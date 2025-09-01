Cricket

३ वर्षानंतर कसोटी संघात परतला, भारताविरुद्ध एक सामना खेळला अन् आता अनिश्चित काळासाठी क्रिकेटमधून ब्रेक घेतला...

Jamie Overton indefinite break red-ball cricket reason : इंग्लंडचा ऑलराउंडर जेमी ओव्हर्टन पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. तब्बल तीन वर्षांनंतर त्याने कसोटी संघात पुनरागमन केले आणि भारताविरुद्धच्या मालिकेत एक सामना खेळला. मात्र, या पुनरागमनानंतर त्याने अचानक रेड-बॉल क्रिकेटमधून अनिश्चित काळासाठी ब्रेक घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.
  • इंग्लंडचा अष्टपैलू जेमी ओव्हर्टनने रेड-बॉल क्रिकेटमधून अनिश्चित काळासाठी ब्रेक घेतला.

  • त्याने आजवर ९९ फर्स्ट-क्लास सामने आणि २ कसोटी सामने खेळले आहेत.

  • ओव्हर्टनने कसोटी पदार्पण २३ जून २०२२ रोजी केले आणि शेवटचा सामना भारताविरुद्ध ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी खेळला.

Jamie Overton England all-rounder Test career updates : इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू जेमी ओव्हर्टन याने अनिश्चित काळासाठी रेड बॉल क्रिकेटमधून ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला. ९९ प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळणाऱ्या ओव्हर्टनने सोमरसेट व सरे या क्लबचे प्रतिनिधित्व केले आहे आणि इंग्लंड संघाकडून दोन कसोटी सामने खेळले आहेत. २३ जून २०२२ मध्ये त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते आणि त्यानंतर दुसरा सामना तो ३१ ऑगस्ट २०२५ मध्ये भारताविरुद्ध खेळला. त्याच्या ब्रेकच्या निर्णयाचे सर्वांना आश्चर्य वाटत आहे.

