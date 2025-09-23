चर्चा तर होणारच! वर्ल्ड कप तोंडावर अन् इंग्लंडच्या २९ वर्षीय गोलंदाजाने 'वकिल' बनण्यासाठी सोडलं क्रिकेट

England women’s cricket star Freya Davies quits before World Cup : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सहा वर्षांपूर्वी पदार्पण करणारी इंग्लंडची गोलंदाज फ्रेया डेव्हिएसने निवृत्तीचा निर्णय घेतला. २९ वर्षीय फ्रेयाला वकिल बनायचे आहे आणि त्यासाठीच तिने १५ वर्षांच्या क्रिकेट कारकीर्दिला अखेर रामराम केला. .'फ्रेया डेव्हिएसला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. तिने ३५ सामन्यांत इंग्लंड संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे आणि तिला आता वकिल बनायचे आहे. तिला भविष्यासाठी शुभेच्छा,'अशी इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिली आहे. .Pakistan Asia Cup Final Scenario: पाकिस्तानचा संघ फायनलमध्ये कसा पोहोचणार? भारताला टक्कर देण्याचं सोडा, शेजारी Super Fours मध्ये दम सोडणार .जलदगती गोलंदाज असलेल्या डेव्हिएसने २०२१९ मध्ये श्रीलंकेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० सामन्यातून पदार्पम केले. तिने २६ ट्वेंटी-२० सामन्यांत २३ विकेट्स घेतल्या आहेत. डिसेंबर २०१९ मध्ये ती पहिली वन डे मॅच खेळली. त्यानंतर ९ सामन्यांत १० विकेट्स तिने घेतल्या. .वयाच्या १४ व्या वर्षी तिने क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि २०१० मध्ये तिने ससेक्स कौंटी क्रिकेट क्लबकडून पदार्पण केले. त्यानंतर २०१२ मध्ये तिने क्लबसाठी पहिला वन डे सामना खेळला. २०१३ मध्ये कौंटी अजिंक्यपद स्पर्धा जिंकणाऱ्या ससेक्स संघाची ती सदस्य होती. तिने या क्लबसोबत ८६ सामने खेळले आहेत. .IND vs WI : रिषभ पंत, करूण नायर OUT, देवदत्त पडिक्कलला संधी! West Indies विरुद्ध असा असेल भारताचा कसोटी संघ .दी हंड्रेड लीगमध्ये पाच हंगामात लंडन स्पिरिट व वेल्श फायर या दोन संघाचे प्रतिनिधित्व करताना ३७ सामन्यांत ३६ विकेट्स घेतल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.