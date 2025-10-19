Women's World Cup: इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवाने भारताची चिंता वाढली! सेमीफायनलमधील शेवटच्या जागेसाठी न्यूझीलंडशी शर्यत; पाहा समीकरण

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने सुरुवातीला दोन विजय मिळवले, परंतु नंतर सलग तीन पराभवांचा सामना करावा लागला. इंग्लंडने भारताला ४ धावांनी पराभूत केले आणि उपांत्य फेरीतील स्थान पक्के केले. त्यामुळे आता उपांत्य फेरीतील शेवटच्या जागेसाठी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात शर्यत आहे..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाने सलग दोन सामने जिंकून सुरुवात चांगली केली होती. मात्र नंतर सलग तीन सामन्यात भारतीय संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. रविवारी (१९ ऑक्टोबर) इंदोरच्या होलकर स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात भारतीय महिला संघाला इंग्लंड महिला संघाने शेवटच्या षटकात अवघ्या ४ धावांनी पराभूत केले. हा भारताचा तिसरा पराभव ठरल्याने आता भारतासमोर आव्हान आणखी कठीण झाले आहे..World Cup 2025, INDW vs ENGW: दीप्ती शर्माने घडवला इतिहास! 'असा' पराक्रम करणारी भारताची पहिलीच महिला क्रिकेटपटू.दरम्यान, इंग्लंडने मात्र हा सामना जिंकून उपांत्य फेरीतील स्थान पक्के केले आहे. इंग्लंड अद्याप या स्पर्धेत अपराजित आहे. इंग्लंडने ५ सामन्यांपैकी चार सामने जिंकले आहेत, तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे त्यांचे ९ गुण झाले असून त्यांनी पाँइंट्स टेबलमध्ये दुसरे स्थान मिळवले आहे. इंग्लंडच्या आधीच ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन्ही संघांनीही उपांत्य फेरीतील स्थान पक्के केले आहे. सध्या ऑस्ट्रेलिया अव्वल क्रमांकावर आहे. त्यांनीही इंग्लंडप्रमाणे ५ सामन्यात ४ विजय मिळवले आहे, तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. त्यामुळे त्यांचेही ९ गुण आहेत. पण इंग्लंडपेक्षा ऑस्ट्रेलियाचा नेट रन रेट चांगला असल्याने ते अव्वल क्रमांकावर आहेत. दक्षिण आफ्रिकाने ५ सामन्यांपैकी ४ सामने जिंकले आहेत आणि एक सामना पराभूत झाला आहे. त्यांचे ८ गुण असून ते तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत..दरम्यान, भारतीय संघ अद्यापही पाँइंट्स टेबलमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे. पण तरी भारतासमोर सर्वात मोठे आव्हान न्यूझीलंडचे आहे. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका या तिन्ही संघांनी उपांत्य फेरीतील स्थान पक्के केले असल्याने केवळ एक जागा उपांत्य फेरीतील बाकी आहे. या एका जागेसाठी भारत आणि न्यूझीलंड शर्यतीत आहेत. भारताचे सध्या ५ सामन्यांमधील दोन विजय आणि तीन पराभवांसह ४ गुण आहेत. तसेच भारताचा नेट रन रेटही न्यूझीलंडपेक्षा चांगला आहे. न्यूझीलंडने ५ पैकी एकच सामना जिंकला आहे आणि दोन सामने पराभूत झाले आहेत. पण त्यांचे दोन सामने पावसामुळे रद्द झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचेही ४ गुण आहेत. न्यूझीलंड पाचव्या क्रमांकावर आहे. आता या दोन्ही संघांना उपांत्य फेरीत जायचे असेल, तर त्यांचे आगामी दोन्ही सामने जिंकावेच लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दोन्ही संघांचा पुढचा सामना एकमेकांविरुद्ध खेळायचा आहे. त्यामुळे तो सामना जिंकून चौथे स्थान भक्कम करण्याची संधी दोन्ही संघांकडे आहे..जर भारताने न्यूझीलंड आणि बांगलादेश या आगामी दोन्ही सामन्यात विजय मिळवले, तर भारताचे उपांत्य फेरीतील स्थान पक्के होईल. पण एक सामना जरी हरला, तरी न्यूझीलंडच्या निकालांवर अवलंबून रहावे लागले. न्यूझीलंडचेही तसेच आहे. त्यांना उपांत्य फेरीत पोहचायचे असेल, तर भारत आणि इंग्लंड या आगामी सामन्यांमध्ये विजय मिळवावाच लागेल. एक जरी सामना पराभूत झाला, तरी भारताच्या निकालांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. आता आगामी काळात या दोन संघांपैकी कोणता संघ संधीचे सोने करणार हे पाहावे लागणार आहे..World Cup 2025, IND vs ENG: भारताला पराभूत करत इंग्लंडने मिळवलं सेमीफायनलचं तिकीट! हरमनप्रीत कौर-स्मृती मानधनाची झुंज व्यर्थ.तथापि, बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तान या तिन्ही संघांचे आव्हान जवळपास संपले आहे. बांगलादेशने ५ पैकी १ सामना जिंकलाय आणि ४ पराभव स्वीकारले आहेत. ते सहाव्या क्रमांकावर आहेत. श्रीलंका आणि पाकिस्तान संघांनी प्रत्येकी ५ सामन्यांमध्ये तीन पराभव स्वीकारले असून दोन सामने पावसामुळे रद्द झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचेही २ गुण आहेत. ते सातव्या आणि आठव्या क्रमांकावर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.