आहे.२. मध्य विभागासाठी पहिल्या दिवशी सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?(Who scored the most runs for Central Zone?)➤ दानिश मालेवरने १९८ नाबाद धावा करून सर्वाधिक योगदान दिले.३. रजत पाटिदारने किती धावा ठोकल्या?(How many runs did Rajat Patidar score?)➤ रजत पाटिदारने १२५ धावांची शानदार खेळी केली.४. नाणेफेक कोणत्या संघाने जिंकली?(Which team won the toss?)➤ ईशान्य विभागाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला.५. पहिल्या दिवसाखेर मध्य विभागाचा स्कोर किती होता?(What was the Central Zone score at the end of Day 1?)➤ पहिल्या दिवसाखेर मध्य विभागाने २ बाद ४३२ धावा केल्या होत्या.६. दानिश मालेवरला द्विशतकाची संधी आहे का?(Does Danish Malewar have a chance for a double century?)➤ होय, तो १९८ नाबाद असल्याने दुसऱ्या दिवशी त्याला द्विशतकाची मोठी संधी आहे.