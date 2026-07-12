Cricket

Bazball यूगाचा अंत! ब्रेंडन मॅक्यूलमने इंग्लंडच्या कसोटी संघाचे प्रशिक्षकपद सोडले, पण भारताविरुद्ध पठ्ठ्या उभा राहणार

England Test Coach Brendon McCullum Sacked: बेन स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर काही दिवसातच इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने मोठं पाऊल उचललं आहे. इंग्लंडने कसोटी संघाच्या प्रशिक्षकपदावरून ब्रेंडन मॅक्युलमची हकालपट्टी करण्यात आली आहे,
Brendon McCullum

Brendon McCullum

Sakal

Pranali Kodre
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काही दिवसांपूर्वी इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्सने काही दिवसांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती.त्यानंतर आता इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने मोठं पाऊल उचललं आहे. इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदावरून ब्रेंडन मॅक्युलमची हकालपट्टी केली आहे.

Brendon McCullum
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