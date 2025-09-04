Duleep Trophy 2025: यशस्वी जैस्वालने निराश केले, ऋतुराज गायकवाडने दमदार अर्धशतक झळकावले; सावरला संघाचा डाव

दुलीप ट्रॉफी उपांत्य फेरीत पश्चिम विभागाकडून यशस्वी जैस्वाल, ऋतुराज गायकवाड, श्रेयस अय्यर आणि शार्दूल ठाकूर असे स्टार खेळाडू खेळत आहेत.इंग्लंड दौऱ्यावर दोन शतकं ठोकलेल्या यशस्वीकडून अपेक्षा होत्या, पण तो फक्त ४ धावांवर बाद झाला.एच देसाई (१) देखील लवकर बाद झाला आणि पश्चिम विभाग २ बाद १० अशी बिकट परिस्थितीत सापडला. .Yashasvi Jaiswal dismissal vs Central Zone Duleep Trophy 2025 : यशस्वी जैस्वाल, शार्दूल ठाकूर, श्रेयस अय्यर आणि ऋतुराज अशा स्टार खेळाडूंना एकाच संघातून खेळण्याची संधी मिळत आहे. दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पश्चिम विभाग संघाकडून हे सर्व खेळत आहेत आणि मध्य विभागाविरुद्धचा हा सामना बंगळुरूत सुरू आहे. .त्यामुळे या सामन्याची सर्वांना उत्सुकता होतीच. इंग्लंड दौरा गाजवून देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यासाठी सज्ज असलेल्या यशस्वी जैस्वालकडून सर्वांना अपेक्षा होत्या, परंतु त्याने निराश केले. ऋतुराज गायकवाड व आर्य देसाई यांनी पश्चिम विभागाचा डाव सावरला..BREAKING : शिखर धवनला ED ची नोटीस, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात होणार चौकशी; नेमकं प्रकरण काय?.यशस्वीने इंग्लंड दौऱ्यावर दोन शतकांसह ४११ धावा केल्या होत्या. त्याची सरासरी ४१.१० इतकी राहिली. आता ऑक्टोबरमध्ये भारत घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. त्याच्या पूर्वतयारीसाठी यशस्वी दुलीप ट्रॉफीत खेळायला उतरला आणि खलील अहमदच्या पहिल्या चेंडूवर त्याने सुरेख चौकार खेचला. पण, खलिलने याचा वचपा काढला आणि तिसऱ्या चेंडूवर यशस्वीला पायचीत पकडले. अवघ्या ३ चेंडूंत यशस्वीचा डाव चार धावांवर संपुष्टात आला. .चौथ्या षटकात पश्चिम विभागाला आणखी एक धक्का बसला आणि एच देसाई ( १) दीपक चहरच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. पश्चिम विभागाची अवस्था २ बाद १० अशी झाली. अशा परिस्थितीत ऋतुराज आणि आर्य यांनी डाव सावरला. दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १४० चेंडूंत ८० धावांची महत्त्वाची भागीदारी केली. आर्य ८४ चेंडूंत ६ चौकारांच्या मदतीने ३९ धावांवर बाद झाला. .Asia Cup 2025: हार्दिक पांड्याला इतिहास घडवण्याची संधी; १७ धावा अन् जगात कुणालाच न जमलेला विक्रम होणार नावावर.ऋतुराज मैदानावर उभा आहे आणि त्याने ७४ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. तो ६ चौकारांच्या मदतीने ५१ धावांवर खेळतोय आणि श्रेयस अय्यर ( १२*) त्याच्या सोबतीला उभा आहे आणि पश्चिम विभागाच्या ३ बाद ११२ धावा झाल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.