ENG VS PAK 1ST TEST: तुला पाच, मला पाच! इंग्लंडच्या गोलंदाजांचा कहर, पाकिस्तानचे बारा वाजवले; पहिल्याच दिवशी जागेवर आपटले...

ENG vs PAK 1st Test Josh Tongue Ollie Robinson five wickets: ऑली रॉबिन्सनने पहिल्याच चेंडूवर पाकिस्तानच्या सलामीवीराला माघारी पाठवून इतिहास रचला अन् त्यानंतर इंग्लंडच्या इतर गोलंदाजांनी कहर केला. बाबर आझमच्या अनुपस्थितीत सलमान आघाच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या पाकिस्तानचा पहिला डाव अवघ्या ४८.१ षटकांत गडगडला. रॉबिन्सन व जॉश टंग यांनी प्रत्येकी पाच विकेट्स घेऊन पाकिस्तानचा पहिला डावा १७१ धावांवर गुंडाळला. प्रत्युत्तरात दिवसअखेर इंग्लंडने २ बाद ११२ धावा केल्या. इंग्लंडचा संघ अजूनही ५९ धावांनी पिछाडीवर असला तरी त्यांना मोठी आघाडी घेण्याची चांगली संधी आहे..रॉबिन्सनने सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूवर अझान अवैसला गोल्डन डकवर पायचीत केले. त्यानंतर पुढच्याच षटकात शान मसूदला ( ५) बाद करून पाकिस्तानची अवस्था २ बाद ६ अशी केली. इमाम-उल-हक आणि अब्दुल्लाह शफिक यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ९१ धावांची भागीदारी करून डाव सावरला होता, परंतु यावेळी टंगने भागीदारी तोडली. इमाम ४२ धावांवर माघारी परतल्यानंतर पाकिस्तानची गाडी पुन्हा घरंगळली. रॉबिन्सनने ६१ धावांवर खेळणाऱ्या अब्दुल्लाहचा त्रिफळा उडवून पाकिस्तानला एकदम बॅकफूटवर फेकले..११७ धावांवर चौथी विकेट पडली आणि त्यानंतर पुढील ५४ धावांत पाकिस्तानचे ६ विकेट्स गमावल्या. कर्णधार सलमान आघा २१ धावांवर टंगच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. रॉबिन्सनने १८-३-५१-५ अशी, तर टंगने ९.१-०-४६-५ अशी स्पेल टाकली. यासह टंग हा WTC 2025-27 मध्ये ५० विकेट्स घेणारा पहिला गोलंदाज ठरला. त्याने मिचेल स्टार्कला ( ४८) मागे सोडले. प्रत्युत्तरात इंग्लंडनेही दोन्ही सलामीवीर गमावले. बेन डकेट ( १५) व एमिलिओ गाय ( ३३) यांना अनुक्रमे मोहम्मद अब्बास व मोहम्मद अली यांनी बाद केले. .जॉर्डन कॉक्स ( २३) व कर्णधार जो रूट ( ३७) मैदानावर उभे राहिले आणि दिवसअखेर संघाला २ बाद ११२ धावांपर्यंत घेऊन गेले. २००० नंतर पाकिस्तानची इंग्लंडविरुद्धची पहिल्या डावातील ही पाचवी निचांक धावसंख्या आहे. २०१० मध्ये बर्मिंगहॅम कसोटीत ते ७२ धावांवर ऑल आऊट झाले होते. पाकिस्तानविरुद्ध एकाच डावात दोन गोलंदाजांनी प्रत्येकी पाच विकेट्स घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी इंग्लंडच्या दोन जलदगती गोलंदाजांनी डावात प्रत्येकी ५ विकेट्स या ११ वेळा घेतल्या आहेत, परंतु १९९८ नंतर हे प्रथमच झाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.