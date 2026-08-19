ENG vs PAK 1st Test: अरे काय हे! ०.१ चेंडूवर पाकिस्तानची विकेट, कपिल देव यांनी ४३ वर्षांपूर्वी दिलेला असा धक्का, आता... Video Viral

ENG vs PAK 1st Test Ollie Robinson first ball wicket: इंग्लंड-पाकिस्तान यांच्यातल्या पहिल्या कसोटीसामन्याला आजपासून सुरू झाली. इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीला बोलावले. कर्णधार बाबर आझम याला दुखापतीमुळे आजच्या सामन्याला मुकावे लागले आहे आणि त्याच्या अनुपस्थितीत सलमान आघाकडे पुन्हा नेतृत्व सोपवण्यात आले. पण, पाकिस्तानला पहिल्याच चेंडूवर धक्का देत ऑली रॉबिन्सनने इतिहास घडवला. ४३ वर्षांनंतर पाकिस्तानसोबत अशी लाजीरवाणी घटना घडली. १९८३ मध्ये कपिल देव यांनी सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूवर पाकिस्तानला धक्का दिला होता..जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत इंग्लंड व पाकिस्तान अनुक्रमे ७ व ८व्या क्रमांकावर आहे. इंग्लंडला १३ पैकी फक्त ४ विजय मिळवता आले आहेत आणि त्यांची टक्केवारी २४.३६ इतकी आहे. तेच पाकिस्तानने ६ पैकी २ सामने जिंकून २२.२२ टक्के मिळवले आहेत. या परिस्थितीत दोन्ही संघांचे WTC FINAL मध्ये पोहोचणे जवळपास अशक्य आहे. ऑस्ट्रेलिया ( ७७.७८), दक्षिण आफ्रिका ( ७५.००) आणि न्यूझीलंड ( ७२.२२) हे सध्या फायनलच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत..IND vs SL 1st Test: सामन्यात १० विकेट्स, तरी मानव सुथारला POM चा पुरस्कार नाही! कोण ठरला सर्वोत्तम खेळाडू अन् का? .पाकिस्तानला ०.१ चेंडूवर धक्का...२१ वर्षीय अझान अवैस हा त्याचा चौथा कसोटी सामना खेळण्यासाठी मैदानावर उतरला आणि त्याच्या सोबतीला अनुभवी इमाम-उल-हक होता. पण, ऑली रॉबिन्सनच्या पहिल्याच चेंडूने अझानची झोप उडवली. ऑलीने टाकलेला चेंडू आत वळला अन् अझानच्या पॅडवर आदळला.. LBW ची जोरदार अपील झाले आणि मैदानावरील अम्पायरने बोट उचलले. अझानला गोल्डन डकवर बाद व्हावे लागले. २०१० नंतर इंग्लंडमध्ये शून्यावर बाद होणारा तो ९वा पाकिस्तानी फलंदाज ठरला..पण, १९८३ नंतर कसोटीच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद होणारा तो पहिलाच पाकिस्तानी फलंदाज ठरला. यापूर्वी ४३ वर्षांपूर्वी भारताचे महान कर्णधार कपिल देव यांनी पहिल्याच चेंडूवर मोहसिन खान यांना बाद केले होते. त्यानंतर रॉबिन्सनने हा पराक्रम केला. रॉबिन्सनने त्याच्या चौथ्या षटकात पाकिस्तानला आणखी एक धक्का देताना शान मसूदला ( ५) पायचीत केले. पाकिस्तानने ६ धावांवर दोन फलंदाज गमावले..पाकिस्तानचा संघ - अझान अवैस, इमाम-उल-हक, शान मसूद, अब्दुल्लाह शफिक, सौद शकील, मोहम्मद रिझवान, सलमान आघा, अली उस्मान, खुर्रम शाहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास.इंग्लंडचा संघ - बेन डकेट, एमिलिओ गाय, जॉर्डन कॉक्स, जो रूट, हॅरी ब्रूक, डॅन डॉरेन्स, जेमी स्मिथ, ऑली रॉबिन्सन, गस एटकिन्सन, जोफ्रा आर्चर, जॉश टंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.