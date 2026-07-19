ENG vs IND: Rohit Sharma चा लॉर्ड्सवर 'हिटमॅन' अवतार; शतक ठोकत इतिहास घडवला, गिलसोबतही केली विक्रमी भागीदारी

England vs India, 3rd ODI: क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्सच्या मैदानात इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात वनडे मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना रविवारी (१९ जुलै) सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय संघ ऐतिहासिक ३८८ धावसंख्याचा पाठलाग करत आहे. या धावांचा पाठलाग करताना शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) या आजी-माजी कर्णधारांनी भारताला दमदार सुरुवात दिली आहे. रोहित शर्माने तर शतकी खेळी (Century) करत इतिहास घडवला आहे..ENG vs IND: लॉर्ड्सवर भारताविरुद्ध डकेटचं शतक, बेथेलसोबत १९२ धावांची विक्रमी सलामी अन् ४६ वर्षांपूर्वीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला.या सामन्यात इंग्लंडने ५० षटकात ३ बाद ३८७ धावांचा डोंगर उभारला होता. ही लॉर्ड्सवरील वनडेतील सर्वोच्च धावसंख्या आहे, इतकेच नाही, तर इंग्लंडने भारताविरुद्ध वनडेत उभारलेलीही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. इंग्लंडकडून बेन डकेटने १३५ चेंडूत १४१ धावांची खेळी केली, या खेळीत १८ चौकार आणि १ षटकार मारला. जेकॉब बेथलने ९३ चेंडूत ९१ धावांची, तर जो रुटने ४८ चेंडूत नाबाद ७४ धावांची खेळी केली..दरम्यान, नंतर ३८८ धावांचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल हे सलामीला फलंदाजीला उतरले. दोघांनीही चांगली सुरुवात केली होती. खराब चेंडूंचा समाचार घेत या दोघांनीही अर्धशतके पूर्ण केली. त्यामुळे त्यांनी भारतासाठी पाया रचला होता. गिल आक्रमक खेळत असताना शतक करेल असंच चित्र होतं. पण त्यावेळीच २५ व्या षटकात गिलला आदिल राशिदने पायचीत केले. गिलने ८४ चेंडूत १० चौकार आणि १ षटकारासह ७७ धावांची खेळी केली. गिल बाद झाल्याने त्याची रोहित शर्मासोबतची सलामीची १४७ धावांची भागीदारी तुटली.पण असं असले तरी रोहितला विराट कोहलीची साथ मिळाली. विशेष म्हणजे हा या दोघांचा एकत्र भारतासाठीचा ४०० वा सामना आहे. रोहितने नंतर आक्रमक पवित्रा घेतला आणि ३१ व्या षटकात आदिल राशिदविरुद्ध चौकार ठोकत त्याचे ३४ वे शतक ८४ चेंडूत पूर्ण केले..रोहितचा विक्रमरोहित वनडेमध्ये लॉर्ड्सवर शतक करणारा भारताचा पहिलाच क्रिकेटपटू (ODI Century at Lord's) ठरला आहे. असा विक्रम यापूर्वी कोणालाही करता आला नव्हता. यापूर्वी लॉर्ड्स वनडेत भारताकडून सर्वोच्च खेळी सौरव गांगुलीने २००४ मध्ये केली होती, त्याने त्यावेळी ९० धावा केल्या होत्या. इतकेच नाही, तर रोहित लॉर्ड्सवर वनडेत शतक झळकावणारा रोहित शर्मा हा सर्वात वयस्कर खेळाडू आहे, तसेच भारतासाठी कोणत्याही प्रकारात शतक करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला आहे. हे शतक केले तेव्हा रोहितचे वय ३९ वर्षे ८० दिवस आहे..रोहितचे हे इंग्लंडमधील ८ वे वनडे शतक आहे. त्यामुळे मायदेशाबाहेर एकाच देशात सर्वाधिक वनडे शतक करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत तो अव्वल क्रमांकावर आला आहे. त्याने सचिन तेंडुलकर, सईद अन्वर, एबी डिविलियर्स आणि क्विंटन डी कॉक यांना मागे टाकले आहे. सचिन आणि अन्वर यांनी युएईमध्ये वनडेत प्रत्येकी ७ शतके केली आहेत, तर डिविलियर्स आणि डी कॉकने भारतात वनडेत प्रत्येकी ७ शतके केली आहेत.एवढेच नाही, तर इंग्लंडमध्ये सर्वाधिक वनडे शतके करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत रोहितने दुसऱ्या क्रमांकावरील मार्कस ट्रेस्केथिकची बरोबरी केली आहे. ट्रेस्कोथिकनेही ८ शतके इंग्लडमध्ये केली आहेत. या यादीत त्यांच्यापुढे केवळ जो रुट आहे, ज्याने १० शतके इंग्लंडमध्ये केली आहेत..ENG vs IND: डकेटच्या शतकानंतर इंग्लंडने उभारला धावांचा डोंगर; विराट-रोहित ४०० व्या सामन्यात मिळवून देणार ऐतिहासिक विजय?.गिलसोबत विक्रमी भागीदारीया सामन्यात रोहित आणि गिल यांच्यात १४७ धावांची भागीदारी झाल्याने ही लॉर्ड्सवर भारताकडून वनडेत झालेली दुसरी सर्वोत्तम भागीदारी ठरली आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर सुरेश रैना आणि एमएस धोनी आहेत, त्यांनी २०१४ मध्ये लॉर्ड्सवर ५ व्या विकेटसाठी १६९ धावांची भागीदारी केली होती. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर राहुल द्रविड आणि युवराज सिंग असून त्यांनी २००२ मध्ये ५ व्या विकेटसाठी नाबाद १३१ धावांची भागीदारी केली होती. २००२ मध्येच युवराज आणि मोहम्मद कैफने ६ व्या विकेटसाठी लॉर्ड्सवर १२१ धावांची भागीदारी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.