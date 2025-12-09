Cricket

इंग्लंडच्या कर्णधारावर IPL 2026 खेळण्यावर का घातलीय बंदी? जाणून घ्या नवीन नियम

Harry Brook IPL 2026 Ban: आयपीएल २०२६ लिलावासाठी ३५० खेळाडूंची निवड झाली असून, ७७ जागा शिल्लक आहेत. मात्र इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकवर आयपीएलमध्ये दोन वर्षांची बंदी आहे. यामागील कारण जाणून घ्या.
Harry Brook and Jos Buttler

Summary

  • आयपीएल २०२६ साठी अबुधाबी येथे १६ डिसेंबर रोजी खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे.

  • १३५५ खेळाडूंमधून ३५० खेळाडू शॉर्टलिस्ट करण्यात आले आहेत.

  • इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुक याला आयपीएलच्या नियमांमुळे २०२८ पर्यंत बंदी आहे.

