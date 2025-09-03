हे स्पिरिट ऑफ क्रिकेटच्या विरोधात, आयसीसने लक्ष घालायला हवं! ICC ODI Ranking वरून वसीम जाफरने उडवली इंग्लंडची टर

इंग्लंडला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला आणि त्याचा परिणाम ICC ODI क्रमवारीत दिसला.इंग्लंडचा संघ ताज्या क्रमवारीत आठव्या स्थानावर घसरला आहे.भारत १२४ रेटिंगसह पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे, न्यूझीलंड दुसरा आणि ऑस्ट्रेलिया तिसरा..India No.1 in ICC ODI team standings : इंग्लंडला काल वन डे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला आणि आज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने वन डे क्रमवारी जाहीर केली. आयसीसीच्या ताज्या क्रमवारीत इंग्लंडचा संघ आठव्या क्रमांकावर आहे, तर दक्षिण आफ्रिका सहाव्या स्थानावर आहे. २०१९ च्या वर्ल्ड कप विजेत्या संघाची क्रमवारी पाहून भारताचा माजी सलामीवीर वसीम जाफर याने इंग्लंडची टर उडवली. त्याने पुन्हा एकदा इंग्लंडचा माजी कर्णधार मायकेल वॉन याला टॅग करून डिवचले..आफ्रिकेने पहिल्या वन डे सामन्यांत २०.५ षटकांत ३ बाद १३७ धावा करून विजय मिळवला. इंग्लंडचा संपूर्ण संघ १३१ धावांवर माघारी परतल्यानंतर एडन मार्करम व रायन रिकेल्टन यांनी मॅच जिंकून दिली. मार्करमने ५५ चेंडूंत १३ चौकार व २ षटकारांसह ८६ धावांची खेळी केली. रिकेल्टन ३१ धावांवर नाबाद राहिला..ENG vs SA: मॅजिकल कॅच! दोन बोटांनी चेंडू झेलायला गेला, तो निसटला अन्... Joe Root लाही विश्वास नाही बसला Video .आयसीसीने आज जाहीर केलेल्या ताज्या क्रमवारीत टीम इंडिया १२४ रेटिंगसह अव्वल स्थानावर कायम आहे. न्यूझीलंड ( १०९) व ऑस्ट्रेलिया ( १०६) हे अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. श्रीलंका १०३ रेटिंगसह चौथ्या, तर पाकिस्तान १०० रेटिंगसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. आठव्या क्रमांकावर असलेल्या इंग्लंडच्या पुढे दक्षिण आफ्रिका ( ६) व अफगाणिस्तान ( ७) हे संघ आहेत..Bengaluru Stampede: विराट कोहलीचे 'मौन' सुटले! बंगळुरू चेंगराचेंगरीवर अखेर झाला व्यक्त; म्हणाला, RCB चा सर्वात आनंदाच्या क्षणाचे... .या क्रमवारीवरून वसीमने X पोस्ट लिहिली. त्यात तो म्हणतो, 'इंग्लंड आठव्या क्रमांकावर आहे. हे स्पिरिट ऑफ क्रिकेटच्या विरोधात आहे. आयसीसीने या प्रकरणी लक्ष घालायला हवं.' त्याने मायकेल वॉनला टॅग केले आहे. वेस्ट इंडिज आणि बांगलादेश हे अनुक्रमे नऊ व दहा क्रमांकावर आहेत. .आयसीसी क्रमवारीतील ही घसरण आगामी वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने इंग्लंडसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. भारत मात्र सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे जागतिक क्रिकेटमध्ये आपली ताकद दाखवत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.