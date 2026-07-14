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IND VS ENG 1ST ODI: शुभमन गिलने अचानक मैदान सोडले, श्रेयससोबत चांगला खेळत होता अन्... नेमकं काय घडलं? BCCI म्हणते...

Shubman Gill retired hurt vs England 1st ODI: इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यात भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला. कर्णधार शुभमन गिल शानदार फलंदाजी करत असताना त्याला अचानक मैदान सोडावे लागले
Shubman Gill retired hurt vs England 1st ODI

Shubman Gill retired hurt vs England 1st ODI

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs England 1st ODI Mararhi Live Scoreboard update: रोहित शर्मा व विराट कोहली, हे दिग्गज स्वस्तात बाद झाल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) व श्रेयस अय्यर यांच्या दमदार खेळीने मॅच गाजवली. पण, भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला. कर्णधारला शानदार फलंदाजी करत असताना अचानक मैदान सोडावे लागले.

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