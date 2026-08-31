Cricket

ENG vs PAK: इंग्लंडसमोर पाकिस्तानचे लोटांगण! जो रुटच्या संघाचा लॉर्ड्सवर दणदणीत विजय, WTC Points Table मध्येही फायदा

England Seal Unassailable Series Win Over Pakistan: लॉर्ड्सवरील दुसऱ्या कसोटीत इंग्लंडने पाकिस्तानचा दणदणीत पराभव करून मालिकेत विजयी आघाडी घेतली. या विजयामुळे इंग्लंडला WTC 2025-27 पाँइंट्स टेबलमध्ये फायदा झाला आहे.
England vs Pakistan

England Test Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs Pakistan, Lord's Test Marathi News: लॉर्ड्सवर इंग्लंड आणि पाकिस्तान संघात कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना पार पडला. हा सामना चौथ्या दिवशी (३० ऑगस्ट) इंग्लंडने तब्बल १९४ धावांनी सहज जिंकला. त्यामुळे इंग्लंडने तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे.

आता इंग्लंडला पाकिस्तानला व्हाईटवॉश देण्याची संधी आहे. दरम्यान या विजयामुळे इंग्लंडला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेतही फायदा झाला आहे.

England vs Pakistan
ENG vs PAK: जो रुटचा पाकिस्तानविरुद्ध लॉर्ड्सवर खेळताना विश्वविक्रम! सचिन तेंडुलकर, पाँटिंगलाही टाकलंय मागे
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
ICC
Cricket News in Marathi
wtc
World Test Championship
test cricket
Joe Root
England Cricket Team
England vs Pakistan
Pakistan Cricket Team
cricket news today
latest cricket news
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com