IND vs ENG: ट्वेन्टी मालिका जिंकली आता वन डे! इंग्लंडने पहिल्या सामन्यासाठी जाहीर केली Playing XI

England vs India 1st ODI: भारत आणि इंग्लंड संघात काही दिवसांपूर्वीच टी२० मालिका झाली. या मालिकेत यजमान इंग्लंडने भारतीय संघाला ४-० अशा फरकाने पराभूत केले आहे. यानंतर आता वनडे मालिकेला सुरुवात होणार आहे. पहिला वनडे सामना बर्मिंगहॅम, एजबस्टन येथे मंगळवारी (१३ जुलै) खेळवला जाणार आहे. आता इंग्लंड संघ टी२० मालिकेप्रमाणेच वनडे मालिकेतही वर्चस्व राखण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरणार आहे, पण भारताचा वनडे संघ बराच वेगळा असल्याने त्यांच्यासमोर वेगळे आव्हान असेल, हे देखील निश्चित आहे. .IND vs ENG 1st ODI: भारत-इंग्लंड सामन्याची वेळ काय?... जाणून घ्या कधी, कुठे अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल फ्री LIVE मॅच....दरम्यान पहिल्या वनडे सामन्यासाठी इंग्लंडने एक दिवस आधीच प्लेइंग इलेव्हन (Playing XI) जाहीर केली आहे. हा सामना इंग्लंडचा माजी कर्णधार जॉस बटलरसाठी खास आहे. त्याचा हा २०० वा वनडे सामना असेल. त्याने २१ फेब्रुवारी २०१२ रोजी पदार्पण केले होते. पण तो भारताविरुद्ध पहिल्या सामन्यात सलामीला फलंदाजी करणार नाही. जेकॉब बेथल आणि बेन डकेट यांना सलामीवीर म्हणून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली आहे..तसेच जो रुट, हॅरी ब्रुक, बटलर हे मधल्या फळीत फलंदाजी करतील. ब्रुक कर्णधारही आहे. या संघात विल जॅक्स, आदिल राशिद आणि लियाम डावसन हे फिरकी गोलंदाजी करणारे खेळाडू संघात आहेत. विल जॅक्स अष्टपैलू असल्याने तो फलंदाजीतही योगदान देऊ शकतो..सॅम करन हा वेगवान गोलंदाजी करणारा अष्टपैलूही संघात आहे. सॅम करनने टी२० मालिकेतही चांगली कामगिरी केली होती. तसेच जोफ्रा आर्चर, जोश टंगही गोलंदाजी फळीत आहेत..IND vs ENG: 'T20 मालिकेतील पराभवाचा वनडेवर परिणाम नाही, कारण...', कर्णधार गिल स्पष्टच बोलला; २०२७ वर्ल्ड कपचीही सांगितली योजना.भारताविरुद्ध पहिल्या वनडेसाठी इंग्लंडची प्लेइंग इलेव्हन - जेकॉब बेथल, बेन डकेट, जो रुट, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जॉस बटलर, सॅम करन, विल जॅक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डावसन, जोश टंग, आदिल राशिद.इंग्लंड आणि भारत यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यला भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३.३० वाजता सुरुवात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.