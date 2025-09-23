Cricket

चर्चा तर होणारच! वर्ल्ड कप तोंडावर अन् इंग्लंडच्या २९ वर्षीय गोलंदाजाने 'वकिल' बनण्यासाठी सोडलं क्रिकेट

Freya Davies quits इंग्लंडची जलद गोलंदाज फ्रेया डेव्हिएस फक्त २९ वर्षांची असतानाच क्रिकेटपासून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेऊन चाहत्यांना धक्का दिला आहे.
England women’s cricket star Freya Davies quits before World Cup : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सहा वर्षांपूर्वी पदार्पण करणारी इंग्लंडची गोलंदाज फ्रेया डेव्हिएसने निवृत्तीचा निर्णय घेतला. २९ वर्षीय फ्रेयाला वकिल बनायचे आहे आणि त्यासाठीच तिने १५ वर्षांच्या क्रिकेट कारकीर्दिला अखेर रामराम केला.

