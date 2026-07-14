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IND VS ENG 1ST ODI: रोहित शर्मा ११, विराट कोहली ५; भारतीय संघाची वाट लागली, वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी उतरलेले स्टार ढेपाळले, Video

England vs India 1st ODI Mararhi Cricket News: इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यात भारताचा डाव सावरण्याची जबाबदारी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या अनुभवी जोडीवर होती. मात्र इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच अचूक टप्प्यावर मारा करत दोघांनाही मोठी खेळी करण्याची संधी दिली नाही.
Rohit Sharma and Virat Kohli Depart Cheaply

Rohit Sharma and Virat Kohli Depart Cheaply

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs England 1st ODI Mararhi Live Scoreboard update: २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेची तयारी डोळ्यासमोर ठेवून मैदानावर उतरलेल्या रोहित शर्मा व विराट कोहली, या दिग्गज जोडीला अपयश आले. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी अचून मारा करून दोघांनाही गार केले. भारताने दोन फलंदाद ४८ धावांवर गमावले... रोहितचे अपयश हे त्याच्या वर्ल्ड कप खेळण्याच्या स्वप्नांना तडा देणारे ठरू शकते, तर विराटच्या बाबतीतही असे घडल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

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