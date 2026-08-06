England Squad vs Pakistan : पाकड्यांचा बँड वाजवण्यासाठी इंग्लंडने जाहीर केला तगडा संघ! २ वर्षानंतर एका खास ऑल राऊंडरला बोलावले... बाबरच्या संघाचे धाबे दणाणले

England announce 16-man squad for Pakistan Tests: वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर पाकिस्तानने कसोटी मालिका १-१ अशी बरोबरीत सोडवली असली तरी त्यांची खरी कसोटी आता इंग्लंड दौऱ्यावर लागणार आहे. बाबर आझमच्या नेतृत्वाखालील हा संघ तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी इंग्लंडमध्ये दाखल होणार आहे. या मालिकेसाठी यजमान इंग्लंडने गुरुवारी १६ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. जॉर्डन कॉक्स ( Jordan Cox) हा जेकब बेथेलच्या अनुपस्थितीत तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. बेथेलला गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आहे. .त्याचवेळी डॅन लॉरेन्सचे ( Dan Lawrence ) दोन वर्षानंतर कसोटी संघात पुनरागमन झाले आहे. कौंटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील दमदार कामगिरीमुळे त्याला ही संधी मिळाली आहे आणि तो सहाव्या क्रमांकावर अष्टपैलू म्हणून खेळेल. बेन स्टोक्सच्या निवृत्तीमुळे ही जागा रिक्त झाली होती. रेहान अहमदला पुन्हा दुर्लक्षित केले गेले आहे. कॉक्स आणि लॉरेन्स यांची पहिल्या दोन कसोटी सामन्यासाठीच्या संघात निवड झाली आहे. ऑली पोप याचेही यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून पुनरागमन झाले आहे. अॅशेस मालिकेतून त्याला मध्यांतरातच वगळले गेले होते. दुखापतीमुळे त्याला देशांतर्गत स्पर्धेलाही मुकावे लागले होते..Retired Cricketer Pension : सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग की सौरव गांगुली, कोणाला मिळते सर्वाधिक निवृत्तीवेतन? .झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यानंतर सॅम कूकचेही पुनरागमन झाले आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्याला मुकलेला ऑली रॉ़बिन्सनही परतला आहे. इंग्लंडचे नवीन मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग हे मार्कस ट्रेस्कोथिक यांच्यासोबत निवड प्रक्रियेत सहभागी होते. बेन स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर जो रूटकडे इंग्लंडच्या कसोटी संघाची जबाबदारी पुन्हा सोपवली गेली. इंग्लंड-पाकिस्तान पहिली कसोटी १९ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे..England Test series vs Pakistanइंग्लंडचा संघ - जो रूट, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिन्सन, शोएब बशीर, हॅरी ब्रूक, ब्रेडन कार्स, सॅम कूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मॅथ्यू फिशर, एमिलिओ गे, डॅन लॉरेन्स, ऑली पोप, ऑली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जॉश टंगपाकिस्तानचा संघ - बाबर आझम, आमीर जमाल, अब्दुल्लाह शफिक, अली उस्मान, अझान अवैस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शाहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिझवान, मुहम्मद अवैस जाफर, मुहम्मद घाझी घोरी, साजीद खान, सलमान अली आघा, सौद शकील, शान मसूद, उबैद शाह..IND vs SL 1st Test: भारताचा सराव सामना उद्यापासून! Live कुठे पाहता येणार, किती वाजता मॅच सुरू होणार? श्रीलंकेला बसलाय मोठा धक्का.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.