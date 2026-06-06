ENG vs NZ: पहिल्या दिवशी १६ अन् दुसऱ्या दिवशी १७ विकेट्स, लॉर्ड्स कसोटीत गोलंदाजांचा बोलबाला; तिसऱ्याच दिवशी लागणार निकाल?

England vs New Zealand Lord's Test: गुरुवारपासून (४ जुलै) इंग्लंड आणि न्यूझीलंड संघात (ENG vs NZ) लॉर्ड्सवर कसोटी मालिकेतील पहिला सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले असून आता तिसऱ्याच दिवशी सामन्याचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. सामन्यात दोन्ही संघांसाठी सध्या रोमांचक टप्पा असून आता कोण विजय मिळवत याचं उत्तर आज (६ जून) मिळवू शकते. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचा भाग असल्याने महत्त्वाचा आहे. असमान पृष्ठभाग असलेली खेळपट्टी असलेल्या लॉर्ड्समधील या सामन्यात पहिल्याच दिवशी १६ विकेट्स गेल्या होत्या, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तब्बल १७ विकेट्स गेल्या. दुसऱ्या दिवशी न्यूझीलंडने पहिल्या डावात २० व्या षटकापासून ६ बाद ६१ धावांसह खेळण्यास सुरुवात केली होती. त्यावेळी ग्लेन फिलिप्स आणि नॅथन स्मिथ नाबाद होते..ENG vs NZ: लॉर्ड्स कसोटीत फलंदाजांची उडाली त्रेधातिरपीट! पहिल्याच दिवशी पडल्या तब्बल १६ विकेट्स; VIDEO.दुसऱ्या दिवशी फिलिप्सला २१ व्या षटकात जोश टंगने ३४ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर २३ व्या षटकात नॅथन स्मिथलाही जोश टंगनेच १५ धावांवर माघारी धाडले. पण नंतर काईल जेमिसनने आक्रमक खेळ केला आणि संघाला १०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. मात्र विल्यम ओरुर्के १ धावेवर आणि मॅट हेन्री शून्यावर बाद झाले. त्यामुळे न्यूझीलंडचा डाव २९.५ षटकात ११३ धावांवर संपला. जेमिसन २९ चेंडूत ३८ धावा करून नाबाद राहिला.इंग्लंडकडून ऑली रॉबिन्सनने ५ विकेट्स घेतल्या. तसेच जोश टंगने ३ आणि गस ऍटकिन्सनने २ विकेट्स घेतल्या.इंग्लंडचा पहिला डाव पहिल्याच दिवशी १४० धावांवर संपला होता. त्यामुळे त्यांनी न्यूझीलंडला ११३ धावांवर सर्वबाद केल्याने त्यांना २७ धावांची आघाडी मिळाली..न्यूझीलंडचा पहिला डाव संपल्यानंतर इंग्लंड दुसऱ्या डावात फलंदाजीसाठी उतरले. इंग्लंडकडून सलामीवीर बेन डकेट आणि एमिलियो गे यांनी चांगली सुरुवात केली होती. दोघांनी ५२ धावांची भागीदारीही केली. पण डकेटला १३ व्या षटकात विल्यम ओरुर्केने ३३ धावांवर बाद केले. तरी नंतर एमिलियओवा जेकॉब बेथलने साथ दिली. पण २६ व्आ षटकात मॅट हेन्रीने १४ धावांवर जेकबला बाद केले. यानंतर मात्र नॅथम स्मिथच्या गोलंदाजीसमोर इंग्लंडची फलंदाजी कोलमडली. स्मिथने आधी अर्धशतक करणाऱ्या एमिलिओला ५७ धावांवर बाद केले. तो बाद झाला, तेव्हा इंग्लंडच्या ३ बाद १२६ धावा झाल्या होत्या. पण नंतरच्या ६ विकेट्स इंग्लंडने १०० धावांत गमावल्या. त्यातही केवळ जॅमी स्मिथने ३९ धावांची आणि ऑली रॉबिन्सन २९ धावांची खेळी करत बरे योगदान दिले. पण जो रुट (८), हॅरी ब्रुक (०), कर्णधार बेन स्टोक्स (०), गस ऍटकिन्सन (१४), जोश टंग (५) हे स्वस्तात बाद झाले. त्यामुळे इंग्लंडचा डाव ५६ षटकात २२६ धावांवर संपला. त्यांनी पहिल्या डावात २७ धावांची आघाडी घेतल्याने न्यूझीलंडसमोर २५४ धावांचे आव्हान ठेवले.या डावात न्यूझीलंडकडून गोलंदाजी करताना नॅथम स्मिथने ६ विकेट्स घेतल्या. ऑली ओरुर्केने २ विकेट्स घेतल्या. काईल जेमिसन आणि मॅट हेन्री यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND vs AFG Test: IPL संपलं, आता टीम इंडिया लागली कसोटीच्या सरावाला; जाणून घ्या कधी अन् कुठे पाहाणार सामना?.धावांचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या न्यूझीलंडची दुसऱ्या डावातही खराब सुरुवात झाली. त्यांचा कर्णधार टॉम लॅथमला गस ऍटकिन्सनने शून्यावरच बाद केले. त्यानंतर डेवॉन कॉनवे आणि केन विलियम्सन यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, पण विलियम्सनला १८ धावांवर जोश टंगने पायचीत पकडले, तर नाईट वॉचमन म्हणून आलेल्या विल्यम ओरुर्केला १२ व्या षटकात गस ऍटकिन्सनने शून्यावर त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशीचा खेळ थांबला, तेव्हा न्यूझीलंडच्या ११.५ षटकात ३ बाद ३६ धावा झाल्या होत्या. त्यांना विजयासाठी २१८ धावांची गरज आहे, तर इंग्लंडला विजयासाठी ७ विकेट्सची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.