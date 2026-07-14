IND VS ENG 1ST ODI: शुभमन गिलने अचानक मैदान सोडले, श्रेयससोबत चांगला खेळत होता अन्... नेमकं काय घडलं? BCCI म्हणते...

India vs England 1st ODI Mararhi Live Scoreboard update: रोहित शर्मा व विराट कोहली, हे दिग्गज स्वस्तात बाद झाल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) व श्रेयस अय्यर यांच्या दमदार खेळीने मॅच गाजवली. पण, भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला. कर्णधारला शानदार फलंदाजी करत असताना अचानक मैदान सोडावे लागले..भारतीय संघाला अपेक्षित सुरुवात मिळाली नाही... रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह हे स्टार खेळाडू या सामन्याच्या निमित्ताने २०२३ च्या वर्ल्ड कप फायनलनंतर एकत्रित खेळताना दिसले. त्यामुळे काहीतरी मोठी खेळी पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा होती. जस्सीने एक विकेट घेत वन डे तील त्याची १५० बळीची संख्या पूर्ण केली. पण, रोहित व विराटला फलंदाजीत अपयश आले. रोहित ११ व विराट ५ धावांवर अनुक्रमे सॅम कुरन व जोफ्रा आर्चरच्या गोलंदाजीवर माघारी परतले..कर्णधार शुभमन गिल व उप कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी टीम इंडियाला सावरण्याचा प्रयत्न केला. शुभमनच्या अर्धशतकाने इंग्लंडची धडधड वाढवली आणि भारताने विजयाच्या दिशेने पाऊलं टाकायला सुरूवात केली. पण, २३ वे षटक संपल्यानंतर शुभमन क्रॅम्पमुळे मैदानावर झोपला.. प्राथमिक उपचार घेऊन तो फलंदाजीला आला खरा, परंतु त्याला वेदना होत असल्याचे जाणवत होते. पण, कॅप्टन उभा राहिला आणि १०१ चेंडूंत श्रेयससह शतकी भागीदारी पूर्ण केली..शुभमनने कर्णधार म्हणून परदेशात 500+ आंतरराष्ट्रीय धावा केल्या. तो क्लाईव्ह लॉईड, ग्रॅमी स्मिथ व विराट कोहली यांच्यानंतरचा चौथा कर्णधार ठरला. शुभमनला ७५ चेंडूंत ११ चौकार व १ षटकारासह ८० धावांवर रिटायर्ट हर्ट व्हावे लागले. त्याला प्रचंड झालेल्या दिसल्या आणि श्रेयससोबतच्या त्याच्या भागीदारीला १०१ धावांवर ब्रेक लागला. .गिलला उजव्या पायाच्या मागील स्नायूमध्ये त्रास जाणवू लागला. वेदना वाढल्याने गिलने हातमोजे काढले, काही वेळ मैदानावरच बसून राहिला आणि त्यानंतर तो लंगडत मैदानाबाहेर गेला. अखेर त्याला रिटायर्ड हर्ट घोषित करण्यात आले. त्याच्या जागी वॉशिंग्टन सुंदर फलंदाजीसाठी मैदानात आला. गिलची दुखापत नेमकी गोळे (क्रॅम्प्स) आल्यामुळे झाली की अधिक गंभीर आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.