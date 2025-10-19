Cricket

World Cup 2025, IND vs ENG: भारताला पराभूत करत इंग्लंडने मिळवलं सेमीफायनलचं तिकीट! हरमनप्रीत कौर-स्मृती मानधनाची झुंज व्यर्थ

England Survive India Scare to Reach Semifinals: इंग्लंडने भारताविरुद्ध शेवटच्या षटकात विजय मिळवत महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. हरमनप्रीत कौर, स्मृती मानधना आणि दीप्ती शर्मा यांनी या सामन्यात दिलेली झुंज अपयशी ठरली.
INDW vs ENGW | Women's World Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये इंग्लंडने भारताला ४ धावांनी पराभूत करत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

  • हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मानधनाच्या झुंजी व्यर्थ ठरल्या.

  • इंग्लंडने २८९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु भारताला ५० षटकात ६ बाद २८४ धावाच करता आल्या.

Cricket
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
smriti mandhana
England Women vs India Women
Deepti Sharma
England Women Cricket
India Women Cricket Team
cricket news today
ODI cricket
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

