ENG vs PAK, Test: ७ खेळाडूंची हकालपट्टी तरी पाकिस्तानचा इंग्लंडने उडवला फज्जा! बाबर आझमही फ्लॉप, १३३ धावांत गुंडाळला संघ

England vs Pakistan 3rd Test Marathi News: इंग्लंड दौऱ्यावर गेलेल्या पाकिस्तान संघ चांगलाच संघर्ष करताना दिसत आहे. पहिल्या दोन कसोटी सामन्यात सपाटून मार खाल्यानंतर पाकिस्तान बोर्डानं अचानक ७ खेळाडूंना तिसऱ्या कसोटी सामन्याआधी संघातून काढलं. पण यानंतरही तिसऱ्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानचा संघ गडगडला. इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान संघात बर्मिंगहॅम येथे कसोटी मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा सामना सुरू आहे. या सामन्यात पाकिस्तानला १३० धावांचा टप्पा पार करतानाही मोठी मेहनत घ्यावी लागली आहे. .ENG vs PAK: इंग्लंडसमोर पाकिस्तानचे लोटांगण! जो रुटच्या संघाचा लॉर्ड्सवर दणदणीत विजय, WTC Points Table मध्येही फायदा.या साम्यात इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण इंग्लंडचे वेगवान गोलंदाजांनी सुरुवातीलाच पाकिस्तानला कठीण प्रश्न विचारले. युवा सलामीवीर सईम आयुबला शुन्यावरच तिसऱ्या षटकात ऑली रॉबिन्सनने (Ollie Robinson) पायचीत केले. पाठोपाठ अझान अवैसल जोफ्रा आर्चरने (Jofra Archer) ९ धावांवर बाद केले. रॉबिन्सनने अब्दुल्ला शफिक (३) आणि आर्चरने शान मसुद (५) यांचा अडथळाही १० षटकांच्या आतच दूर केला. त्यामुळे कर्णधार बाबर आझमकडून बरीच अपेक्षा पाकिस्तानला होती..मात्र बाबर आझमही (Babar Azam) सपशेल अपयशी ठरला. १५ व्या षटकात जोश टंगने (Josh Tongue) त्याला अफलातून चेंडू टाकत ७ धावांवर त्रिफळाचीत केलं. पाठोपाठ टंगने यष्टीरक्षक फलंदाज घाझी घोरी (४) आणि मोहम्मद इम्रान रांधवा (५) यांनाही स्वस्तात माघारी धाडलं. रझाउल्लाला ऑली रॉबिन्सनने ११ धावांवर बेन डकेटच्या हातून झेलबाद केले..पण या विकेट जात असताना सौद शकिल आक्रमक खेळत होता. पण अखेर त्याचा मोठा अडथळाही २७ व्या षटकात जोश टंगनेच दूर केला. त्याने ४३ धावांवर टंगने त्रिफळाचीत केले. पण शेवटी मोहम्मद अब्बासने थोडी झुंज दिली, त्यामुळे पाकिस्तानने १३० धावांचा टप्पा पार केला. पण त्यालाच जोफ्रा आर्चरने ३४ व्या षटकात २१ धावांवर हॅरी ब्रुकच्या हातून झेलबाद करत पाकिस्तानचाडाव संपवला. पाकिस्तानचा संघ ३३.५ षटकात १३३ धावांवर सर्वबाद झाला..Duleep Trophy: तिलक वर्मा ९९ धावांवर आऊट अन् मग वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशनसह पूर्व विभागानं जे केलं, त्यानं जिंकली कोट्यवधींची मनं!; Video.इंग्लंडकडून जोश टंगने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर ऑली रॉबिन्सन आणि जोफ्रा आर्चर यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. या तिघांच्या तिखट माऱ्यामुळे पहिल्याच दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रात इंग्लंडचा संघ पाकिस्तानचा पहिला डाव संपवून फलंदाजीला उतरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.