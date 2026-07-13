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IND vs ENG: ट्वेन्टी मालिका जिंकली आता वन डे! इंग्लंडने पहिल्या सामन्यासाठी जाहीर केली Playing XI

England Playing XI against India for 1st ODI: इंग्लंडने भारताविरुद्ध काही दिवसांपूर्वीच टी२०मालिका जिंकली. आता मंगळवारपासून वनडे मालिकेला सुरुवात होणार असून पहिल्या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनही जाहीर झाली आहे.
England ODI Team

England ODI Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs India 1st ODI: भारत आणि इंग्लंड संघात काही दिवसांपूर्वीच टी२० मालिका झाली. या मालिकेत यजमान इंग्लंडने भारतीय संघाला ४-० अशा फरकाने पराभूत केले आहे. यानंतर आता वनडे मालिकेला सुरुवात होणार आहे. पहिला वनडे सामना बर्मिंगहॅम, एजबस्टन येथे मंगळवारी (१३ जुलै) खेळवला जाणार आहे.

आता इंग्लंड संघ टी२० मालिकेप्रमाणेच वनडे मालिकेतही वर्चस्व राखण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरणार आहे, पण भारताचा वनडे संघ बराच वेगळा असल्याने त्यांच्यासमोर वेगळे आव्हान असेल, हे देखील निश्चित आहे.

England ODI Team
IND vs ENG 1st ODI: भारत-इंग्लंड सामन्याची वेळ काय?... जाणून घ्या कधी, कुठे अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल फ्री LIVE मॅच...
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