T20 World Cup 2026 साठी इंग्लंडचा संघ जाहीर! बटलर नाही, तर 'या' खेळाडूकडे कर्णधारपद

England's Squad for T20 World Cup 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा आणि श्रीलंका दौऱ्यातील वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी इंग्लंडने त्यांचे संघ जाहीर केले आहेत. या स्पर्धांमध्ये इंग्लंडचे नेतृत्व कोण करणार जाणून घ्या.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • इंग्लंडने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी आणि श्रीलंका दौऱ्यासाठी टी२० आणि वनडे संघांची घोषणा केली आहे.

  • टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी इंग्लंडने हॅरी ब्रुकला कर्णधार म्हणून निवडले आहे.

  • जोश बटलर यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून खेळणार आहे.

