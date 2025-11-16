Morne Morkel: प्रत्येक चेंडूवर लिहिली आहे फलंदाजाची विकेट : मॉर्ने मॉर्केल

कोलकाता : ईडन गार्डनच्या खेळपट्टीवर गोलंदाजांना जास्त मदत मिळत आहे आणि खेळपट्टी इतकी भेदक आहे की प्रत्येक चेंडूवर फलंदाजीचा बळी लिहिलेला आहे, तेव्हा त्याच्या अगोदर जमतील त्या धावा जमा करता यायला पाहिजेत, असे मत दक्षिण आफ्रिकेचा गोलंदाज सायमन हार्मर, तर भारताकडून गोलंदाजीचे प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल या दोघांनीही व्यक्त केले..आजच्या दिवसात चार विकेट मिळवणाऱ्या हार्मरने भारतात गोलंदाजी करायला आवडत असल्याचे सांगताना आपण जास्तीत जास्त चेंडू योग्य जागी पडतील या गोष्टीकडे लक्ष दिल्याचे सांगितले. .२०२२ मध्ये मुंबईत येऊन फिरकी गोलंदाजीचे अजून काही वेगळे शिक्षण आपण घेतल्याचे सांगितले. टेंबा बावुमा अजून नाबाद असल्याने दक्षिण आफ्रिका हातची आघाडी वाढवू शकतो, अशी आशा त्याने व्यक्त केली..Ind vs SA Test : आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ सज्ज, शुभमन गिल अन् सेनेचा कसून सराव, दीड तास नेटमध्ये गाळला घाम... .मोर्ने मॉर्केल यांनी शुभमन गिलची मान आखडली होती आणि त्याच अवस्थेत तो फलंदाजीला गेला आणि अजून जायबंदी झाला, अशी माहिती दिली. मॉर्केल यांनी भारतीय गोलंदाजांनी खूपच प्रभावी मारा केल्याचे सांगितले. फक्त ईडनची खेळपट्टी इतक्या लवकर इतकी मदत गोलंदाजांना करेल, असे वाटले नव्हते, असे नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.