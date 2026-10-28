लोकांची झोप उडवून, हा भाई...! इशान किशनने अभिषेक शर्माला मारला टोमणा, Video Viral

Ishan Kishan takes a dig at Abhishek Sharma viral post: भारत-न्यूझीलंड यांच्यात मंगळवारी झालेल्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात धुमाकूळ पाहायला मिळाला. भारताने हा सामना ६ गडी व ४० चेंडू राखून जिंकला. भारताने धुमाकूळ घालत १९९ धावांचे लक्ष्य अवघ्या १३.२ षटकांत पूर्ण केले. अभिषेक शर्माने ३८ चेंडूंमध्ये ११३ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. त्याच्यासोबत सलामीला आलेल्या वैभव सूर्यवंशीनेही १९ चेंडूंत ४५ धावा कुटल्या. अभिषेकला सामन्यानंतर इशान किशनने रोस्ट केले..अभिषेकने अवघ्या ३५ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले, जे ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतासाठी दुसरे सर्वात वेगवान शतक ठरले आहे. शतक पूर्ण केल्यानंतर त्याने आपल्या खास ध्यान मुद्रेत आनंद साजरा केला. सनरायझर्स हैदराबादने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ क्लिप शेअर केली आहे, ज्यामध्ये इशान किशन त्याला ट्रोल करतोय....Hardik Pandya Trade Speculation: नाद नाय करायचा.. हार्दिकसाठी एक नव्हे सहा फ्रँचायझी मैदानावर! शिवम, रिंकू, यशस्वी, इशान यांना ट्रेड करायला तयार... मोठ्या हालचाली.इशानने अभिषेकच्या स्फोटक खेळीवर आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, "हा इतरांचे मानसिक आरोग्य बिघडवतो आणि मग स्वतः ध्यान करतो." दुखापतीमुळे इशान किशन न्यूझीलंडविरुद्धचा दुसरा आणि तिसरा टी-२० सामना खेळू शकला नाही. वेलिंग्टनमध्ये वैभव आणि अभिषेकने मिळून केवळ सात षटकांत १३३ धावा करत धुमाकूळ घातला..मंगळवारी तिसरा सामना जिंकल्यानंतर भारतीय संघाने मालिकेत ३-० अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे. यामुळे न्यूझीलंडविरुद्ध ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये गेल्या सात वर्षांपासून सुरू असलेली भारताची विजयी मालिका पुन्हा एकदा कायम राहील. भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला चौथा सामना ३० ऑक्टोबरला ( शुक्रवारी) ऑकलंड येथे होणार आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी १२:३० वाजता सामन्याला सुरुवात होईल आणि १२ वाजता टॉस उडवला जाईल..IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक-वैभवची फटकेबाजी अन् चौथ्या मॅचची तिकीटं Sold OUT! पण हा सामना तुम्हाला Free पाहण्याची संधी; कधी, कुठे व केव्हा? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.