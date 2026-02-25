Rinku Singh : वडील गंभीर आजाराशी देतायत झुंज, रुग्णालयात व्हेंटिलेटर सपोर्टवर; रिंकु सिंह T20 वर्ल्डकपला मुकणार?

भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज रिंकु सिंह अचानक टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू असताना घरी परतला आहे. वडिलांची प्रकृती बिघडल्यानं त्यानं घरी परतण्याचा निर्णय घेतलाय. रिंकु सिंहचे वडील खानचंद्र सिंह यांना ग्रेटर नोएडातील रु्गणालयात दाखल करण्यात आलंय. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येतंय..रिंकु सिंहच्या वडील लिवर कॅन्सरशी झुंज देत आहेत. प्रकृती बिघडल्यानं त्यांना रुग्णालयात दाखल केलंय. सध्या ते व्हेटिलेटर सपोर्टवर असल्याचं वृत्त स्पोर्ट्स तकने दिलंय. रिंकु सिंह मंगळवारी चेन्नईहून दिल्लीला दाखल झाला. सध्या तो ग्रेटर नोएडात वडिलांवर उपचार सुरू असलेल्या रुग्णालयात आहे..T20 World Cup: पराभवानंतर भारतीय क्रिकेट संघाची देहबोली बदलली; सरावातही लक्षणीय बदल.वडिलांच्या प्रकृतीची चौकशी करून कुटुंबियांसोबत थांबल्यानंतर रिंकु सिंह बुधवारी पुन्हा चेन्नईला परतणार आहे. भारत-झिम्बॉब्वे यांच्या सुपर ८मधील सामन्याआधी निवडीसाठी तो उपलब्ध असणार आहे. हा सामना वर्ल्ड कपसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारत आणि झिम्बॉब्वे यांच्यात २६ फेब्रुवारीला सामना होणार आहे..रिंकु सिंह घरी परतल्यानं चेन्नईत संघाच्या सराव सत्रात तो सहभागी होऊ शकला नाही. झिम्बॉब्वे विरूद्धच्या सामन्याला तो मुकण्याची शक्यता सुरुवातीला व्यक्त केली जात होती. पण तो आता खेळण्याची शक्यता आहे. संघ व्यवस्थापन आणि मेडिकल अपडेट यावर अंतिम नि्र्णय ठरणार आहे..टी२० वर्ल्ड कपमध्ये रिंकूला आतापर्यंत फारशी चमक दाखवता आलेली नाही. ५ डावात त्याने फक्त २४ धावा केल्या आहेत. तर स्ट्राइक रेटही १०० पेक्षा खाली आहे. अहमादाबादमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याला खातंही उघडता आलं नव्हतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.