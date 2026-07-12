Bazball यूगाचा अंत! ब्रेंडन मॅक्यूलमने इंग्लंडच्या कसोटी संघाचे प्रशिक्षकपद सोडले, पण भारताविरुद्ध पठ्ठ्या उभा राहणार

काही दिवसांपूर्वी इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्सने काही दिवसांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती.त्यानंतर आता इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने मोठं पाऊल उचललं आहे. इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदावरून ब्रेंडन मॅक्युलमची हकालपट्टी केली आहे. .IND W Vs ENG W: महिला कसोटी सामन्यात भारतीय संघाचे वर्चस्व; पहिल्या डावात मोठी आघाडी; क्रांती गौडच्या पाच विकेट.खरंतर ऍशेस मालिकेत ऑस्ट्रेलियाकडून झालेल्या ४-१ अशा लाजिरवाण्या पराभवानंतरही तीन महिन्यांपूर्वी मॅक्युलमला मुख्य प्रशिक्षकपदी पाठिंबा मिळाला होता. पण आता तीन महिन्यातच इंग्लंडने त्याला मुख्य प्रशिक्षक पदावरून काढले आहे. पण असे असले तरी मॅक्युलम इंग्लंडच्या वनडे आणि टी२० संघाचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून कायम राहणार आहे. त्यामुळे सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असलेल्या भारतीय संघाविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेतही तोच इंग्लंड संघाला मार्गदर्शन करताना दिसणार आहे. .२०२२ मध्ये जेव्हा बेन स्टोक्सला इंग्लंडच्या कसोटी संघाचा कर्णधार केले होते, त्याचवेळी मॅक्युलमला कसोटी संघाचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नेमण्यात आले होते. त्याच्या नियुक्तीनंतर इंग्लंडच्या संघाने स्वीकारलेली आक्रमक फलंदाजीची पद्धत प्रचंड चर्चेत राहिली. मात्र ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्याविरुद्ध मालिका जिंकण्यात अपयश आल्यानंतर मात्र त्याला आपले पद गमवावे लागेल आहे. मॅक्युलमने कसोटी प्रशिक्षक म्हणून २७ विजय, दोन अनिर्णित सामने आणि २० पराभव पाहिले आहेत..IND vs ENG, Rankings: भारताचं १६०० दिवसांचं राज्य संपलं! इंग्लंडने मालिका विजयासह टी२० मधील नंबर १ चा ताजही हिसकावला.दरम्यान इंग्लंडच्या या निर्णयानंतर वाईट वाटल्याचे मॅक्युलमने म्हटले आहे. तो म्हणाला, 'मी हे पद कायम करत नसल्याचे खूप वाईट वाटत आहे. पण मी निर्णयाचा आदर करतो. माझं लक्ष आता वनडे आणि टी२० संघासाठी सर्वकाही देण्याकडे आणि इंग्लंड संघाला पुढे नेण्याकडे आहे. मी संघाला यश मिळाले अशाच शुभेच्छा देतो.''मला कसोटी संघाला मार्गदर्शन करताना मजा आली आणि मला आपण सर्वांनी मिळून जे यश मिळवलं, त्याबद्दल अभिमान आहे. प्रवासात अनेक चढ-उतार आले, पण आव्हान स्वीकारण्याचेच हे भाग आहेत. माझ्यासाठी हे पद सन्मानाचे होते, त्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे. मी सर्व खेळाडू, स्टाफ ज्यांनी मला पाठिंबा दिला, त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. मी कसोटी संघाला यशासाठी शुभेच्छा देतो. संघात खूप प्रतिभाशाली खेळाडू आहेत. मी नेमीच माझ्या चेहऱ्यावर हसू ठेवून पाठिंबा देत राहिल.'.तथापि, मॅक्युलमला प्रशिक्षकपदावरून काढल्याने आणि स्टोक्सनेही निवृत्ती घेतल्याने इंग्लंडचा कसोटी संघ कर्णधार आणि प्रशिक्षकाशिवाय आहे. हे दोन्ही महत्त्वाची पदं लवकर भरावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.