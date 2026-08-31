ENG vs PAK: इंग्लंडसमोर पाकिस्तानचे लोटांगण! जो रुटच्या संघाचा लॉर्ड्सवर दणदणीत विजय, WTC Points Table मध्येही फायदा

England vs Pakistan, Lord's Test Marathi News: लॉर्ड्सवर इंग्लंड आणि पाकिस्तान संघात कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना पार पडला. हा सामना चौथ्या दिवशी (३० ऑगस्ट) इंग्लंडने तब्बल १९४ धावांनी सहज जिंकला. त्यामुळे इंग्लंडने तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. आता इंग्लंडला पाकिस्तानला व्हाईटवॉश देण्याची संधी आहे. दरम्यान या विजयामुळे इंग्लंडला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेतही फायदा झाला आहे. .ENG vs PAK: जो रुटचा पाकिस्तानविरुद्ध लॉर्ड्सवर खेळताना विश्वविक्रम! सचिन तेंडुलकर, पाँटिंगलाही टाकलंय मागे.या सामन्यात चौथ्या दिवशी पाकिस्तानसमोर ३८९ धावांचे लक्ष्य दिले होते. पण लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला ५०.५ षटकात सर्वबाद १९४ धावाच करता आल्या. पाकिस्तानकडून सौद शकिलने एकट्याने झुंज दिली. त्याने १२२ चेंडूत ९७ धावांची खेळी केली. पण बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. त्याच्याशिवाय केवळ शान मसूदने २० धावांचा टप्पा पार केला. शान मसूदने २६ धावांची खेळी केली.इंग्लंडकडून ऑली रॉबिन्सनने ४ विकेट्स घेतल्या, तर जोश टंगने ३ विकेट्स घेतल्या. जोफ्रा आर्चरने २ विकेट्स घेतल्या..त्याआधी या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या डावात इंग्लंडने ६६.४ षटकात सर्वबाद २९० धावा केल्या होत्या. इंग्लंडकडून जॅमी स्मिथने सर्वाधिक ६१ धावांची खेळी केली. जॉर्डन कॉक्सने ५५ धावांची खेळी केली. गस ऍटकिन्सनने ४५ धावांची खेळी केली. जोश टंगने ११ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरून नाबाद ३० धावांची खेळी केली. पाकिस्तानकडून मोहम्मद अब्बासने ४ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर पाकिस्तानला पहिल्या डावात ३७.२ षटकात सर्वबाद ११० धावाच करता आल्या. त्यामुळे इंग्लंडने १८० धावांची आघाडी घेतली. पाकिस्तानकडून या डावात केवळ अझान अवैसने ४६ धावांची खेळी केली, तर सौद शकीलने १६ धावा केल्या. बाकी कोणाला १० धावांचा आकडाही पार करता आला नाही. इंग्लंडकडून ऑली रॉबिन्सनने ४ विकेट्स घेतल्या.इंग्लंडने दुसऱ्या डावात ५४.२ षटकात सर्वबाद २०८ धावा केल्या. इंग्लंडकडून डॅन लॉरेन्सने ५४ धावांची खेळी केली. हॅरी ब्रुक (३४), एमिलियो गे (३१) आणि कर्णधार जो रुट (२४) यांनी छोटेखानी खेळी केल्या. पाकिस्तानकडून मोहम्मद अब्बासने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या. पण पहिल्या डावातील आघाडीमुळे इंग्लंडने पाकिस्तानला ३८९ धावांचे आव्हान दिले..PAK vs ENG: पाकिस्तानचा पुन्हा फ्लॉप शो; इंग्लंडसमोर पत्त्यांसारखा कोसळला संघ, एक डाव अन् १०३ धावांनी दारुण पराभव, नेमकं कुठे चुकलं?.वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमध्ये इंग्लंडला फायदाइंग्लंडने विजयामुळे आता WTC 2025-27 पाँइंट्स टेबलमध्ये ६ वे स्थान मिळवले आहे. इंग्लंडने १५ कसोटी सामन्यांपैकी ६ विजय, ८ पराभव आणि एक अनिर्णित सामना राहिला आहे. त्यांचे ६२ गुण झाले असून ३४.४४ विजयी टक्केवारी आहे. त्यांनी श्रीलंकेला मागे टाकले आहे. श्रीलंका (३३.३३%) ७ व्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्तान मात्र शेवटच्या क्रमांकावर कायम आहे. पाकिस्तानची १६.६७ इतकीच टक्केवारी आहे. त्यांच्यावर ८ व्या क्रमांकावर वेस्ट इंडिज (२०.८३%) आहे..WTC 2025-27 पाँइंट्स टेबलमध्ये पहिल्या क्रमांकावर ऑस्ट्रेलिया (८०%), तर दुसऱ्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिका (७५%) आहे. त्यापाठोपाठ न्यूझीलंड (७२.२२%) तिसऱ्या, बांगलादेश (५५.५६%) चौथ्या आणि भारत (५१.५२%) पाचव्या क्रमांकावर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.