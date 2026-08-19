ENG vs PAK, Test: इंग्लंडने खेळाडूंना अचानक काऊंटी क्रिकेट खेळायला पाठवले, पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी सुरू असताना हे का केले?

England vs Pakistan 1st test Marathi News: पाकिस्तान क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून कसोटी मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील पहिला सामना लीड्सला बुधवारी (१९ ऑगस्ट) सुरू झाला आहे. हा सामना सुरू झाल्यानंतर इंग्लंडने मात्र मोठा निर्णय घेत पाच खेळाडूंना काऊंटी क्रिकेट खेळायला पाठवले आहे. हे खेळाडू प्लेइंग इलेव्हनचा भाग नाहीत..ENG vs PAK 1st Test: अरे काय हे! ०.१ चेंडूवर पाकिस्तानची विकेट, कपिल देव यांनी ४३ वर्षांपूर्वी दिलेला असा धक्का, आता... Video Viral.या सामन्यात इंग्लंड संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे पाकिस्तान संघ प्रथम फलंदाजीला उतरला. दरम्यान, यानंतर इंग्लंडने मोठा निर्णय घेतला की या सामन्यासाठी जे ५ खेळाडू प्लेइंग इलेव्हनचा भाग नाहीत, ते ब्रायडन कार्स (Brydon Carse), शोएब बाशिर (Shoaib Bashir), ऑली पोप (Ollie Pope), सॅम कूक (Sam Cook) आणि मॅथ्यू फिशर (Matthew Fisher) या खेळाडूंना संघातून मुक्त केलं आणि काऊंटी क्रिकेट खेळण्याची परवानगी दिली आहे. काऊंटी चॅम्पियनशीपमध्ये (County Championship) २० ऑगस्टपासून होणाऱ्या सामन्यांमध्ये हे पाचही खेळाडू सहभागी होतील. म्हणजेच इंग्लंडच्या प्लेइंग ११ मधील खेळाडूंनाच पाकिस्तानविरुद्ध पूर्ण सामना खेळावे लागेल. दरम्यान, संघातून मुक्त केलेले खेळाडू पाकिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यापूर्वी पुन्हा इंग्लंड संघात परतण्याची शक्यता आहे..पाकिस्तानचा संघ तीन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळण्यासाठी इंग्लंड दौऱ्यावर आला आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचाही भाग आहे. इंग्लंड आणि पाकिस्तान दोन्ही संघ गुणतालिकेत खालच्या क्रमांकावर असल्याने दोन्ही संघांसाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे. तसेच या सामन्यातून जो रुटने पुन्हा इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आहे..दरम्यान, काऊंटी चॅम्पियनशीपमध्ये शोएब बाशिर डर्बीशायरसाठी, ब्रायडन कार्स डरहॅमसाठी, सॅम कूक एसेक्ससाठी आणि मॅथ्यू फिशर व ऑली पोप सरे संघासाठी खेळतात. त्यामुळे हे खेळाडू आता आपापल्या काऊंटी संघात लगेच सामील होतील आणि उद्यापासून (२० ऑगस्ट) आपापल्या काऊंटी संघासाठी खेळताना दिसू शकतात..Cricket Australia: IND मध्ये रंगणार AUS vs ENG कसोटी? क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या CEO ने दिले मोठे संकेत; BCCI सोबत चर्चेची शक्यता.काऊंटी चॅम्पियनशीप ही इंग्लंडची देशांतर्गत प्रथम श्रेणी स्पर्धा असून प्रतिष्ठीत स्पर्धा आहे. तसेच ज्या खेळाडूंची प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नावं नाहीत, त्या खेळाडूंनी काऊंटी सामना असेल, तर खेळायला पाठवणे ही इंग्लिश क्रिकेटमध्ये ही एक सामान्य प्रथा आहे. यामुळे ते खेळाडू संपूर्ण पाच दिवसांसाठी राखीव खेळाडू म्हणून बसून राहण्याऐवजी स्पर्धात्मक सामन्यांमध्ये खेळत राहतील, हा यामागचा विचार आहे.पाकिस्तानविरुद्ध पहिल्या कसोटीसाठी इंग्लंडचा प्लेइंग इलेव्हन संघ -बेन डकेट, एमिलिओ गे, जॉर्डन कॉक्स, जो रूट (कर्णधार), हॅरी ब्रूक, डॅन लॉरेन्स, जेमी स्मिथ (यष्टीरक्षक), ऑली रॉबिन्सन, गस ऍटकिन्सन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.