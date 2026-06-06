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ENG vs NZ: पहिल्या दिवशी १६ अन् दुसऱ्या दिवशी १७ विकेट्स, लॉर्ड्स कसोटीत गोलंदाजांचा बोलबाला; तिसऱ्याच दिवशी लागणार निकाल?

ENG vs NZ Lords Test Day 2 Report: वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशी २०२५-२७ स्पर्धेचा भाग असलेल्या इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील लॉर्ड्स कसोटीत गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले. दुसऱ्या दिवशी १७ विकेट्स गेल्या. त्यामुळे तिसऱ्याच दिवशी निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
England vs New Zealand Lord's Test

England vs New Zealand Lord's Test

Sakal

Pranali Kodre
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England vs New Zealand Lord's Test: गुरुवारपासून (४ जुलै) इंग्लंड आणि न्यूझीलंड संघात (ENG vs NZ) लॉर्ड्सवर कसोटी मालिकेतील पहिला सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले असून आता तिसऱ्याच दिवशी सामन्याचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे.

सामन्यात दोन्ही संघांसाठी सध्या रोमांचक टप्पा असून आता कोण विजय मिळवत याचं उत्तर आज (६ जून) मिळवू शकते. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचा भाग असल्याने महत्त्वाचा आहे.

असमान पृष्ठभाग असलेली खेळपट्टी असलेल्या लॉर्ड्समधील या सामन्यात पहिल्याच दिवशी १६ विकेट्स गेल्या होत्या, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तब्बल १७ विकेट्स गेल्या. दुसऱ्या दिवशी न्यूझीलंडने पहिल्या डावात २० व्या षटकापासून ६ बाद ६१ धावांसह खेळण्यास सुरुवात केली होती. त्यावेळी ग्लेन फिलिप्स आणि नॅथन स्मिथ नाबाद होते.

England vs New Zealand Lord's Test
ENG vs NZ: लॉर्ड्स कसोटीत फलंदाजांची उडाली त्रेधातिरपीट! पहिल्याच दिवशी पडल्या तब्बल १६ विकेट्स; VIDEO
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