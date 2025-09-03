हे स्पिरिट ऑफ क्रिकेटच्या विरोधात, आयसीसने लक्ष घालायला हवं! ICC ODI Ranking वरून वसीम जाफरने उडवली इंग्लंडची टर

Cricket

England 8th In Latest ICC ODI Team Rankings : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) जाहीर केलेल्या ताज्या वन डे क्रमवारीत इंग्लंडचा संघ आठव्या स्थानावर घसरला आहे. २०१९ चं विश्वविजेतेपद जिंकणाऱ्या इंग्लंडसाठी ही क्रमवारी लाजिरवाणी मानली जाते.इंग्लंडच्या या घसरणीवर भारताचा माजी क्रिकेटपटू वसीम जाफरनं टोलेबाजी केली.
  • इंग्लंडला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला आणि त्याचा परिणाम ICC ODI क्रमवारीत दिसला.

  • इंग्लंडचा संघ ताज्या क्रमवारीत आठव्या स्थानावर घसरला आहे.

  • भारत १२४ रेटिंगसह पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे, न्यूझीलंड दुसरा आणि ऑस्ट्रेलिया तिसरा.

India No.1 in ICC ODI team standings : इंग्लंडला काल वन डे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला आणि आज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने वन डे क्रमवारी जाहीर केली. आयसीसीच्या ताज्या क्रमवारीत इंग्लंडचा संघ आठव्या क्रमांकावर आहे, तर दक्षिण आफ्रिका सहाव्या स्थानावर आहे. २०१९ च्या वर्ल्ड कप विजेत्या संघाची क्रमवारी पाहून भारताचा माजी सलामीवीर वसीम जाफर याने इंग्लंडची टर उडवली. त्याने पुन्हा एकदा इंग्लंडचा माजी कर्णधार मायकेल वॉन याला टॅग करून डिवचले.

