Go Away... इंग्लंड-पाकिस्तानच्या फॅन्समध्ये जुंपली! लाईव्ह सामन्यात जोरदार भांडणं अन् श्रीलंकेन चाहत्यांची मध्यस्थी; Video Viral

England and Pakistan Fan Fight during T20 World Cup 2026 Match: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत मंगळवारी (२४ फेब्रुवारी) पाकिस्तानला इंग्लंडविरुद्ध २ विकेट्सने परभवाचा सामना करावा लागला. या विजयामुळे इंग्लंडने उपांत्य फेरीतील स्थान पक्के केले आहे. मात्र पाकिस्तानसमोरील अडचणी वाढल्याचे दिसले आहे. याचदरम्यान, सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल (Viral Video) होत आहे. या व्हिडिओत इंग्लंड आणि श्रीलंका (England vs Sri Lanka) यांच्या जोरदार भांडण लागल्याचे दिसून येत आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की समोर सामना सुरू असताना एक इंग्लंडचा चाहता आणि पाकिस्तानचा चाहता (Fans) एकमेकांशी अत्यंक रागाने भांडत आहेत. ते एकमेकांवर धावूनही जाताना दिसत आहेत. त्यांच्यातील वाढत असलेलं भांडण पाहाता श्रीलंकेची जर्सी घातलेले काही चाहत्यांनी मध्यस्थी केल्याचे दिसले आहे. यावेळी पाकिस्तानी चाहता इंग्लंडच्या चाहत्याला 'गो अवे' असं रागात बोलताना दिसत आहे. या व्हिडिओवर बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटत आहेत.दरम्यान, हा व्हिडिओ टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधीलच (T20 World Cup 2026) असल्याचे जरी स्पष्ट होत असले तरी नेमका कोणत्या सामन्याचा आहे, हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. पण हा व्हिडिओ मंगळवारी पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील सामन्यातील असल्याचा दावा अनेक युझर्सने केला आहे. हा व्हिडिओ Jake Jeakings नावाच्या अकाऊंटवरून एक्सवर (आधीचे ट्वीटर) शेअर करण्यात आला आहे.पाकिस्तानचा पराभवमंगळवारी झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ९ बाद १६४ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहानने ४५ चेंडूत ६३ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने ७ चौकार आणि २ षटकार मारले. याशिवाय बाबर आझम (२५), फखर जमान (२५) आणि शादाब खान (२३) यांनी छोटेखानी खेळी केली. बाकी कोणाला दोनआकडी धावसंख्या पार करता आली नाही.इंग्लंडकडून लियाम डावसनने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर जोफ्रा आर्चर आणि जेमी ओव्हरटन यांनी प्रत्येक २ विकेट्स घेतल्या. अदिल राशीदन १ विकेट घेतली.त्यानंतर इंग्लंडने १६५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग १९.१ षटकात ८ बाद १६६ धावा करत पूर्ण केला. इंग्लंडकडून कर्णधार हॅरी ब्रुकने ५१ चेंडूत १०० धावांची खेळी केली, या खेळीत १० चौकार आणि ४ षटकार मारले. याशिवाय विल जॅक्सने २८ धावांची खेळी केली.पाकिस्तानकडून शाहिन आफ्रिदीने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद नवाझ आणि उस्मान तारीक यांनी प्रत्येक २ विकेट्स घेतल्या.