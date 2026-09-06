VAIBHAV SOORYAVANSHI: फिफ्टीपासून फक्त ६ धावा दूर अन् वैभव सूर्यवंशी OUT! दुलीप ट्रॉफी फायनलमध्ये विकेट कशी गमावली?

VAIBHAV SOORYAVANSHI OUT FOR 44 IN DULEEP TROPHY FINAL: दुलीप ट्रॉफीचा अंतिम सामना आज पूर्व विभाग आणि दक्षिण विभाग यांच्यात चेन्नईच्या एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात पूर्व विभागाचा कर्णधार ईशान किशनने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पूर्व विभागाकडून डावाची सुरुवात १५ वर्षीय स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी आणि अभिमन्यु ईश्वरन यांनी केली. दोघांनी सुरुवातीला सांभाळून फलंदाजी केली. मात्र, वैभव सूर्यवंशीला या अंतिम सामन्यात मोठी खेळी करता आली नाही. अर्धशतक पूर्ण करण्यासाठी त्याला केवळ ६ धावांची गरज असताना तो ४४ धावांवर बाद झाला..अभिमन्यु ईश्वरनची अर्धशतकीय खेळीदुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात पूर्व विभागाने फलंदाजीची चांगली सुरुवात केली. आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा वैभव सूर्यवंशीही सुरुवातीला सांभाळून खेळताना दिसला. दुसरीकडे, अभिमन्यु ईश्वरनने दमदार फलंदाजी करत अवघ्या ४६ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. मात्र, वैभवला अर्धशतक पूर्ण करता आले नाही आणि तो ४४ धावांवर बाद झाला..असा झाला वैभव सूर्यवंशी बादवैभव सूर्यवंशीला मिलिंदने ४४ धावांवर बाद करत दक्षिण विभागाला पहिले आणि महत्त्वाचे यश मिळवून दिले. चेंडू आखूड टप्प्यावर पडला होता. वैभवने त्यावर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अतिरिक्त उसळीमुळे त्याचा फटका चुकला..चेंडू बॅटची कड लागून मिड-विकेटच्या दिशेने उंच उडाला. तिथे तनाय त्यागराजनने डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने उजवीकडे झेप घेत शानदार झेल घेतला. त्यामुळे पूर्व विभागाला १०० धावांवर पहिला धक्का बसला आणि वैभव-अभिमन्युची चांगली भागीदारी संपुष्टात आली..दोन्ही संघाच्या प्लेइंग XIईस्ट झोन (प्लेइंग XI): अभिमन्यू ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक/कर्णधार), शिखर मोहन, अनुकूल रॉय, मोहम्मद कौनैन कुरैशी, मोहम्मद शमी, अभिजीत के सरकार, मुकेश कुमारसाउथ झोन (प्लेइंग XI): रिकी भुई, नारायण जगदीसन (यष्टीरक्षक), देवदत्त पडिक्कल, शेख रशीद, तिलक वर्मा (कर्णधार), स्मरण रविचंद्रन, श्रेयस गोपाल, त्रिपुराना विजय, मोहम्मद सिराज, चामा वी मिलिंद, एमडी निधीश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.