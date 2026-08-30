ENG vs PAK: जो रुटचा पाकिस्तानविरुद्ध लॉर्ड्सवर खेळताना विश्वविक्रम! सचिन तेंडुलकर, पाँटिंगलाही टाकलंय मागे

England vs Pakistan Lord's Test Marathi News: इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान संघात लॉर्ड्सवर कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना सुरू आहे. या सामन्यात इंग्लंडचा कर्णधार जो रुटने (Joe Root) मोठा विश्वविक्रम केला आहे. सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी इंग्लंडचा दुसरा डाव २०८ धावांवर संपला, पण पहिल्या डावातील १८० धावांच्या आघाडीमुळे इंग्लंडने पाकिस्तानसमोर ३८९ धावांचे आव्हान ठेवले. .PAK vs ENG: पाकिस्तानचा पुन्हा फ्लॉप शो; इंग्लंडसमोर पत्त्यांसारखा कोसळला संघ, एक डाव अन् १०३ धावांनी दारुण पराभव, नेमकं कुठे चुकलं?.या सामन्यात दुसऱ्या डावात इंग्लंडकडून डॅन लॉरेन्सने सर्वाधिक ५४ धावांची खेळी केली. तसेच एमिलिओ गे (३१), हॅरी ब्रुक (३४) आणि जो रुट (२४) यांनी छोटेखानी योगदान दिले. रुट २४ धावांवर मोहम्मद अलीच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाला. पण असं असले तरी त्याने मायदेशात कसोटी क्रिकेटमध्ये ८९ सामन्यांतील १५६ डावात २४ शतकासह ७५९४ धावा केल्या आहेत..जो रुटचा विश्वविक्रमरुटने ७५९४ कसोटी धावा मायदेशात खेळताना केल्या आहेत. त्यामुळे तो आता मायदेशात सर्वाधिक कसोटी धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. त्याने रिकी पाँटिंगला मागे टाकले आहे. पाँटिंगने ऑस्ट्रेलियातील ९२ कसोटीत १५४ डावात २३ शतकांसह ७५७८ धावा केल्या आहेत. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर सचिन तेंडुलकर असून त्याने भारतात ९४ कसोटी सामन्यांत १५३ डावात २२ शतकांसह ७२१६ धावा केल्या आहेत. रुट हा मायदेशात सर्वाधिक कसोटी शतके करणाराही फलंदाज आहे..मायदेशात सर्वाधिक कसोटी धावा करणारे फलंदाज(Most Test Runs at Home)७५९४ धावा - जो रुट (१५६ डाव)७५७८ धावा - रिकी पाँटिंग (१५४ डाव)७२१६ धावा - सचिन तेंडुलकर (१५३ डाव)७१६७ धावा - माहेला जयवर्धने (१२९ डाव)७०३५ धावा - जॅक कॅलिस (१४३ डाव).ENG vs PAK 1st Test: फुल कॉमेडी! पाकिस्तानी खेळाडूने चेंडू स्टम्पऐवजी रिझवानच्या पायावर मारला अन् विकेटसाठी अपील करू लागला... Video .इंग्लंडची मजबुत पकडलॉर्ड्स कसोटीत इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या डावाक ६६.४ षटकात सर्वाबाद २९० धावा केल्या होत्या. त्यानंतर पाकिस्तानने ३७.२ षटकात सर्वबाद ११० धावा केल्या, पण त्यामुळे त्यांना १८० धावांची पिछाडी स्वीकारावी लागली. इंग्लंडने ५४.२ षटकात सर्वबाद २०८ धावा केल्या. ३८९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानने १११ धावांवरच ४ विकेट्स गमावल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.