Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशीचे शतक थोडक्यात हुकले... फटका चुकला, सीमारेषेवर झेल टिपला; हताश झालेल्या पोरानं बॅट फेकली

East Zone vs Central Zone Duleep Trophy 2026: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi ) दुलीप ट्रॉफीत वादळी खेळी केली. त्याचे शतक थोडक्यात हुकले. विदर्भाच्या हर्ष दुबेच्या चेंडूवर मारलेला फटका अर्शद खानने सीमारेषेवर टिपला अन् पूर्व विभागाला झटका बसला. वैभवने पहिल्या विकेटसाठी अभिमन्यू इश्वरसह १६१ धावांची भागीदारी केली..वैभवने मध्य विभागाच्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला. पूर्वी विभागाच्या गोलंदाजांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. रिंकू सिंगच्या ६० धावांच्या जोरावर २६६ धावांपर्यंत पोहोचला. सलामीवीर ए जुयालने ४६ धावांची खेळी केली होती. पूर्व विभागाकडून मुकेश कुमार ( ३-५६) व ए सरकार ( ३-३८) यांच्यासह मोहम्मद शमी ( २-४२) व एम कुरेशी ( २-४९) यांनी चांगला मारा केला. शमीने या दोन विकेट्ससह व्यावसायीक क्रिकेटमध्ये ९०० विकेट्सचा टप्पा ओलांडला आणि असा पराक्रम करणाता तो सहावा भारतीय ठरला. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ३७९, लिस्ट ए क्रिकेटमधअये २८३ आणि ट्वेंटी-२०त २३८ विकेट्स घेतल्या आहेत..१५ वर्षीय वैभवने त्याच्या नेहमीच्या आक्रमक शैलीत डावाची सुरुवात केली आणि दुसऱ्या बाजूने अभिमन्यू इश्वरन संयमी खेळ करताना दिसला. या दोघांनी अवघ्या ८ षटकांत अर्धशतकी भागीदारी केली. वैभवला ४० धावांवर असताना जीवदान मिळाले... वैभवने त्यानंतर थोडा संयम दाखवला अन् ४५ धावांवर असताना खणखणीत षटकार खेचून अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने ४२ चेंडूंत फिफ्टी पूर्ण केली. पावसाच्या व्यत्ययामुळे सामना काहीकाळासाठी थांबवण्यात आला होता. त्यानंतर सारांश जैनच्या फिरकीने वैभवला अचंबित केले. पहिल्या सत्रात २३ षटकांत ६.६२ च्या सरासरीने वैभव व अभिमन्यू यांनी १२३ धावा कुटल्या..Vaibhav Sooryavanshi Fifty: पोराने पुन्हा कमाल केली! वैभवची षटकार खेचून फिफ्टी... शमीला सलाम अन् प्रतिस्पर्धींना फोडला घाम.४२ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करणाऱ्या वैभवने शतकासाठी फार वेळ घेतला नाही. त्याने फिरकीपटूंना फैलावर घेताना खणखणीत षटकार खेचले. शतकाच्या उंबरठ्यावर वैभवने पायावर बसून मारलेले षटकार पाहण्यासारखे होते, परंतु याच फटक्याने त्याचा घात केला. हर्ष दुबेने १५ वर्षीय फलंदाजासाठी सापळा रचला अन् त्यात तो अडकला. वैभवने टोलावलेला चेंडू सीमारेषेवर अर्शद खानने टीपला. वैभवला ८१ चेंडूंत ७ चौकार व ७ षटकारांसह ९२ धावावंर झेलबाद होऊन माघारी जावे लागले. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर कुमार कुशाग्रला बाद करून पूर्व विभागाला दुसरा धक्का दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.