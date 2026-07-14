IND VS ENG 1ST ODI: रोहित शर्मा ११, विराट कोहली ५; भारतीय संघाची वाट लागली, वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी उतरलेले स्टार ढेपाळले, Video

India vs England 1st ODI Mararhi Live Scoreboard update: २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेची तयारी डोळ्यासमोर ठेवून मैदानावर उतरलेल्या रोहित शर्मा व विराट कोहली, या दिग्गज जोडीला अपयश आले. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी अचून मारा करून दोघांनाही गार केले. भारताने दोन फलंदाद ४८ धावांवर गमावले... रोहितचे अपयश हे त्याच्या वर्ल्ड कप खेळण्याच्या स्वप्नांना तडा देणारे ठरू शकते, तर विराटच्या बाबतीतही असे घडल्यास आश्चर्य वाटायला नको. .इंग्लंडच्या डावात बऱ्याच घडामोडी पाहायला मिळाला... बेन डकेट ( ४३) व जेकब बेथेल ( १४) यांच्या ६१ धावांच्या सलामीनंतर इंग्लंडने पुढील १९ चेंडूंत पाच विकेट्स गमावल्या. गुरनूर ब्रार व प्रसिद्ध कृष्णा यांनी त्यांच्या एका षटकात प्रत्येकी दोन विकेट्स घेऊन भारताला सामन्यात मजबूत पकड मिळवून दिली. पण, जो रूट ( Joe Root) व लिएम डॉसन यांच्या १२१ धावांच्या भागीदारीने इंग्लंडला पुन्हा पुनरागमन मिळवून दिले. डॉसन ८३ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ६८ धावांवर माघारी परतला अन् इंग्लंडने पुढील ३० धावांत ४ विकेट्स गमावल्या. रूट ७६ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ७६ धावांवर नाबाद राहिला..India vs Pakistan, जास्त सामन्यांसाठी ICC ने शोधला जुगाड; वर्ल्ड कप स्पर्धेचा फॉरमॅटच बदलणार, WTC मध्येही बदल करणार.अक्षर पटेलने त्याच्या कारकिर्दितील सर्वोत्तम वैयक्तिक ( ४-६२) कामगिरी केली. ४१ ते ५० षटकांत चार विकेट्स घेणारा अक्षर हा भारताचा दुसरा फिरकीपटू ठरला. यापूर्वी रवींद्र जडेजाने २०१३ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध पोर्ट ऑफ स्पेनमध्ये असा पराक्रम केला होता. इंग्लंडचा संपूर्ण संघ ४७.५ षटकांत २५८ धावांत तंबूत परतला. एडबस्टन येथे २०१३ मध्ये ३०० पेक्षा कमी धावांच बचाव दक्षिण आफ्रिकेने ( २३६ धावा वि. पाकिस्तान) केला होता..रोहित शर्माने भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आज १९ वर्ष व २१ दिवस पूर्ण केली आणि त्याने लाला अमरनाथ ( १९ वर्ष) यांना मागे सोडले. सचिन तेंडुलकर ( २४ वर्ष व १ दिवस) व मोहिंदर अमरनाथ ( १९ वर्ष व ३१० दिवस) हे रोहितच्या पुढे आहेत. वन डे क्रिकेट कारकिर्दीबाबत रोहित आठव्या क्रमांकावर आहे. त्याच्यापुढे सचिन, सनथ जयसूर्या, ब्रेंडन टेलर, जावेद मियाँदाद, सीन विलियम्स, ख्रिस गेल, शोएब मलिक हे आहेत..IND VS ENG 1ST ODI: जबरदस्त कॅच! लोकेश राहुलची 'झेप' पाहून इंग्लंडचा संघ अवाक्... भारतीय संघाची मजबूत पकड, Video Viral.रोहितकडून आज मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती, परंतु तो ८व्या षटकात सॅम कुरनच्या गोलंदाजीवर ११ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर आलेल्या विराटला ( ५) जोफ्रा आर्चरने पायचीत पकडले. भारताने ८.३ षटकांत ४८ धावांत २ अनुभवी फलंदाज गमावले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.