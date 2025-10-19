Cricket

Women's World Cup: इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवाने भारताची चिंता वाढली! सेमीफायनलमधील शेवटच्या जागेसाठी न्यूझीलंडशी शर्यत; पाहा समीकरण

Women’s ODI World Cup 2025 Semifinal Qualification Scenario for India: महिला वर्ल्ड कपमध्ये रविवारी इंग्लंडने भारतीय संघाला ४ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे इंग्लंडचे सेमीफायनलमधील स्थान पक्के केले आहे. सेमीफायनलमधील एकच जागा बाकी असून भारत आणि न्यूझीलंड संघात स्पर्धा आहे.
  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने सुरुवातीला दोन विजय मिळवले, परंतु नंतर सलग तीन पराभवांचा सामना करावा लागला.

  • इंग्लंडने भारताला ४ धावांनी पराभूत केले आणि उपांत्य फेरीतील स्थान पक्के केले.

  • त्यामुळे आता उपांत्य फेरीतील शेवटच्या जागेसाठी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात शर्यत आहे.

