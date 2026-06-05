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ENG vs NZ: लॉर्ड्स कसोटीत फलंदाजांची उडाली त्रेधातिरपीट! पहिल्याच दिवशी पडल्या तब्बल १६ विकेट्स; VIDEO

England vs New Zealand 1st Test: वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचा भाग असलेला इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील कसोटी सामना लॉर्ड्सवर गुरुवारी सुरू झाला. या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी अनेक स्टार फलंदाज अपयशी ठरले. पहिल्या दिवशी तब्बल १६ विकेट्स गेल्या.
England vs New Zealand 1st Test

England vs New Zealand 1st Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs New Zealand, 1st Test: आयपीएल २०२६ स्पर्धा संपल्यानंतर आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हंगामाला जोरदार सुरूवात झाली आहे. गुरुवारपासून (४ जून) इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड (ENG vs NZ) संघात कसोटी मालिकेतील (Test Series) पहिला सामना सुरू झाला आहे.

हा सामना लंडनमधील लॉर्ड्समध्ये (Lord's Test) होत असून पहिल्याच दिवशी दोन्ही संघातील फलंदाजांना गोलंदाजांनी चांगलेच सतावल्याचे दिसले आहे. त्यामुळे लॉर्ड्सवरील असमान पृष्ठभाग असलेली खेळपट्टीवर पहिल्याच दिवशी तब्बल १६ विकेट्स पडल्याचे दिसले.

England vs New Zealand 1st Test
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