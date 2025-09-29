Cricket

Cricketer Retirement: दोन वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या दिग्गज अष्टपैलू क्रिकेटरची निवृत्तीची घोषणा, गौतम गंभीरनेही दिली प्रतिक्रिया

Chris Woakes Retirement from International Cricket: दिग्गज अष्टपैलू खेळाडूने १४ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. त्याच्या निवृत्तीवर गौतम गंभीरनेही प्रतिक्रिया दिली आहे.
  • इंग्लंडचा दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू ख्रिस वोक्सने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे.

  • १४ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने इंग्लंडसाठी तीनही प्रकारात क्रिकेट खेळले.

  • त्याच्या निवृत्तीवर गौतम गंभीरनेही प्रतिक्रिया दिली आहे, ज्यात त्याच्या धैर्याचे कौतुक केले आहे.

