World Cup 2025, IND vs ENG: भारताला पराभूत करत इंग्लंडने मिळवलं सेमीफायनलचं तिकीट! हरमनप्रीत कौर-स्मृती मानधनाची झुंज व्यर्थ

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये इंग्लंडने भारताला ४ धावांनी पराभूत करत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मानधनाच्या झुंजी व्यर्थ ठरल्या. इंग्लंडने २८९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु भारताला ५० षटकात ६ बाद २८४ धावाच करता आल्या..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत रविवारी इंग्लंडने भारताविरुद्ध ४ धावांनी विजय मिळवत उपांत्य फेरीचे तिकीट पक्के केले आहेत. भारताचा हा या स्पर्धेतील सलग तिसरा पराभव आहे. त्यामुळे आता भारतासमोरील मार्ग आणखी कठीण झाले आहे. उपांत्य फेरीतील तीन संघ आता पक्के झाले असून आता केवळ एक जागा रिकामी आहे. इंग्लंडने शेवटच्या षटकात भारताला पराभवाचा धक्का देत ९ पाँइंट्स मिळवले आहेत. इंग्लंड संघही अद्याप या स्पर्धेत अपराजित राहिला आहे.इंग्लंडने भारतासमोर २८९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला ५० षटकात ६ बाद २८४ धावाच करता आल्या. हरमनप्रीत कौर, स्मृती मानधना आणि दीप्ती शर्माने दिलेली झुंज व्यर्थ ठरली. या पराभवामुळे भारतीय चाहत्यांच्या २०१७ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्याच्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्यावेळीही अवघ्या ९ धावांनी भारतीय महिला संघ अंतिम सामना पराभूत झाला होता. .World Cup 2025, INDW vs ENGW: दीप्ती शर्माने घडवला इतिहास! 'असा' पराक्रम करणारी भारताची पहिलीच महिला क्रिकेटपटू.रविवारी झालेल्या सामन्यात भारताकडून स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी डावाची सुरुवात केली होती. पण प्रतिका या सामन्यात लवकर बाद झाली. तिला तिसऱ्या षटकात लॉरेन बेलने एमी जोन्सच्या हातून ६ धावांवर बाद केले. पण नंतर हर्लिन देओलने स्मृतीला काही काळ साथ दिली. या दोघींनी संयमी खेळ केला. पण ही भागीदारी रंगत असल्याचे दिसत असतानाच हर्लिनला २४ धावांवर चार्ली डिनने १० व्या षटकात पायचीत पकडले. त्यामुळे भारताने ४२ धावांवर पॉवरप्लेमध्येच दोन विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर कर्णधार - उपकर्णधाराची जोडी जमली. स्मृती मानधनाला कर्णधार हरमनप्रीत कौरची साथ मिळाली. हरमनप्रीतने डावाला गती दिली. त्यामुळे स्मृतीलाही मोठे शॉट्स खेळता आले. या दोघींनी आपापले अर्धशतक पूर्ण करण्यासोबतच शतकी भागीदारीही पूर्ण केली. .त्यांची भागीदारी सुरू असताना भारताचा विजय अत्यंत सोपा वाटत होता. मात्र ही १२५ धावांची भागीदारी नतालिया सायव्हर ब्रंटने तोडली. तिने हरमनप्रीतला बाद करत इंग्लंडला ब्रेक थ्रू मिळवून दिला होता. हरमनप्रीतने ७० चेंडूत १० चौकारांसह ७० धावांची खेळी केली. हरमनप्रीतने या खेळीदरम्यान वनडे वर्ल्डकप स्पर्धेत १००० धावाही पूर्ण केल्या. ती बाद झाल्यानंतरही स्मृतीने दीप्ती शर्माला साथीला घेत डाव पुढे नेत भारताच्या आशा जिवंत ठेवल्या होत्या. स्मृती शतकाकडे वाटचालही करत होती. तिच्यात आणि दीप्तीमध्येही ६७ धावांची भागीदारी झाली. पण स्मृती शतकाच्या जवळ असताना पुन्हा एकदा बाद झाली. तिने ९४ चेंडूत ८ चौकारांसह ८८ धावांची खेळी केली. तिला लिन्सी स्मिथने बाद केले.मात्र, ती बाद झाल्यानंतरही दीप्ती शर्माने जबाबदारी खांद्यावर घेतली होती, तिला ऋचा घोष साथ देत होती. दीप्तीनेही अर्धशतक पूर्ण केले. मात्र ४६ व्या षटकात ऋचा घोषला ८ धावांवर नतालिया सायव्हर-ब्रंटने हिदर नाईटच्या हातून झेलबाद केले. .INDW vs ENGW: हिदर नाईटचं शतक अन् इंग्लंडचं भारतासमोर विक्रमी लक्ष्य! गोलंदाजीत दीप्ती शर्मा चमकली.पण अमनजोत कौरने तिसराच चेंडू खेळताना चौकार ठोकत इरादा स्पष्ट केला होता. परंतु, इंग्लंडची सर्वात भरवशाची गोलंदाज सोफी इक्लेस्टोनने मोक्याच्या क्षणी ४७ व्या षटकात दीप्तीला बाद करत भारताला मोठा धक्का दिला. दीप्तीने ५७ चेंडूत ५ चौकारांसह ५० धावांची खेळी केली. त्यानंतर भारतासमोर १८ चेंडूत २७ धावा असे समीकरण होते. मात्र शेवटच्या तीन षटकात इंग्लंडने अत्यंत किफायतशीर गोलंदाजी केली. लिन्सी स्मिथने ४८ व्या षटकात फक्त ४ धावाच दिल्या. पण तरी अमनजोत कौर आणि स्नेह राणाने ४९ व्या षटकात लॉरेन बेलविरुद्ध ९ धावा केल्या. त्यामुळे शेवटच्या षटकात १४ धावा असे समीकरण भारतासमोर होते. मात्र स्मिथने पहिल्या ५ चेंडूत ५ धावाच देत इंग्लंडला विजयाच्या जवळ नेले. अखेरच्या चेंडूवर अमनजोतने चौकार मारला, पण अखेर इंग्लंडने विजय मिळवला होता.इंग्लंडकडून कर्णधार नतालिया सायव्हर-ब्रंटने सर्वाधिक २ विकेट्स घेतल्या. लॉरेन बेल, लिन्सी स्मिथ, चार्ली डीन आणि सोफी इक्लेस्टोन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, या सामन्यात इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ८ बाद २८८ धावा केल्या. इंग्लंडकडून माजी कर्णधार हिदर नाईटने शतकी खेळी केली. नाईटने ९१ चेंडूत १५ चौकार आणि १ षटकारासहब १०९ धावांची खेळी केली. तसेच एमी जोन्सने ५६ धावींची खेळी केली. याशिवाय कर्णधार नतालिया सायव्हर-ब्रंटने ३८ धावांची खेळी केली, तर टॅमी ब्युमाँटने २२ धावांची खेळी केली. या वरच्या चार फलंदाजांव्यतिरिक्त मधली आणि खालची फळीतून मोठे योगदान आले नाही.भारताकडून दीप्ती शर्माने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर श्री चरणीने २ विकेट्स घेतल्या. दोन विकेट्स धावबादच्या रुपात इंग्लंडने गमावल्या होत्या.