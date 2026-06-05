ENG vs NZ: लॉर्ड्स कसोटीत फलंदाजांची उडाली त्रेधातिरपीट! पहिल्याच दिवशी पडल्या तब्बल १६ विकेट्स; VIDEO

England vs New Zealand, 1st Test: आयपीएल २०२६ स्पर्धा संपल्यानंतर आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हंगामाला जोरदार सुरूवात झाली आहे. गुरुवारपासून (४ जून) इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड (ENG vs NZ) संघात कसोटी मालिकेतील (Test Series) पहिला सामना सुरू झाला आहे. हा सामना लंडनमधील लॉर्ड्समध्ये (Lord's Test) होत असून पहिल्याच दिवशी दोन्ही संघातील फलंदाजांना गोलंदाजांनी चांगलेच सतावल्याचे दिसले आहे. त्यामुळे लॉर्ड्सवरील असमान पृष्ठभाग असलेली खेळपट्टीवर पहिल्याच दिवशी तब्बल १६ विकेट्स पडल्याचे दिसले. .IND vs AFG Test: IPL संपलं, आता टीम इंडिया लागली कसोटीच्या सरावाला; जाणून घ्या कधी अन् कुठे पाहाणार सामना?.ढगाळ वातावरणामुळे देखील वेगवान गोलंदाजांनी फलंदाजांसाठी परिस्थिती आणखी कठीण केली होती. चेंडू हवेत आणि खेळपट्टीवरून लक्षणीयरीरीत्या वळत होता, त्याचा फायदा दोन्ही संघातील गोलंदाजांनी घेतला. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) भाग असल्याने महत्त्वाची आहे.या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय गोलंदाजांनी योग्यही ठरवला. नॅथन स्मिथ आणि विल्यम ओरुर्केने सुरुवातीला बेन डकेट (१९), जेकब बेथल (६) आणि जो रुट (१) यांना बाद करत इंग्लंडला मोठा धक्का दिला होता..पण नंतर काईल जेमिसनसमोर संपूर्ण मधली फळी कोलमडली. जॅमी स्मिथ (१), कर्णधार बेन स्टोक्स (१२), गस ऍटकिन्सन (४), ऑली रॉबिन्सन (१) या सर्वांनाच जेमिसनने स्वस्तात माघारी धाडले. मात्र हॅरी ब्रुकने एकट्याने झुंज दिली. त्याने ७१ चेंडूत ५६ धावांची खेळी केली. त्याला नॅथन स्मिथने माघारी धाडले. त्यामुळे इंग्लंडला ३९.४ षटकात सर्वबाद १४० धावांपर्यंत पोहचता आले.न्यूझीलंडकडून काईल जेमिसनने १४ षटकात ६२ धावा देताना ५ विकेट्स घेतल्या. तसेच नॅथन स्मिथने ३ विकेट्स घेतल्या, तर विल्यम ओरुर्केने २ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर न्यूझीलंडचा संघ फलंदाजीला उतरला. मात्र न्यूझीलंडची सुरुवातही अत्यंत खराब झाली. दुसऱ्याच षटकात ऑली रॉबिन्सनने डेवॉन कॉनवेला १ धावेवर पायचीत केल्यानंतर केन विलियम्सन आणि रचिन रवींद्र यांना लागोपाठच्या चेंडूवर शून्यावर बाद करत माघारी धाडलं. त्यामुळे न्यूझीलंडच्या दुसऱ्याच षटकात २ धावांवर तीन विकेट्स गेल्या होत्या. त्यानंतर ७ व्या षटकात गस ऍटकिन्सनने कर्णधार टॉम लॅथमलाही २१ चेंडूत ३ धावांवर असताना बाद केले. पाठोपाठ १० व्या षटकात डॅरिल मिचेलला रॉबिन्सनने १२ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे न्यूझीलंडचा अर्धा संघ २० धावा धावफलकावर असतानाच बाद झाला होता..IND vs AFG, ODI: विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूसाठी केवळ ऋतुराज गायकवाडच नाही, तर 'हे' तीन खेळाडूही शर्यतीत.नंतर टॉम बंडेललाही जोश टंगने ४ धावांवर बाद करत सहावा धक्का दिला. मात्र नंतर ग्लेन फिलिप्सने डाव सावरला. त्याला दिवसाच्या शेवटी नॅथन स्मिथने साथ दिली. त्यांनी आणखी पडझड होऊ दिली नाही. त्यामुळे पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला, तेव्हा न्यूझीलंडच्या १९.२ षटकात ६ बाद ६१ धावा झाल्या होत्या. न्यूझीलंड अद्यापही ७९ धावांनी पिछाडीवर आहे..इंग्लंडकडून ऑली रॉबिन्सनने ४ विकेट्स घेतल्या, तर गस ऍटकिन्सन आणि जोश टंग यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.