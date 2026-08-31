Cricket

Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशीचे शतक थोडक्यात हुकले... फटका चुकला, सीमारेषेवर झेल टिपला; हताश झालेल्या पोरानं बॅट फेकली

Vaibhav Sooryavanshi throws bat after getting out for 92: दुलीप ट्रॉफी २०२६ च्या उपांत्य सामन्यात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा आपल्या वादळी फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. शतकाच्या उंबरठ्यावर असताना त्याचा फटका चुकला आणि सीमारेषेवर झेल टिपला गेला.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

East Zone vs Central Zone Duleep Trophy 2026: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi ) दुलीप ट्रॉफीत वादळी खेळी केली. त्याचे शतक थोडक्यात हुकले. विदर्भाच्या हर्ष दुबेच्या चेंडूवर मारलेला फटका अर्शद खानने सीमारेषेवर टिपला अन् पूर्व विभागाला झटका बसला. वैभवने पहिल्या विकेटसाठी अभिमन्यू इश्वरसह १६१ धावांची भागीदारी केली.

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