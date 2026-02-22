Cricket

SL vs ENG, T20 WC : फिरकीसमोर इंग्लंडची गिरकी! श्रीलंकेची सुपर ८च्या पहिल्याच सामन्यात जबदरस्त कामगिरी

Sri Lanka vs England T20 World Cup Super 8 match report: श्रीलंकेने च्या सुपर ८ फेरीतील पहिल्याच सामन्यात इंग्लंड संघाला फिरकीच्या जोरावर चकित केले. यजमानांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि त्यांचा निर्णय अचूक ठरला.
Sri Lanka’s spinners dominate England in the Super 8 clash.

Sri Lanka’s spinners dominate England in the Super 8 clash.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Sri Lanka vs England T20 WC Super 8s: दुनिथ वेल्लालागे आणि मथीश थीक्षणा यांच्या फिरकीसमोर इंग्लंडच्या फलंदाजांनी गिरकी घातली. श्रीलंकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि यजमानांच्या फिरकीपटूंनी इंग्लंडला जाळ्यात अडकवले. दुनिथने ३ तर थीक्षणाने २ विकेट्स घेतल्या इंग्लंडकडून सलामीवीर फिल सॉल्टने ६२ धावांची खेळी केली. पण, तरीही इतरांच्या अपयशामुळे संघ १५० पार पोहचू शकला नाही.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
England Cricket Team
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup
Sri Lanka cricket news

Related Stories

No stories found.