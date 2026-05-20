KKR vs MI Live: कोलकाता नाइट रायडर्स मॅच पूर्वीच प्ले ऑफच्या शर्यतीतून बाहेर होणार? थेट इडन गार्डनवरून महत्त्वाचे अपडेट्स

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders live weather updates: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आज कोलकाताच्या इडन गार्डनवर कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स हा सामना खेळवला जाणार आहे. MI ला १२ सामन्यांत ८ सामने गमवावे लागल्याने, त्यांचे प्ले ऑफचे आव्हान आधीच संपुष्टात आले आहे. पण, १२ सामन्यांत ११ गुण कमावणाऱ्या KKR चे आव्हान अजून कायम आहे. त्यामुळे त्यांना उर्वरित दोन सामने जिंकावे लागणार आहेत. अशात इडन गार्डनवर होणारा सामना अजिंक्य रहाणेच्या संघासाठी महत्त्वाचा आहे. पण, इडन गार्डवरून आलेल्या ताज्या अपडेट्सनुसार आजचा सामन्यावर संकट आले आहे..आयपीएल २०२६ मध्ये पहिल्या सहा सामन्यांमध्ये एकही विजय न मिळवल्यानंतर, KKR ने पुढील सहा सामन्यांमध्ये पाच विजय मिळवून जोरदार पुनरागमन केले. या पुनरागमनामुळे त्यांची स्पर्धा जिवंत राहिली आहे, तरीही प्लेऑफसाठी पात्र ठरण्याकरिता त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकणे पुरेसे ठरू शकत नाही. मोसमाच्या सुरुवातीला फॉर्ममुळे संघातून वगळण्यात आलेले दोन खेळाडू KKRच्या पुनरागमनात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. फिन ॲलन (२३३ च्या स्ट्राईक रेटने २४० धावा) आणि अंगक्रिश रघुवंशी (७१ च्या सरासरीने २१३ धावा) यांना ईडन गार्डन्सवर मुंबई इंडियन्सचे स्वागत करताना पुन्हा एकदा सर्वोत्तम कामगिरी करावी लागेल..IPL 2026 : विराट कोहलीचा 'पार्टनर' परतणार, RCB प्ले ऑफमध्ये राडा घालणार… गतविजेत्यांना मिळालं बळ.दरम्यान, MI ने ३६ पैकी २५ सामन्यांमध्ये KKR ला हरवले आहे. प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडल्यामुळे, MI संघ २०२२ पासून तिसऱ्यांदा शेवटच्या स्थानावर राहणे टाळण्यासाठी खेळत आहे. MI साठी एक सकारात्मक बाब म्हणजे, KKR विरुद्धच्या सामन्यात हार्दिक पांड्या आणि सूर्यकुमार यादव संघात परतणार आहेत. पण, आजचा सामन्यावर पावसाचे संकट आले आहे..पावसाची बॅटिंग..BBC Weather च्या लाइव्ह रिपोर्टनुसार, कोलकात्यात सध्या काही भागांत अंशतः ढगाळ वातावरणामुळे हलक्या पावसाची सुरुवात झाली आहे. हवेत प्रचंड दमटपणा असल्यामुळे मेघगर्जनेसह विजा चमकण्याची आणि काही भागात हलकी रिमझिम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा अतिशय हलका पाऊस असून ढग वेगाने पुढे निघून जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सामना संपूर्ण रद्द होण्याची शक्यता नगण्य आहे. पाऊस थांबल्यास इडन गार्डन्सची उत्कृष्ट ड्रेनेज यंत्रणा मैदान लवकर सुकवू शकते. .सामना रद्द झाल्यास काय?KKR vs MI सामना रद्द झाल्यास दोन्ही संघांना प्रत्येकी १-१ गुण दिला जाईल. अशा परिस्थितीत कोलकाताचे १३ सामन्यांत १२ गुण होतील आणि ते शेवटचा सामना जिंकून १४ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतील. त्यामुळे त्यांचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात येईल.