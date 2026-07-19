IND vs ENG, Lord's ODI: इंग्लंडला RO-KO नडले, पण अखेर भारतीय संघाचा प्रयत्न तोकडे पडले! यजमानांनी विजयासह मालिकाही जिंकली

England vs India, 3rd ODI: इंग्लंडने रविवारी (१९ जुलै) भारताविरुद्ध लॉर्ड्सवर झालेल्या तिसऱ्या आणि निर्णायक सामन्यात २७ धावांनी विजय मिळवला. त्यामुळे तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत इंग्लंडने २-१ अशा फरकाने विजय मिळवला आहे. या पराभवानंतर भारताचा इंग्लंड दौराही संपला. या दौऱ्यात भारताला एकमेव विजय कार्डिफमध्ये झालेल्या दुसऱ्या वनडेत मिळाला. दरम्यान, रविवारी तिसऱ्या वनडेत रोहित शर्माने (Rohit Sharma) दमदार शतक केले, तर विराट कोहली (Virat Kohli) आणि कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) यांनीही शानदार अर्धशतकी खेळी केली, मात्र त्यांच्या खेळी व्यर्थ ठरल्या. रविवारी झालेल्या वनडे सामन्यात इंग्लंडने लॉर्ड्सवरील सर्वोत्त धावसंख्या उभारताना भारतासमोर ३८८ धावांचे ऐतिहासिक लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला ५० षटकात ७ बाद ३६० धावाच करता आल्या. .ENG vs IND: Rohit Sharma चा लॉर्ड्सवर 'हिटमॅन' अवतार; शतक ठोकत इतिहास घडवला, गिलसोबतही केली विक्रमी भागीदारी.या सामन्यात भारताकडून रोहित शर्मा आणि कर्णधार शुभमन गिल मैदानात उतरले होते. या दोघांनीही सुरुवात आक्रमक केली होती. त्यांनी एकमेकांची दमदार साथ देताना अर्धशतकेही पूर्ण केली आणि शतकाच्या दिशेने वाटचाल केली होती. त्यांनी १४७ धावांची भागीदारी केली. त्यांची ही भागीदारी आदिल राशिदने २५ व्या षटकात तोडली, त्याने गिलला पायचीत पकडले. गिलने ८४ चेंडूत १० चौकार आणि १ षटकारासह ७७ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतरही वेग वाढवलेल्या रोहित शर्माला विराट कोहलीची चांगली साथ मिळाली..एकिकडे रोहित आक्रमक खेळत होता, तर दुसरीकडे विराटने एक बाजू सांभाळली होती. रोहितने ८४ चेंडूत त्याचे वनडेतील ३४ वे शतकही केले, त्यामुळे तो लॉर्ड्सवर वनडेत शतक करणारा पहिला भारतीय देखील ठरला. त्याने विराटसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी ११३ धावांची भागीदारीही केली. पण अखेर त्याचा मोठा अडथळा जेकॉब बेथलने ३९ व्या षटकात दूर केला. त्याने रोहितला ११० चेंडूत १७ चौकार आणि ५ षटकारांसह १३८ धावावर असताना त्रिफळाचीत केले..मात्र, तरी विराट कोहलीने नंतर गिअर बदलत आक्रमक खेळ सुरू केला. त्याला दुसऱ्या बाजूने इशान साथ देत होता. विराटने अर्धशतकही पूर्ण केले. पण ४४ व्या षटकात सॅम करनने भारताला दुहेरी धक्के दिले. त्याने आदी ईशान किशनला १४ धावांवर बाद केले, तर याच षटकात श्रेयस अय्यरला शून्यावरच माघारी धाडले. या दोघांचेही झेल रेहान अहमदने घेतले. तरी विराट खेळपट्टीवर असल्याने भारताचा आशा जिवंत होत्या. पण त्या आशांनाही ४६ व्या षटकात सॅम करनने सुरुंग लावला. त्याने विराट कोहलीला हॅरी ब्रुकच्या हातून झेलबाद केले. विराटने ६० चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ७४ धावांची खेळी केली..IND vs ENG: रोहित शर्माच्या शतकात LORD शार्दुल ठाकूरचं मोठं योगदान, पण कसं? जाणून घ्या नेमकं गुपित.विराट बाद झाल्यानंतर मात्र, भारताने केएल राहुल (१२) आणि अक्षर पटेल (२) यांच्याही वितेट झटपट गमावल्या. शेवटी गुरनूर ब्रारने १४ चेंडूत नाबाद १८ धावा केल्या, तर अर्शदीप सिंगने ६ चेंडूत नाबाद १५ धावा केल्या.इंग्लंडकडून सॅम करनने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद आणि जेकॉब बेथल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ३ बाद ३८७ धावा केल्या होत्या. इंग्लंडकडून सलामीवीर बेन डकेटने १३५ चेंडूत १८ चौकार आणि १ षटकारासह १४१ धावा केल्या. जेकॉब बेथलने ९३ चेंडूत ९१ धावा केल्या. जो रुटने ४८ चेंडूत ९ चौकारांसह नाबाद ७४ धावांची खेळी केली. जॉस बटलरने १३ चेंडूत नाबाद ४१ धावा केल्या. भारताकडून गोलंदाजी करताना प्रसिद्ध कृष्णाने २ विकेट्स घेतल्या, तर प्रिन्स यादवने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.