इंग्लंडच्या कर्णधारावर IPL 2026 खेळण्यावर का घातलीय बंदी? जाणून घ्या नवीन नियम

आयपीएल २०२६ साठी अबुधाबी येथे १६ डिसेंबर रोजी खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे. १३५५ खेळाडूंमधून ३५० खेळाडू शॉर्टलिस्ट करण्यात आले आहेत. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुक याला आयपीएलच्या नियमांमुळे २०२८ पर्यंत बंदी आहे. .इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL) स्पर्धेसाठी अबुधाबी येथे १६ डिसेंबर रोजी खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे. या लिलावासाठी तब्बल १३५५ खेळाडूंनी नाव नोंदणी केली होती, ज्यातून ३५० खेळाडूंनाच शॉर्ट लिस्ट करण्यात आले आहे. फ्रँचायझींच्या पसंतीनुसार हे ३५० खेळाडू निवडण्यात आले आहे. दरम्यान, या हंगामासाठी लिलावात इंग्लंडचा वनडे आणि टी२० कर्णधार हॅरी ब्रुकला भाग घेता येणार नाही, आयपीएलच्या नियमामुळे त्याच्यावर २०२८ पर्यंत बंदी आहे..IPL 2026 Auction : राहतो ऑस्ट्रेलियात, लिलावात भारतीय खेळाडू म्हणून नाव नोंदवलंय... शुभमन गिल, अभिषेक, अर्शदीप यांच्याशी कनेक्शन; कोण आहे निखिल चौधरी?.इंग्लंडचा प्रतिभाशाली फलंदाज म्हणून हॅरी ब्रुक ओळख मिळवत आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय स्थरावर इंग्लंडसाठी चांगली कामगिरीही केली असल्याने त्याला काही महिन्यांपूर्लीच इंग्लंडच्या वनडे आणि टी२० संघाचे कर्णधारपदही सोपवण्यात आले आहे. मात्र असे असतानाही त्याच्यावर आयपीएलमध्ये बंदी का आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल..हॅरी ब्रुकवर बंदी का?हॅरी ब्रुकने २०२३ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते. त्याने त्या हंगामात ११ सामन्यात १९० धावाच केल्या होत्या. पण त्याच्या प्रतिभेमुळे त्याला २०२४ मध्येही मोठी मागणी होती. त्याला २०२४ आयपीएल लिलावात ४ कोटींना दिल्ली कॅपिटल्सने खरेदी केली होते. पण त्याने स्पर्धेपूर्वी वैयक्तिक कारण देत माघार घेतली. त्यानंतरही २०२५ आयपीएल लिलावात त्याला दिल्ली कॅपिटल्सनेच ६.२५ कोटी रुपयांना खरेदी केले. मात्र यावेळीही ब्रुकने अचानक हंगाम सुरू होण्यापूर्वी माघार घेतली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटवर लक्ष देण्यासाठी त्याने हा निर्णय घेतल्याचे त्याने सांगितले गोते. मात्र त्यामुळे त्याच्यावर आता आयपीएलमध्ये २ वर्षांची बंदी लागली..IPL 2026 AUCTION : पहिल्या सेटमध्येच कल्ला; पृथ्वी शॉ, सर्फराज खानचा समावेश असलेल्या यादीत ऑस्ट्रेलियन मोठी रक्कम घेऊन जाणार.अनेक खेळाडू हंगाम सुरू होण्यापूर्वी अचानक माघार घेतात, याबाबत फ्रँचायझींच्या तक्रारीमुळे आयपीएल २०२५ लिलावापूर्वी नवा नियम लागू झाला होता. या नियमानुसार ज्या खेळाडूने लिलावासाठी नोंदणी केली आहे आणि त्याला संघाने खरेदीही केले आहे, त्याने जर हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच माघार घेतली, तर त्याच्यावर दोन वर्षांची बंदी लागेल. दुखापत किंवा वैद्यकीय कारणांमुळे माघार घेणार्या खेळाडूसाठी हा नियम लागू होत नाही. मात्र ब्रुकने वैयक्तिक कारणाने २०२५ आयपीएल हंगामापूर्वी माघार घेतली होती. त्यामुळे या नियमानुसार त्याच्यावर बंदी लागली. ही कारवाई होणारा तो पहिला खेळाडू ठरला..आयपीएल २०२६ साठी ७७ जागा शिल्लकआयपीएल २०२६ लिलावापूर्वी सर्व संघांनी त्यांच्या संघात कायम केलेल्या आणि संघातून बाहेर केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे. यानंतर आता सर्व १० संघात मिळून केवळ ७७ खेळाडूंसाठी जागा शिल्लक आहेत. यामध्ये ३१ परदेशी खेळाडूंच्या जागा शिल्लक आहेत. त्यामुळे आता या ७७ जागांसाठी ३५० खेळाडूंचे नाव लिलावात असणार आहे. यामध्ये अनेक स्टार खेळाडूंचाही समावेश आहे. ३५० खेळाडूंपैकी ४० खेळाडूंनी त्यांची मुळ किंमत २ कोटी ठेवली आहे, ज्यात वेंकटेश अय्यर, रवी बिश्नोई यांचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.