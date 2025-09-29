Cricketer Retirement: दोन वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या दिग्गज अष्टपैलू क्रिकेटरची निवृत्तीची घोषणा, गौतम गंभीरनेही दिली प्रतिक्रिया

इंग्लंडचा दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू ख्रिस वोक्सने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. १४ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने इंग्लंडसाठी तीनही प्रकारात क्रिकेट खेळले. त्याच्या निवृत्तीवर गौतम गंभीरनेही प्रतिक्रिया दिली आहे, ज्यात त्याच्या धैर्याचे कौतुक केले आहे..इंग्लंडचा दिग्गज अष्टपैकी खेळाडू ख्रिस वोक्सने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा सोमवारी (२९ सप्टेंबर) केली. १४ वर्षे इंग्लंडचे प्रतिनिधित्व केल्यानंतर आता त्याने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा निरोप घेत असल्याचे त्याने जाहीर केले आहे. ३६ वर्षीय वोक्सने इंग्लंडचे तिन्ही क्रिकेट प्रकारात प्रतिनिधित्व केले आहे..Mitchell Starc Retirement: मिचेल स्टार्कने अचानक जाहीर केली निवृत्ती; म्हणाला, कसोटी अन् वन डे क्रिकेट....वोक्सला आगामी ऍशेस मालिकेसाठी इंग्लंड संघात स्थान मिळालेलं नाही. तो अद्यापही भारताविरुद्ध कसोटी मालिकेत खेळताना शेवटच्या सामन्यात झालेल्या खांद्याच्या दुखापतीतून सावरत आहे. अशातच तो इंग्लंडच्या योजनेत बिलकूलच नसल्याचे इंग्लंडच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर रॉब की यांनी स्पष्ट केले होते. यानंतर काही दिवसातच आता वोक्सने निवृत्तीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारताविरुद्ध ओव्हल मैदानात खेळलेला कसोटी सामना त्याच्या कारकिर्दीतील शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना ठरला आहे. विशेष म्हणजे या सामन्यात वोक्सची क्रिकेटसाठीची जिद्दही दिसून आली होती. या सामन्यात खांदा निखळला असतानाही त्याने संघाला गरज असताना मैदानात फलंदाजीला उतरण्याचे धाडस दाखवले होते. त्याच्या या धाडसाचे अनेकांनी कौतुक केले होते..भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने देखील सोशल मीडियावर पोस्ट करत वोक्सच्या निवृत्तीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. तो म्हणाला, 'एक असा व्यक्ती ज्याची इच्छाशक्ती जबरदस्त आहे. ख्रिस, तू नेहमीच मैदानात उतरलेल्या धैर्यवान खेळाडू म्हणून लक्षात राहशील.'.वोक्सने निवृत्तीच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की 'वेळ आली आहे आणि मी निर्णय घेतला आहे की मी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होत आहे. मी लहान असताना अंगणात खेळण्यापासून इंग्लंडसाठी खेळण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं आणि ते स्वप्न पूर्ण झाल्याबद्दल मी खूप सुदैवी आहे. १५ वर्षे इंग्लंडचे प्रतिनिधित्व करताना अनेक संघसहकाऱ्यांसोबत खेळण्याची संधी मिळाली, ज्यातील अनेकजण आयुष्यभरासाठी मित्र बनले. या गोष्टींकडे मी अभिमानाने राहत आहे.''२०११ मध्ये ऑस्ट्रेलियात पदार्पण करण्याचा दिवस कालच उलटून गेल्यासारखं वाटत आहे, पण जेव्हा तुम्ही मजा घेत असता, तेव्हा वेळ निघून गेलेला कळतंही नाही. मला दोन वर्ल्ड कप उंचावण्याची आणि काही अफलातून ऍशेस मालिका खेळण्याची संधी मिळाली, ज्याचा मी कधीही विचार केला नव्हता. माझ्या संघसहकाऱ्यांसोबत केलेले सेलीब्रेशन आणि त्या सर्व आठवणी माझ्यासोबत कायम राहतील.'.IND vs ENG 5th Test: याला म्हणतात जिगर! Chris Woakes एका हाताने फलंदाजीसाठी आला, भारतीय चाहत्यांनी काय केलं ते पाहा .याशिवाय वोक्सने त्याचे आई-वडील, पत्नी आणि मुली यांचेही त्यांच्या प्रेमासाठी आणि पाठिंब्यासाठी आभार मानले आहेत. तसेच त्याने चाहत्यांचे, संघसहकाऱ्यांचे, प्रशिक्षकांचेही आभार मानले. त्याबरोबरच वोक्सने तो काऊंटी क्रिकेट मात्र खेळत राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच तो आता फ्रँचायझी क्रिकेटमधील संधीचांही शोध घेईल असंही त्याने सांगितले..वोक्सने ६२ कसोटी सामन्यांमध्ये १ शतक आणि ७ अर्धशतकांसह २०३४ धावा केल्या आणि १९२ विकेट्स घेतल्या. त्याने १२२ वनडे सामन्यांमध्ये ६ अर्धशतकांसह १५२४ धावा केल्या आणि १७३ विकेट्स घेतल्या. वोक्सने ३३ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळताना १४७ धावा केल्या आणि ३१ विकेट्स घेतल्या. तो २०१९ वनडे वर्ल्ड कप आणि २०२२ टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या इंग्लंड संघाचाही भाग राहिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.