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VAIBHAV SOORYAVANSHI: फिफ्टीपासून फक्त ६ धावा दूर अन् वैभव सूर्यवंशी OUT! दुलीप ट्रॉफी फायनलमध्ये विकेट कशी गमावली?

Vaibhav Sooryavanshi Out: दुलीप ट्रॉफी फायनलमध्ये वैभव सूर्यवंशी अर्धशतकापासून फक्त ६ धावा दूर असताना ४४ धावांवर बाद झाला. मिलिंदच्या गोलंदाजीवर तनाय त्यागराजनने शानदार झेल घेत त्याची विकेट मिळवली.
VAIBHAV SOORYAVANSHI OUT FOR 44 IN DULEEP TROPHY FINA

VAIBHAV SOORYAVANSHI OUT FOR 44 IN DULEEP TROPHY FINA

esakal

Varsha Balhe
Updated on

VAIBHAV SOORYAVANSHI OUT FOR 44 IN DULEEP TROPHY FINAL: दुलीप ट्रॉफीचा अंतिम सामना आज पूर्व विभाग आणि दक्षिण विभाग यांच्यात चेन्नईच्या एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात पूर्व विभागाचा कर्णधार ईशान किशनने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

पूर्व विभागाकडून डावाची सुरुवात १५ वर्षीय स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी आणि अभिमन्यु ईश्वरन यांनी केली. दोघांनी सुरुवातीला सांभाळून फलंदाजी केली. मात्र, वैभव सूर्यवंशीला या अंतिम सामन्यात मोठी खेळी करता आली नाही. अर्धशतक पूर्ण करण्यासाठी त्याला केवळ ६ धावांची गरज असताना तो ४४ धावांवर बाद झाला.

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