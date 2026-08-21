ENG vs PAK 1st Test: फुल कॉमेडी! पाकिस्तानी खेळाडूने चेंडू स्टम्पऐवजी रिझवानच्या पायावर मारला अन् विकेटसाठी अपील करू लागला... Video

Salman Agha throw hits Mohammad Rizwan instead of stumps: पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंच्या फिल्डिंगवर न बोललेलं बरं... इंग्लंड विरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत चौकार अडवण्यासाठी एकाने पायाचा वापर केला, परंतु चेंडू दुसऱ्या पायाला लागून चौकार गेल्याचा प्रसंग घडला. त्यात आणखी एक मजेशीर प्रसंग घडल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे. पाकिस्तानचा पहिला डाव १७१ धावांवर गुंडाळल्यानंतर इंग्लंडने ८ बाद ३६६ धावा करताना दुसऱ्या दिवसअखेर १९५ धावांची आघाडी घेतली आहे. पण, या सामन्यात डॅन लॉरेन्स याला बाद करण्याची आयती संधी पाकिस्तानी खेळाडूंनी गमावली. सध्या हा Video सोशल मीडिया गाजवतोय...पाकिस्तानी गोलंदाजांचा चांगला समाचार घेताना इंग्लंडच्या जॉर्डन कॉक्स ( ७३), कर्णधार जो रूट ( ६६), हॅरी ब्रूक (९१) आणि लॉरेन्स ( ५१) यांनी अर्धशतकी खेळी केली आणि इंग्लंडने पाकिस्तानला बॅकफूटवर ढकलले. लॉरेन्सने त्याची खेळी सुंदररित्या सजवली. पण, यष्टीरक्षक मोहम्मद रिझवानसोबत झालेल्या गोंधळपूर्ण अपीलनंतर सलमान अली आगाने त्याला धावबाद करण्याची संधी गमावली होती.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.ENG vs PAK, Test: जो रुटची सचिन तेंडुलकरच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी, तर ब्रुकचं शतक हुकलं; इंग्लंडने पाकिस्तानची उडवली झोप.इंग्लंडच्या डावातील ६२ व्या षटकात हा प्रसंग घडला. लॉरेन्स आणि ब्रूक यांची पाचव्या विकेटसाठीची भागीदारी चांगली बहरली होती. अली उस्मान सातत्याने लॉरेन्सला त्रास दिला आणि एका चेंडूवर लॉरेन्स पुढे येऊन फटका मारायला गेला. तेव्हा चेंडू त्याच्या पायावर आदळला आणि स्लीपमध्ये उभ्या असलेल्या सलमान अली आघाकडे गेला. उस्मान व रिझवान यांनी LBW साठी अपील केले आणि सलमानने रन आऊट करण्यासाठी चेंडू यष्टिंच्या दिशेने फेकला. पण, रिझवान मध्ये उभा असल्याने तो चेंडू त्याच्या पायाला लागला..लॉरेन्सला क्रिजमध्ये परतण्याची संधी मिळाली आणि तो रन आऊट होता होता वाचला... रिझवानचा पाय आडवा आल्याने सलमानने नाराजी व्यक्त केली, परंतु तोही LBW ची अपली करू लागला. हा मजेशीर प्रसंग पाहून चाहत्यांना हसू आवरले नाही. पाकिस्तानने एलबीडब्ल्यूच्या अपीलवर DRS घेतला गेला अन् चेंडू ऑफ-स्टंपच्या बाहेर जात असल्याने टीव्ही पंचांनी त्याला नाबाद दिले..ENG vs PAK: मायकेल वॉनने पाकिस्तानची इभ्रत काढली; रमीझ राजाला मिरची झोंबली... Video पोस्ट करून थयथयाट.लॉरेन्सला दुसऱ्यांदा जीवदान मिळाले. ५६ व्या षटकात स्वीप शॉट मारण्याचा लॉरेन्सचा प्रयत्न फसला अन् रिझवान LBW ची अपील करत राहिला. त्याने अपील न करता चेंडूचा झेल टिपला असता तर लॉरेन्सला बाद होऊन माघारी जावे लागले असते, कारण चेंडू पॅडवर लागण्यापूर्वी बॅटला स्पर्श झाल्याचे रिप्लेमध्ये दिसले.ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.