Cricket

Duleep Trophy 2025: यशस्वी जैस्वालने निराश केले, ऋतुराज गायकवाडने दमदार अर्धशतक झळकावले; सावरला संघाचा डाव

West Zone vs Central Zone: दुलीप ट्रॉफी २०२५च्या उपांत्य सामन्यात पश्चिम विभाग आणि मध्य विभाग यांच्यात चुरशीची लढत पाहायला मिळत आहे. या सामन्यात यशस्वी जैस्वालकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती, मात्र तो फक्त ४ धावांवर बाद झाला.
Yashasvi Jaiswal was dismissed cheaply for 4 runs
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • दुलीप ट्रॉफी उपांत्य फेरीत पश्चिम विभागाकडून यशस्वी जैस्वाल, ऋतुराज गायकवाड, श्रेयस अय्यर आणि शार्दूल ठाकूर असे स्टार खेळाडू खेळत आहेत.

  • इंग्लंड दौऱ्यावर दोन शतकं ठोकलेल्या यशस्वीकडून अपेक्षा होत्या, पण तो फक्त ४ धावांवर बाद झाला.

  • एच देसाई (१) देखील लवकर बाद झाला आणि पश्चिम विभाग २ बाद १० अशी बिकट परिस्थितीत सापडला.

Yashasvi Jaiswal dismissal vs Central Zone Duleep Trophy 2025 : यशस्वी जैस्वाल, शार्दूल ठाकूर, श्रेयस अय्यर आणि ऋतुराज अशा स्टार खेळाडूंना एकाच संघातून खेळण्याची संधी मिळत आहे. दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पश्चिम विभाग संघाकडून हे सर्व खेळत आहेत आणि मध्य विभागाविरुद्धचा हा सामना बंगळुरूत सुरू आहे.

