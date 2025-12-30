T20 World Cup 2026 साठी इंग्लंडचा संघ जाहीर! बटलर नाही, तर 'या' खेळाडूकडे कर्णधारपद

इंग्लंडने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी आणि श्रीलंका दौऱ्यासाठी टी२० आणि वनडे संघांची घोषणा केली आहे. टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी इंग्लंडने हॅरी ब्रुकला कर्णधार म्हणून निवडले आहे. जोश बटलर यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून खेळणार आहे. .टी२० वर्ल़्ड कप २०२६ स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये फेब्रुवारी-मार्च २०२६ दरम्यान खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेसाठी आता संघ जाहीर होण्यास सुरुवात झाली असून गेल्याच आठवड्यात भारताचा संघही जाहीर झाला होता. आता मंगळवारी (३० डिसेंबर) दोन वेळचे चॅम्पियन इंग्लंडनेही टी२० वर्ल्ड कपसाठी त्यांचा प्राथमिक संघ (England T20 World Cup Squad) जाहीर केला आहे. इंग्लंडने टी२० वर्ल्ड कपपूर्वी श्रीलंका दौऱ्यात होणाऱ्या वनडे आणि टी२० मालिकांसाठीही संघांची घोषणा केली आहे. टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी इंग्लंडचा साखळी फेरीत सी ग्रुपमध्ये समावेश आहे. या गटात इंग्लंडसह नेपाळ, बांगलादेश, वेस्ट इंडिज आणि इटली हे संघ आहेत..India Squad for T20 World Cup 2026: संजू-अभिषेक ओपनिंगला, रिंकू सिंग फिनिशर; वर्ल्ड कपसाठी भारताची तगडी Playing XI, थरथर कापतील प्रतिस्पर्धी... .इंग्लंडच्या टी२० संघात पहिल्यांदाच वेगवान गोलंदाज जोश टंग याचा समावेश करण्यात आला आहे. टंगने गेल्या काही महिन्यात इंग्लंडसाठी प्रभावी कामगिरी केली आहे. तसेच जोफ्रा आर्चरचाही टी२० वर्ल्ड कपसाठी संघात समावेश आहे. मात्र तो श्रीलंका दौऱ्याला मुकणार आहे. सध्या तो दुखापतीतून सावरत असून टी२० वर्ल्ड कपपर्यंत तंदुरुस्त होण्याची अपेक्षा इंग्लंडला आहे. त्यामुळे त्याच्या जागेवर श्रीलंका दौऱ्यासाठी ब्रायडन कार्सचा इंग्लंडच्या संघात समावेश आहे. तो टी२० वर्ल्ड कपसाठी इंग्लंडच्या संघात नाही. .विल जॅक्सचेही इंग्लंडच्या संघात पुनरागमन झाले आहे. याशिवाय टी२० वर्ल्ड कप आणि श्रीलंकेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी इंग्लंडच्या संघात टॉम बँटन, सॅम करन, फिल सॉल्ट, लिया डॉवसन, जेकॉब बेथल, जेमी ओव्हर्टन, बेन डकेट, आदिल राशिद असे खेळाडू आहेत.इंग्लंडचा सलामीवीर झॅक क्रावलीला श्रीलंका दौऱ्यातील वनडे मालिकेसाठी इंग्लंडच्या संघात स्थान मिळले आहे. तसेच जो रुटही केवळ वनडे मालिकेसाठी संघात आहे.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की काही महिन्यांपूर्वीच जोश बटलरने इंग्लंडचे वनडे आणि टी२० संघांचे कर्णधारपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे इंग्लंडने इंग्लंडच्या वनडे आणि टी२० संघाचे कर्णधारपद युवा हॅरी ब्रुककडे सोपवले होते. त्यामुळे टी२० वर्ल्ड कप २०२६ आणि श्रीलंका दौऱ्यातील मालिकांसाठी इंग्लंडचे नेतृत्व ब्रुकच करताना दिसणार आहे. जॉस बटलर केवळ यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून खेळताना दिसेल..इंग्लंडचा श्रीलंकेविरुद्धच्या टी२० मालिका आणि टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी संघ -हॅरी ब्रुक (कर्णधार), रेहान अहमद, टॉम बँटन, जेकॉब बेथल, जॉस बटलर (यष्टीरक्षक), सॅम करन, लियाम डॉवसन, बेन डकेट, विल जॅक्स, जेमी ओव्हर्टन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्युक वूड, ब्रायडन कार्स (केवळ श्रीलंकाविरुद्ध टी२० मालिकेसाठी), जोफ्रा आर्चर (केवळ टी२० वर्ल्ड कप २०२६साठी).इंग्लंडचा श्रीलंकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी संघ -हॅरी ब्रुक (कर्णधार), रेहान अहमद, टॉम बँटन, जेकॉब बेथल, जॉस बटलर (यष्टीरक्षक), ब्रायडन कार्स, झॅक क्रावली, सॅम करन, लियाम डॉवसन, बेन डकेट, विल जॅक्स, जेमी ओव्हर्टन, आदिल राशिद, जो रुट, ल्युक वूड..शुभमन गिलसोबत विश्वासघात! T20 World Cup संघातून हाकलल्याचे केव्हा सांगितले? आत्ताची मोठी अपडेट.इंग्लंडचा श्रीलंका दौरा २०२६वनडे मालिका२२ जानेवारी - पहिला सामना, कोलंबो२४ जानेवारी - दुसरा सामना, कोलंबो२७ जानेवारी - तिसरा सामना कोलंबोटी२० मालिका३० जानेवारी - पहिला सामना, कँडी१ फेब्रुवारी - दुसरा सामना, कँडी३ फेब्रुवारी - तिसरा सामना, कँडीटी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी इंग्लंडचे साखळी फेरीचे वेळापत्रक८ फेब्रुवारी - इंग्लंड विरुद्ध नेपाळ, मुंबई११ फेब्रुवारी - इंग्लंड विरुद्ध वेस्ट इंडिज, मुंबई१४ फेब्रुवारी - इंग्लंड विरुद्ध बांगलादेश, कोलकाता१६ फेब्रुवारी - इंग्लंड विरुद्ध इटली, कोलकाता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.