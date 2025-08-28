Cricket

Duleep Trophy 2025: विदर्भाचा दानिश द्विशतकाच्या उंबरठ्यावर, तर RCB कर्णधार रजत पाटिदारचं २४ बाऊंड्रींसह आक्रमक शतक

Duleep Trophy 2025, Central Zone vs North East Zone: दुलीप ट्रॉफी २०२५ च्या पहिल्या दिवशी मध्य विभागाच्या फलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. विदर्भाच्या दानिश मालेवर आणि रजत पाटिदारने आक्रमक खेळ करताना शतके केली. मालेवार द्विशतकाच्या जवळही आहे.
Rajat Patidar and Danish Malewar
Rajat Patidar and Danish MalewarSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • दुलीप ट्रॉफी २०२५ च्या पहिल्या दिवशी मध्य विभागाने ईशान्य विभागाविरुद्ध ४०० धावांचा टप्पा पार केला.

  • दानिश मालेवरने १९८ धावा करताना रजत पाटीदारने १२५ धावा केल्या.

  • दोघांनी मिळून १९९ धावांची भागीदारी केली.

