SL vs ENG, T20 WC : फिरकीसमोर इंग्लंडची गिरकी! श्रीलंकेची सुपर ८च्या पहिल्याच सामन्यात जबदरस्त कामगिरी

Sri Lanka vs England T20 WC Super 8s: दुनिथ वेल्लालागे आणि मथीश थीक्षणा यांच्या फिरकीसमोर इंग्लंडच्या फलंदाजांनी गिरकी घातली. श्रीलंकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि यजमानांच्या फिरकीपटूंनी इंग्लंडला जाळ्यात अडकवले. दुनिथने ३ तर थीक्षणाने २ विकेट्स घेतल्या इंग्लंडकडून सलामीवीर फिल सॉल्टने ६२ धावांची खेळी केली. पण, तरीही इतरांच्या अपयशामुळे संघ १५० पार पोहचू शकला नाही. .श्रीलंकेने सुपर ८ मधील आजच्या लढतीत इंग्लंडविरुद्ध टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. श्रीलंकेच्या संघात दोन बदल पाहायला मिळत आहेत, दुष्मंथा चमिरा आणि कमिल मिशारा यांचे पुनरागमन झाले आहे. जॉस बटलरचा ( ७) खराब फॉर्म आजही कायम राहिला आणि चौथ्या षटकात दुनिथ वेल्लालागेने त्याला पायचीत केले. जेकब बेथेल ( ३) व टॉम बँटोन ( ६) हेही अपयशी ठरल्याने इंग्लंडला ४९ धावांवर तीन धक्के बसले होते..फिल सॉल्ट व कर्णधार हॅरी ब्रूक यांनी काही काळ संघर्ष दाखवला, परंतु वेल्लालागेला पुन्हा गोलंदाजीला आणण्याचा डाव यशस्वी ठरला. ब्रूक ( १४ ) याला पायचीत करून वेल्लालागेने त्याची दुसरी विकेट मिळवली. इंग्लंडच्या पाच विकेट्स ९४ धावांवर पडल्या होत्या आणि फिल सॉल्टने अर्धशतकी खेळी करून श्रीलंकेला टक्कर दिली. पण, तोही ४० चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ६२ धावांवर वेल्लालागेच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. वेल्लालागेने ४ षटकांत २६ धावा देताना ३ विकेट्स घेतल्या..फॉर्मात असलेल्या विल जॅक्सने १४ चेंडंत ४ चौकारांच्या मदतीने २१ धावांची खेळी करून संघाची धावगती वाढवण्याचा प्रयत्न केला. पण, १९ व्या षटकात तो झेलबाद झाला. पुढच्याच चेंडूवर जोफ्रा आर्चर झेलबाद झाला. दिलशान मधुशंकाने दोन विकेट्स घेतल्या. इंग्लंडला ९ बाद १४६ धावा करता आल्या. इंग्लंड व श्रीलंकेच्या गटात पाकिस्तान व न्यूझीलंड यांचाही समावेश. त्यामुळे या गटात चुरशीच्या सामन्यांची अपेक्षा असताना ग्रुप २ चा पहिलाच सामना एकतर्फा होताना दिसतोय.