क्रिकेट वर्ल्ड कप

Rinku Singh : वडील गंभीर आजाराशी देतायत झुंज, रुग्णालयात व्हेंटिलेटर सपोर्टवर; रिंकु सिंह T20 वर्ल्डकपला मुकणार?

Rinku Singh Father Health Updates रिंकु सिंहचे वडील खानचंद्र सिंह यांना ग्रेटर नोएडातील रु्गणालयात दाखल करण्यात आलंय. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येतंय. वडिलांना रुग्णालयात दाखल करताच रिंकू सिंह घरी परतला आहे.
Rinku Singh Father Critical In Hospital

Rinku Singh Father Critical In Hospital

Esakal

सूरज यादव
Updated on

भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज रिंकु सिंह अचानक टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू असताना घरी परतला आहे. वडिलांची प्रकृती बिघडल्यानं त्यानं घरी परतण्याचा निर्णय घेतलाय. रिंकु सिंहचे वडील खानचंद्र सिंह यांना ग्रेटर नोएडातील रु्गणालयात दाखल करण्यात आलंय. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येतंय.

Loading content, please wait...
India
Cricket
ICC Mens T20 World Cup
T20 World Cup Team

Related Stories

No stories found.